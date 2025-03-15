SMC Venom Model BPR MT5

SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다. 스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명