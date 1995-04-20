SMC Larry Williams Structure MT4

SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money.

В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх последовательных баров становится явным максимумом или минимумом на фоне соседей. Отличительной особенностью метода Ларри Вильямса, в отличие от классических фракталов Билла Вильямса, является дополнительное правило: если центральная свеча формирует локальный максимум (ее High выше High соседних свечей), то её Low тоже должен быть выше Low соседних свечей — с противоположной стороны формируется «дно». Аналогично, для локального минимума — Low центральной свечи ниже Low соседних, а High выше High соседних. Это условие даёт более чёткое и однозначное выделение значимых свингов, снижая число ложных сигналов и повышая надёжность построенной структуры.

Особое внимание уделено работе с внутренними и внешними барами: индикатор игнорирует внутренние бары (inside bars), исключая их из формирования ключевых свингов, чтобы избежать «шумовых» экстремумов, и фокусируется на значимых барах, связанные с активностью участников рынка, которая двигает рынок. Такой подход необходим для анализа рыночной структуры и учёта зон аккумуляции/дистрибуции.

Использование этой техники даёт трейдерам:

  1. Прозрачную и строгую структурную основу для дальнейшей разметки ордерблоков, зон ликвидности, ключевых уровней спроса и предложения, а также любых других элементов самой популярной на текущей день концепции СмартМани
  2. Уверенность в объективности выделенных экстремумов, поскольку они формируются по проверенному и строгому правилу
  3. Автоматическую разметку, избавляя трейдера от рутиной работы, избавляя его от ошибок ручной разметки
  4. Универсальность метода, применимого к разным таймфреймам и инструментам
  5. Гибкие настройки параметров глубины истории и фильтров позволяют подстроить индикатор под разные рыночные условия и стили торговли

SMC Larry Williams Structure — это мост между классическим свинговым анализом и современными моделями работы в рамках SMC. Индикатор на фундаментальном уровне пытается помочь трейдеру распознать структуру рынка «глазами» крупных игроков, используя математически обоснованный и чистый метод выделения локальных экстремумов для повышения качества торговых решений, избавляя трейдера от части рутиной работы разметки.

В индикатор добавлена возможность наглядного выделения ключевых опорных свинговых точек с помощью трендовых линий, которые отображаются непосредственно на графике цены.

Включаемый режим (Mode):

  • Standard — цвет отражает направление одиночных линий вверх или вниз на каждом сегменте.
  • Structural — линии строятся по классическому определению тренда, где максимумы и минимумы последовательно повышаются или понижаются. Это подчёркивает волновую структуру цены и её циклы импульсов и коррекций согласно классическому техническому анализу.
  • Disable — отключение графической разметки.

Кроме того, в индикатор добавлена наглядное отображение размеров ценовых волн между ключевыми свинговыми точками с использованием текстовых меток. Эти метки автоматически размещаются на графике вблизи экстремумов (максимумов и минимумов), показывая величину ценового движения между соседними свингами в пунктах. Это может помочь трейдерам быстро оценивать амплитуду волн и учитывать данную оценку при выявлении значимых уровней и зоны интереса, такие как ордерблоки или области аккумуляции/дистрибуции, что особенно важно для анализа в рамках Smart Money Concept.

Для удобства добавлено четыре режима алерта:

  1. BoS (слом структуры)
  2. ChoCH (смена характера)
  3. Пробитие любого последнего одностороннего экстремума
  4. Смена направления линии

Если необходимы ещё алерты разной логики исполнения — пишите мне и в следующих обновлениях при необходимости я добавлю их.

Параметры индикатора:

Настройка Описание
 Maximum number of bars to analyze  Максимальное количество баров для анализа
 Inside bar search radius
  Включение режима поиска внутреннего бара
 Radius size (in bars)  Размер радиуса (в барах)
 Number of graphic lines  Количество графических линий
 Mode of graphical line rendering  Режим отображения графических линий
 Color for lines up  Цвет для линий вверх
 Color for lines down  Цвет для линий вниз
 Width of lines up  Ширина линий вверх
 Show size labels  Показывать метки размеров
 Font size  Размер шрифта
 Font color  Цвет шрифта
 Maximum number of labels to display  Макс. количество меток для отображения
 Show AVG  Показывать среднее значение
 Show MED  Показывать медиану
 Number of lines for calculation  Количество линий для расчета
 Font size (AVG)  Размер шрифта (среднее значение)
 Text color (AVG)  Цвет текста (среднее значение)
 Font size (MED)  Размер шрифта (медиана)
 Text color (MED)  Цвет текста (медиана)
 Alert when line reverses  Оповещение при развороте линии
 Alert of breaking through the last extremum  Оповещение при пробое последнего экстремума
 Push  Уведомления в приложение МТ на телефоне
 Sound  Звуковое оповещение
 Sound file  Звуковой файл
 Mail  Почта
 Mail subject  Тема письма
 Delete objects when indicator is removed   Очищение графика при удалении индикатора


Версия для МТ5

Используйте индикатор  SMC Venom Model BPR, как дополнение к своей торговой системе.

С каждой покупкой индикатор будет подниматься в цене на 10 долларов. Не откладывате с покупкой! ;)

Попробуйте также другие мои продукты в маркете https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅ Если Вам понравился индикатор, оцените, пожалуйста его и оставьте отзыв, это очень важно для меня! 


Больших вам профитов в торговле!


