SMC Venom Model BPR MT5

SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다.

  • FVG(공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다.
  • BPR(균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다.

이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다.

이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다.


주요 특징:

  • 패턴 표시 모드: BPR 패턴(상승 및 하락) 또는 FVG 패턴(상승 및 하락) 표시 중에서 선택합니다.
  • 차트 분석을 위해 모든 패턴을 숨길 수 있습니다.
  • 막대 수로 필터링: BPR 구조에서 FVG 사이의 최소/최대 거리.

신호의 추가 시각화:

  • 9가지 유형(표준, 얇은, 프랙탈 등)을 선택할 수 있는 화살표 또는 Wingdings 코드를 수동으로 입력하여 차트에 선택적으로 표시할 수 있습니다.
  • 크기 조절 시 가격에 비례하여 색상, 크기 및 동적 오프셋을 설정합니다.

시간 필터:

  • 지표를 지정된 시간 창으로 제한합니다(예: 세션 내 거래).

유연한 알림 시스템:

  • 알림
  • 모바일 기기에 푸시 알림
  • 이메일 알림
  • 사운드 신호(사용자 정의 파일, 예: alert.wav).
  • 메시지 텍스트 사용자 정의(예: "Up Signal" 또는 "Down Signal").

차트 및 성능 최적화:

  • 프로세서의 부하를 줄이기 위한 히스토리 검사(BarsToCheck) 제한.
  • 지표를 삭제할 때 차트를 자동으로 정리합니다. 여기에는 자체 객체만 삭제, 전체 정리 또는 그대로 두기 등 세 가지 모드가 있습니다.

보편성:

  • 이 지표는 모든 시간 간격 및 모든 통화 쌍에 사용하기 적합합니다.


BPR 거래 전략


SMC Venom Model BPR 지표를 거래 시스템에 추가 기능으로 활용하세요.

MT4용 버전

시중에 나와 있는 다른 제품도 한번 사용해 보세요 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅ 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다!

거래에서 큰 이익을 얻으세요!

추천 제품
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
지표
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의   Basic Support and Resistance   표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT4 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode:  이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
지표
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
DYJ BoS
Daying Cao
지표
DYJ BoS 지표는 다음을 포함하여 시장 구조 변화의 필수 요소를 자동으로 식별하고 표시합니다. 구조 돌파(BoS): 가격이 크게 움직여 이전 구조 지점을 돌파할 때 감지됩니다. 상승 추세선과 하락 추세선(UP & DN, 즉 연속적인 신고가와 신저가)을 표시하고, 가격이 이러한 선을 돌파하면 빨간색(BEAR)과 초록색(BULL) 화살표를 표시합니다. BoS는 일반적으로 가격이 이전 가격 움직임에 의해 확립된 스윙 저점이나 스윙 고점을 확실히 통과할 때 발생합니다. 가격이 스윙 하이보다 높거나 스윙 로우보다 낮게 움직일 경우, 이는 단순히 이전에 형성된 시장 구조를 깨는 것이므로 "브레이크아웃" 구조라고 합니다. 이는 종종 시장 심리와 추세 방향의 변화를 나타내며, 기존 추세가 지속되거나 새로운 추세가 시작됨을 알립니다. 일반적으로 마감 정확도를 높이기 위해 손절매와 이익실현을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 최종 포지션은 일반적으로 같은 방향의 다음 돌파점에서 마감되거나 반
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
지표
FVG Smart Zones – 무료 버전 MetaTrader 5 (MT5)용 공정 가치 갭(FVG) 탐지 지표 단순한 지표가 아닌 실제 트레이딩 도구 를 찾고 계신가요? FVG Smart Zones – 무료 버전 은 **공정 가치 갭(FVG)**을 자동으로 감지하고 차트에 고확률 거래 구역 을 표시하여 전문적인 시장 통찰력을 제공합니다. 다음을 따르는 트레이더를 위해 설계됨: 스마트 머니 컨셉(SMC) ICT 트레이딩 컨셉 가격 행동(Price Action) 수요와 공급 분석 기관 트레이딩 전략 이 지표는 가격이 반응할 가능성이 높은 구역 에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 주요 기능: 스마트 존 감지 상승 및 하락 FVG 자동 감지 깔끔하고 전문적인 시각적 구역 약하거나 관련 없는 갭 제거를 위한 지능형 필터링 고급 확인 기능 상위 시간대(HTF) 컨플루언스 확인 가격이 채워지면 유효하지 않은 구역 자동 제거 활성 구역과 채워
FREE
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
지표
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
지표
숫자 시퀀스 중 하나를 "산불 시퀀스"라고 합니다. 가장 아름다운 새로운 시퀀스 중 하나로 인식되었습니다. 주요 특징은 이 시퀀스가 ​​가장 짧은 경우에도 선형 추세를 피한다는 것입니다. 이 지표의 기초를 형성한 것은 이 속성입니다. 금융 시계열을 분석할 때 이 지표는 가능한 모든 추세 옵션을 거부하려고 합니다. 그리고 그가 실패하는 경우에만 그는 추세의 존재를 인식하고 적절한 신호를 제공합니다. 이 접근 방식을 통해 새로운 트렌드가 시작되는 순간을 정확하게 결정할 수 있습니다. 그러나 거짓 긍정도 가능합니다. 숫자를 줄이기 위해 이 표시기에 추가 필터가 추가되었습니다. 새 막대가 열리면 신호가 생성됩니다. 어떤 경우에도 다시 그리기가 발생하지 않습니다. 표시 매개변수: Applied Price   - 적용된 가격 상수. Period Main   - 표시기의 기본 기간, 유효한 값은 5 - 60 이내입니다. Period Additional   - 추가 기간, 이 매개변수의 유효한
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
지표
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
지표
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
지표
ProEngulfing 무료 버전은 QualifiedEngulfing으로, 하루에 하나의 신호로 제한되며 기능이 적습니다. 모든 Koala 제품에 대한 최신 정보를 확인하려면 mql5 커뮤니티에서 Koala Trading Solution 채널에 가입하세요. 가입 링크는 아래와 같습니다: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution 이 제품의 MT4 버전은 아래 링크에서 다운로드 가능합니다: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing 소개 – MT4용 전문가 수준의 Engulf 패턴 지표 정확성을 극대화한 ProEngulfing을 소개합니다. 이 최신 지표는 포렉스 시장에서 신뢰할 수 있는 Engulf 패턴을 식별하고 강조하는 데 중점을 둔 제품입니다. MetaTrader 4에 맞게 개발된 ProEngulfing은 신뢰도 높은 신호를 제공하기 위해
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (31)
지표
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
가격으로 TP 및 SL 설정 – MT5 자동 주문 수정기 모든 거래에 대해 정확한 TP 및 SL 가격 수준 자동 설정 ️ 모든 통화쌍 및 EA와 호환, 심볼 또는 매직넘버로 필터링 가능 이 EA는 직접 가격 값(예: EURUSD의 1.12345)을 사용하여 거래의 정확한 테이크프로핏(TP)과 스톱로스(SL) 수준을 정의하고 적용합니다. 포인트나 핍 없음. 모든 주문 또는 선택된 심볼/매직넘버에 대해 깔끔하고 정확한 거래 관리가 가능합니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 수정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직넘버에 적용 ️ 0을 입력하여 거래의 TP 또는 SL 제거 차트에 연결되면 완전 자동 작동 모든 거래 자산과 호환 적합 대상: 빠른 TP/SL 제어를 원하는 수동 트레이더 기본 종료 로직을 재정의해야 하는 EA 사용자 복잡한 포지션을 관리하는 다중 주문 트레이더 질문이나 제안이 있으신가요?
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
지표
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Trading Utility
Tahir Hussain
유틸리티
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
지표
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
지표
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
제작자의 제품 더 보기
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
지표
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  이제 프랙탈 동적 표시기를 기반으로하거나 기반으로 한 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다.  또한 프랙탈은 지원 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 보여줍니다. 이를 위해,이 버전의 멀티 프랙탈 및 멀티 프레임 표시기 MultiFractal Levels 에 레벨이 도입되었습니다. 당신은 어떤 가격 차트에 거래의 조수로 더 많은 정보,시각 및 유용이 표시를 찾을 수 있습니다. 거래 시스템에 추가로 Fractals Dynamic 표시기를 사용하십시오 또한 시장에 내 다른 제품을 사용해보십시오 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다! 거래에서 큰 이익을 얻으세요!
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
지표
이전 버전의 인디케이터 개발 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 표준 ZigZag 인디케이터를 수정하여 포인트, 레벨 및 다양한 경고 로직에 대한 정보 추가 일반적인 개선 사항: MetaTrader 5 코드 적응 그래픽 객체 작업 최적화 새로운 기능: 극점에서의 수평 수준 수준 유형 선택: 수평/광선/세그먼트 유동성 수준 필터 (가격에 의해 돌파되지 않음) 돌파 버퍼: 거짓 돌파에 대한 민감도 설정 레이블 및 기능 설정: 수량, 외관, 오래된 레이블 삭제 구조 돌파 알림 (BoS) 움직임 성격 변경 알림 (ChoCH) 최적화: 극값 업데이트 로직 수정 새로운 객체의 동적 업데이트 바 출현 시 하중 감소 레이블의 중앙 집중 시스템 수정 사항: 배열 범위 초과 수정 레이블의 정확한 위치 지정 중복 파라미터 제거 ZigZag WaveSize 인디케이터를 귀하의 트레이딩 시스템의 보완재로 사용하세요   또한 시장에서의 나의 다른 제품도 시도해 보세요 
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
지표
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  이제 프랙탈 동적 표시기를 기반으로하거나 기반으로 한 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다.  또한 프랙탈은 지원 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 보여줍니다. 이를 위해,이 버전의 멀티 프랙탈 및 멀티 프레임 표시기 MultiFractal Levels 에 레벨이 도입되었습니다. 당신은 어떤 가격 차트에 거래의 조수로 더 많은 정보,시각 및 유용이 표시를 찾을 수 있습니다. 거래 시스템에 추가로   Fractals Dynamic   표시기를 사용하십시오 또한 시장에 내 다른 제품을 사용해보십시오   https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다! 거래에서 큰 이익을 얻으세요!
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
지표
ZigZag WaveSize - 파장에 대한 정보를 포인트로 추가한 수정된 표준 ZigZag 지표입니다. 특징: 최적화된 온라인 구성 로직: 레이블은 각 틱에서 처음부터 다시 그려지지 않고, 주 계산과 병렬로 작동하며, ZigZag가 새로운 선을 그리거나 업데이트할 때 마지막 레이블만 그립니다. 포인트의 또 다른 계산 모드가 추가되었습니다. 설정에서 지정된 포인트 수를 초과하면 라인이 구축됩니다. 수동 및 자동(미세 조정을 위한 계수가 있는 ATR에 의해) 가장 최근의 것부터 시작하여 색상과 두께에 따라 모든 지그재그 선을 강조 표시하는 추세선이 추가되었습니다. 2가지 색상 렌더링 모드가 추가되었습니다: 1) 표준(상단선 - 한 가지 색상, 하단선 - 다른 색상); 2) 구조적(동시에 상승 또는 하락 극단을 갖는 고전적 추세 - 단일 색상) 알림 모드 2개가 추가되었습니다: 1) 새로운 지그재그 선이 나타납니다. 2) 현재 지그재그 라인에 의한 마지막 극단의 돌파 평균 라인 크기
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
유틸리티
TimeBar TimeBar는 바가 닫힐 때까지 남은 시간과 바가 열린 후 경과된 시간, 현재 시간을 표시하는 간단한 정보 표시기입니다. 이해하기 쉽도록 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되었습니다. 즉, 그래프 왼쪽 상단에 설명 형식으로 표시되거나 그래픽 개체 형식으로 표시됩니다. 장점 글꼴 선택 글꼴 크기. 아무거나 설정할 수 있습니다. 댓글보니 너무 작아서 개체를 이동할 수 있습니다. 언제든지 마우스를 두 번 클릭하여 선택하고 차트의 어느 위치로든 이동할 수 있으며 평소와 같이 계속 업데이트됩니다 시각적 경고. 현재 막대가 닫힐 때까지 지정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 해당 시간에 도달하면 설정에 지정된 경고 색상으로 변합니다 설정 표시할 시간을 선택합니다 각 시간의 색상(그래픽 개체의 경우) 바가 곧 닫힐 것임을 알려주는 알림입니다 귀하의 거래 시스템에 추가로 TimeBar 표시기를 사용하십시오. 시장에 있는 다른 제품도 사용해 보세요  https://www.mql5
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
유틸리티
TimeBar TimeBar는 바가 닫힐 때까지 남은 시간과 바가 열린 후 경과된 시간, 현재 시간을 표시하는 간단한 정보 표시기입니다. 이해하기 쉽도록 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되었습니다. 즉, 그래프 왼쪽 상단에 설명 형식으로 표시되거나 그래픽 개체 형식으로 표시됩니다. 장점 글꼴 선택 글꼴 크기. 아무거나 설정할 수 있습니다. 댓글보니 너무 작아서 개체를 이동할 수 있습니다. 언제든지 마우스를 두 번 클릭하여 선택하고 차트의 어느 위치로든 이동할 수 있으며 평소와 같이 계속 업데이트됩니다 시각적 경고. 현재 막대가 닫힐 때까지 지정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 해당 시간에 도달하면 설정에 지정된 경고 색상으로 변합니다 설정 표시할 시간을 선택합니다 각 시간의 색상(그래픽 개체의 경우) 바가 곧 닫힐 것임을 알려주는 알림입니다 귀하의 거래 시스템에 추가로 TimeBar 표시기를 사용하십시오. 시장에 있는 다른 제품도 사용해 보세요  https://www.mql5
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
지표
Market Noise 시장 노이즈는 가격 차트에서 시장 단계를 결정하는 지표이며, 축적 또는 분산 단계가 발생할 때 분명하고 부드러운 추세 움직임과 시끄러운 평탄한 움직임을 구별합니다. 각 단계는 자체적인 거래 유형에 적합합니다. 추세를 따르는 시스템에서는 추세를 따르고, 공격적인 시스템에서는 플랫합니다. 시장 소음이 시작되면 거래 종료를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로, 소음이 끝나자마자 공격적인 거래 시스템을 꺼야 합니다. 누군가는 두 가지 유형의 거래 전략을 서로 전환하면서 거래할 수 있습니다. 따라서 이 지표는 거래 결정 분야에서 훌륭한 조력자 역할을 합니다. 모든 가격 변동은 선택한 기간 동안의 일반적인 가격 변동과 해당 기간 내 가격 변동 형태의 노이즈라는 두 가지 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 동시에, 서로 다른 기간의 서로 다른 시장은 잡음과 추세 구성 요소 사이의 광범위한 상호 관계를 보여줄 수 있습니다(그림 1). 가격 변동의 소음 수준이 높을수록 기본 추세의
MinMax Levels
Ivan Butko
지표
MinMax Levels  –  은 중요한 거래 기간(일, 주, 월)의 최대, 최소 및 시가 수준을 나타내는 지표입니다. 각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한 기간으로 선택했습니다. 아시다시피 가격은 수준에서 수준으로 이동하며 중요한 수준과 관련된 가격 위치에 대한 지식은 거래 결정을 내리는 데 이점을 제공합니다.  편의를 위해 두 레벨 자체를 활성화 및 비활성화하고 버튼을 축소하여 가격 차트 작업 창에서 공간을 확보할 수 있는 버튼이 추가되었습니다.  각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
지표
SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다. 스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명
Palantir
Ivan Butko
지표
Palantir 지표는 사용자가 설정에서 지정한 포인트 수에 따라 가격 반전을 예측합니다. 관심 있는 추세의 크기를 선택하면 지표는 가격이 가장 가까운 극단에서 지정된 포인트 수의 반대 방향으로 움직일 확률을 예측합니다. 지표의 작동은 과거 추세의 통계적 계산을 기반으로 합니다. Palantir는 설정에 지정된 크기로 기록의 추세를 분석하고 통계를 수집하며 이를 기반으로 결과를 생성합니다. 예를 들어 추세 크기를 500핍으로 설정했습니다. 이 지표는 수정이 500핍을 초과하지 않은 추세를 분석합니다. 그런 다음 최신(현재) 추세와 과거 추세를 비교하고 현재 추세가 역사상 어느 위치를 차지하고 있는지 보여줍니다. 지표 수치가 50%를 초과하면 현재 추세가 과거 추세의 절반보다 크다는 것을 의미하며 그 반대도 마찬가지입니다. 또한 50% 수준은 추세 반전이 가장 자주 발생하는 중앙값입니다. 70/80/90% 이상의 수치는 또한 높은 추세 강도를 나타냅니다. 최근 300개의 과거 동향
MultiFractal
Ivan Butko
지표
MultiFractal 은 수정된 Bill Williams 프랙탈 표시기로, 시간 프레임을 변경하는 것과 유사하게 크기 차이가 4인 고차 프랙탈로 보완됩니다. 원래 터미널 표시기에 비해 장점: 편의 시계 정보 내용 이 지표는 작업할 때 다른 기간으로 전환할 필요가 없기 때문에 편리합니다. 가시성 - 하나의 차트에서 소규모 시장, 중규모 시장, 대규모 시장 움직임까지 차트의 구조를 볼 수 있습니다. 정보 내용 - 시각적으로 그래픽에 대한 더 많은 정보를 얻습니다. 이제 MultiFractal 지표를 기반으로 하거나 기반으로 하는 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다. 또한, 아시다시피 프랙탈은 지지선과 저항선의 역할을 할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 표시합니다. 거래에서 큰 이익을 얻으시기 바랍니다.
Market Noise
Ivan Butko
지표
Market Noise 시장 노이즈는 가격 차트에서 시장 단계를 결정하는 지표이며, 축적 또는 분산 단계가 발생할 때 분명하고 부드러운 추세 움직임과 시끄러운 평탄한 움직임을 구별합니다. 각 단계는 자체적인 거래 유형에 적합합니다. 추세를 따르는 시스템에서는 추세를 따르고, 공격적인 시스템에서는 플랫합니다. 시장 소음이 시작되면 거래 종료를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로, 소음이 끝나자마자 공격적인 거래 시스템을 꺼야 합니다. 누군가는 두 가지 유형의 거래 전략을 서로 전환하면서 거래할 수 있습니다. 따라서 이 지표는 거래 결정 분야에서 훌륭한 조력자 역할을 합니다. 모든 가격 변동은 선택한 기간 동안의 일반적인 가격 변동과 해당 기간 내 가격 변동 형태의 노이즈라는 두 가지 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 동시에, 서로 다른 기간의 서로 다른 시장은 잡음과 추세 구성 요소 사이의 광범위한 상호 관계를 보여줄 수 있습니다(그림 1). 가격 변동의 소음 수준이 높을수록 기본 추세의
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
지표
Currency Strength Dynamic 통화 강도 동적(Currency Strength Dynamic)은 통화 강도를 나타내는 지표입니다. 통화 강도는 해당 통화가 속한 대부분 또는 모든 통화 쌍의 추세 방향을 나타냅니다. 이 지표는 MACD 지표와 유사하게 가장 인기 있는 28개 통화쌍(주요 통화쌍과 보조 통화쌍)의 이동 평균 간의 차이를 판독한 것을 기반으로 합니다. 장점 독특한 진동 계산 방법 특정 통화 라인을 비활성화하거나 활성화하는 버튼의 가용성 정보 테이블 2가지 유형의 경고: 표시 선이 교차할 때와 선이 지정된 수준을 교차할 때. 그려지는 막대 수는 선택 사항입니다. 각 사항을 자세히 살펴보겠습니다. 고유한 진동 계산 방법을 사용하면 지표가 오랫동안 최대값에 머물지 않고 미리 종료할 수 있습니다. 이는 발산 및 수렴의 친숙한 효과와 유사합니다. 이 방법에는 지정된 계산 기간과 판독값의 평활화 수준도 포함되어 있어 판독값이 더 매끄러워집니다. 계산에는 불필요
MultiFractal Levels
Ivan Butko
지표
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – 는 레벨이 추가된 수정된 Bill Williams 프랙탈 표시기입니다. 프랙탈은 설정에서 허용되는 모든 TF에서 구축됩니다. 레벨은 아직 가격 테스트를 거치지 않은 최신 프랙탈을 기반으로만 구성됩니다. 원래 터미널 표시기에 비해 장점: 편의 시계 유익성 최신 레벨 맞춤형 프랙탈 맞춤형 레벨 이 지표는 작업할 때 다른 기간으로 전환할 필요가 없기 때문에 편리합니다. 가시성 - 하나의 차트에서 소규모 시장, 중규모 시장, 대규모 시장 움직임까지 차트의 구조를 볼 수 있습니다. 정보 내용 - 시각적으로 그래픽에 대한 더 많은 정보를 얻습니다. 사용자 정의 프랙탈은 양면에서 변경할 수 있습니다. 왼쪽과 오른쪽의 막대 수는 설정에서 지정할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 수준은 변경할 수 있습니다. 극단에 따라 그려지거나 신호의 그림자(중앙 캔들)에 따라 영역으로 그려집니다. 따라서 이전 TF의 프랙탈에 큰
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
지표
MinMax Levels  –  은 중요한 거래 기간(일, 주, 월)의 최대, 최소 및 시가 수준을 나타내는 지표입니다. 각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한 기간으로 선택했습니다. 아시다시피 가격은 수준에서 수준으로 이동하며 중요한 수준과 관련된 가격 위치에 대한 지식은 거래 결정을 내리는 데 이점을 제공합니다.  편의를 위해 두 레벨 자체를 활성화 및 비활성화하고 버튼을 축소하여 가격 차트 작업 창에서 공간을 확보할 수 있는 버튼이 추가되었습니다.  각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
지표
SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다. 스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변