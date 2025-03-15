SMC Venom Model BPR MT5
- 지표
- Ivan Butko
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다.
- FVG(공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다.
- BPR(균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다.
이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다.
이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다.
주요 특징:
- 패턴 표시 모드: BPR 패턴(상승 및 하락) 또는 FVG 패턴(상승 및 하락) 표시 중에서 선택합니다.
- 차트 분석을 위해 모든 패턴을 숨길 수 있습니다.
- 막대 수로 필터링: BPR 구조에서 FVG 사이의 최소/최대 거리.
신호의 추가 시각화:
- 9가지 유형(표준, 얇은, 프랙탈 등)을 선택할 수 있는 화살표 또는 Wingdings 코드를 수동으로 입력하여 차트에 선택적으로 표시할 수 있습니다.
- 크기 조절 시 가격에 비례하여 색상, 크기 및 동적 오프셋을 설정합니다.
시간 필터:
- 지표를 지정된 시간 창으로 제한합니다(예: 세션 내 거래).
유연한 알림 시스템:
- 알림
- 모바일 기기에 푸시 알림
- 이메일 알림
- 사운드 신호(사용자 정의 파일, 예: alert.wav).
- 메시지 텍스트 사용자 정의(예: "Up Signal" 또는 "Down Signal").
차트 및 성능 최적화:
- 프로세서의 부하를 줄이기 위한 히스토리 검사(BarsToCheck) 제한.
- 지표를 삭제할 때 차트를 자동으로 정리합니다. 여기에는 자체 객체만 삭제, 전체 정리 또는 그대로 두기 등 세 가지 모드가 있습니다.
보편성:
- 이 지표는 모든 시간 간격 및 모든 통화 쌍에 사용하기 적합합니다.
BPR 거래 전략
SMC Venom Model BPR 지표를 거래 시스템에 추가 기능으로 활용하세요.
MT4용 버전
