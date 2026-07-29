AutoColor PRO

AutoColor PRO — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 5.

Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги.

Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная линия — цвет поддержки или сопротивления в зависимости от её положения относительно текущей цены.

AutoColor PRO не является торговой системой, не открывает сделки и не генерирует сигналы BUY или SELL. Индикатор изменяет только визуальные свойства поддерживаемых графических объектов.

Ключевые возможности

  • Автоматическая окраска новых графических объектов.
  • Разные цвета для восходящих, нисходящих и нейтральных конструкций.
  • Отдельная логика поддержки, сопротивления и нейтральной зоны для горизонтальных линий.
  • Строгая геометрическая проверка Elliott Motive и Elliott Correction.
  • Окраска значимых уровней Fibonacci и других многоуровневых инструментов.
  • Защита цветов, назначенных пользователем вручную.
  • Осознанная массовая перекраска всего графика командой RECOLOR ALL.
  • Четыре независимых цветовых набора.
  • Интерактивный Dashboard непосредственно на графике.
  • Сохранение цветовых профилей, состояния панели и настроек отдельных типов объектов.
  • Опциональное восстановление исходного оформления при удалении индикатора.
  • Поддержка 35 типов графических объектов MetaTrader 5.

Какие объекты AutoColor PRO берёт под управление

  • Объекты, уже находившиеся на графике до установки индикатора, остаются без изменений.
  • Новые поддерживаемые объекты, созданные при активном режиме AUTO, автоматически окрашиваются и переходят под дальнейшее сопровождение.
  • Объекты, созданные в режиме PAUSED, сохраняют назначенные пользователем цвета и не перекрашиваются после возвращения в AUTO.
  • Для явного принятия старых, ручных или созданных в PAUSED объектов используется команда RECOLOR ALL.

Режим AUTO

  • AutoColor PRO отслеживает новые поддерживаемые объекты и применяет выбранные правила окраски.
  • При изменении направления или геометрии управляемого объекта его цвет пересчитывается.
  • Для поддерживаемых направленных объектов периодически проверяются и программные изменения геометрии, выполненные другими MQL5-программами.
  • При переключении цветового набора или изменении цвета в Dashboard управляемые объекты обновляются, а ручные исключения сохраняются.
  • Для горизонтальных линий цвет может обновляться вслед за изменением рыночной цены.

Режим PAUSED

  • В режиме PAUSED индикатор временно не принимает новые объекты под автоматическое управление.
  • Объекты, созданные во время паузы, сохраняют исходные или вручную назначенные цвета.
  • Возвращение в AUTO само по себе не перекрашивает такие объекты.
  • При необходимости их можно передать под управление AutoColor PRO командой RECOLOR ALL.

Защита ручных цветов

  • AutoColor PRO распознаёт ручное изменение базового цвета объекта или цвета одного из его уровней.
  • При включённой защите весь такой объект исключается из последующей автоматической перекраски.
  • Ручной цвет сохраняется при изменении геометрии, рыночной цены, цветового набора и состояния Dashboard.
  • Ручные исключения могут сохраняться при обычной смене таймфрейма и перезапуске терминала.
  • Защиту ручных цветов можно отключить во входных параметрах.
  • Команда RECOLOR ALL снимает ручные исключения и снова передаёт объекты под управление AutoColor PRO.

RECOLOR ALL

  • Команда требует отдельного подтверждения, чтобы избежать случайной массовой перекраски.
  • Проверяет все поддерживаемые объекты на текущем графике.
  • Разово перекрашивает поддерживаемые типы независимо от их текущего состояния ON или OFF в Dashboard.
  • Обрабатывает объекты, созданные до запуска AutoColor PRO.
  • Обрабатывает объекты, созданные в режиме PAUSED.
  • Снимает ручные, старые и автоматические исключения.
  • Применяет актуальные цвета выбранного цветового набора.
  • После выполнения дальнейшее автоматическое сопровождение каждого типа снова определяется его состоянием ON или OFF.
Важно: RECOLOR ALL является осознанной командой полного принятия объектов под управление. Она может заменить цвета, ранее назначенные вручную.

Поддерживаемые группы объектов

  • Вертикальные и горизонтальные линии.
  • Трендовые линии и линии по углу.
  • Циклические линии и линии со стрелочными окончаниями.
  • Равноудалённые, регрессионные и стандартно-отклонённые каналы.
  • Вилы Эндрюса.
  • Линии, вееры и сетки Gann.
  • Уровни, временные зоны, вееры, дуги, каналы и расширения Fibonacci.
  • Импульсные и коррекционные волны Elliott.
  • Прямоугольники, треугольники и эллипсы.
  • Стрелки, торговые символы и ценовые метки.
  • Текстовые объекты и экранные метки.

Логика направленной окраски

  • Восходящие объекты получают бычий цвет.
  • Нисходящие объекты получают медвежий цвет.
  • Объекты без однозначного направления получают нейтральный цвет.
  • Для Regression Channel и Standard Deviation Channel учитывается направление фактически рассчитанной центральной линии.
  • Для Gann Line, Gann Fan и Gann Grid используется направление самого инструмента Gann.
  • Для Rectangle и Ellipse направление определяется по расположению опорных точек.
  • Triangle считается статическим объектом и использует один настраиваемый цвет.
  • Стрелки, символы, текст и экранные метки используют статический цвет, выбранный для соответствующего типа.

Elliott Motive и Elliott Correction

  • Для Motive Wave анализируется полная последовательность из пяти опорных точек.
  • Для Correction Wave анализируется полная последовательность из трёх опорных точек.
  • Проверяется порядок точек слева направо и геометрическая структура чередующихся волн.
  • Корректная восходящая или нисходящая конструкция получает соответствующий направленный цвет.
  • Неоднозначная, равная или геометрически некорректная конструкция получает нейтральный цвет.
  • Окраска выполняется после завершения построения всех необходимых точек объекта.
Проверка Elliott оценивает геометрию созданного объекта для выбора цвета. Она не подтверждает корректность торговой разметки и не является полноценной экспертизой волнового анализа.

Fibonacci и многоуровневые инструменты

  • AutoColor PRO работает с цветами отдельных уровней, а не только с общим цветом объекта.
  • Для Fibonacci Retracement окрашиваются линии уровней.
  • Для Fibonacci Time Zones окрашиваются временные линии.
  • Для Fibonacci Fan окрашиваются лучи веера.
  • Для Fibonacci Arcs окрашиваются дуги.
  • Для Fibonacci Expansion окрашиваются проекционные уровни.
  • Для Fibonacci Channel и Pitchfork могут окрашиваться как основные линии, так и дополнительные уровни.
  • Вспомогательный строительный отрезок не перекрашивается, если он не является содержательной частью инструмента.
  • Все значимые уровни одного направленного объекта получают единый цвет его текущего направления.
  • Ручное изменение цвета отдельного уровня распознаётся как ручное изменение всего объекта.
  • При восстановлении исходного оформления базовый цвет и каждый уровень проверяются отдельно, поэтому более поздние ручные изменения пользователя сохраняются.

Горизонтальные уровни

  • Линия ниже текущей цены может отображаться как поддержка.
  • Линия выше текущей цены может отображаться как сопротивление.
  • Для области рядом с текущей ценой можно задать нейтральную зону в пунктах.
  • Цвета поддержки, сопротивления и нейтрального состояния настраиваются отдельно.
  • Динамическое обновление при движении цены можно включить или отключить.
  • Перемещение самой горизонтальной линии также приводит к повторной проверке её состояния.

Интерактивный Dashboard

  • Переключение между режимами AUTO и PAUSED.
  • Кнопка RECOLOR ALL с отдельным окном подтверждения.
  • Быстрое переключение между четырьмя цветовыми наборами.
  • Включение и отключение отдельных типов объектов нажатием на их название.
  • Компактные индикаторы состояния ON и OFF.
  • Выбор бычьих, медвежьих и статических цветов, а также цветов поддержки и сопротивления.
  • Раскрывающаяся палитра из 32 цветов.
  • Выбор цвета обычным нажатием или одним движением: нажать на образец, провести курсор к нужной ячейке и отпустить.
  • Добавление типов объектов в раздел Favorites.
  • Сворачивание отдельных групп.
  • Вертикальная прокрутка содержимого.
  • Изменение высоты панели.
  • Перемещение панели по графику.
  • Сворачивание всей панели в компактный заголовок.
  • Удаление индикатора с графика кнопкой закрытия.
  • Тёмная и светлая темы.
  • Контурная подсветка всех кликабельных элементов при наведении курсора.

Favorites

  • В Favorites добавляются типы объектов, а не отдельные экземпляры линий с графика.
  • Избранные типы отображаются в верхней части Dashboard.
  • Это позволяет держать под рукой только регулярно используемые инструменты.
  • По умолчанию в Favorites находится Trend Line.
  • По умолчанию включён только Trend Line, если значения входных параметров не были изменены.
  • Все остальные группы при первом запуске свёрнуты и не перегружают интерфейс.

Цветовые наборы

  • Четыре независимых набора цветов.
  • Быстрое переключение наборов прямо на графике.
  • Индивидуальные цвета для каждого поддерживаемого типа объекта.
  • Отдельные цвета для бычьего и медвежьего направления.
  • Отдельные цвета поддержки и сопротивления.
  • Единый нейтральный цвет задаётся во входных параметрах.
  • Заводские наборы можно полностью изменить под собственный стиль графика.
  • Ручные исключения объектов сохраняются при переключении наборов.

Сброс настроек Dashboard

  • Кнопка R открывает отдельное окно подтверждения.
  • Сбрасываются все четыре цветовых набора.
  • Активным снова становится первый набор.
  • Состояния ON и OFF возвращаются к значениям, заданным во входных параметрах.
  • Сбрасываются Favorites, раскрытие групп, положение, высота и прокрутка панели.
  • Состояние AUTO или PAUSED возвращается к значению основного входного параметра.
  • Ручные исключения объектов и сохранённые исходные цвета не удаляются.
  • Для снятия ручных исключений используется RECOLOR ALL.

Восстановление исходного оформления

  • При удалении индикатора можно автоматически вернуть исходное оформление объектов.
  • Восстанавливаются только свойства, которые действительно изменял AutoColor PRO.
  • Если пользователь позднее изменил цвет вручную, такое значение сохраняется.
  • Базовый цвет и цвета отдельных уровней проверяются независимо.
  • При использовании направленной ширины или стиля могут восстанавливаться исходные ширина и стиль линий.
  • Автоматическое восстановление включается или отключается во входных параметрах.

Дополнительные настройки

  • Включение или отключение автоматической окраски.
  • Включение или отключение защиты ручных цветов.
  • Сохранение ручных исключений при обычных перезапусках и смене таймфрейма.
  • Фильтрация объектов по префиксу имени.
  • Настройка бычьего, медвежьего и нейтрального цветов.
  • Настройка цветов поддержки и сопротивления.
  • Настройка нейтральной зоны горизонтальных линий.
  • Опциональное применение разной ширины линий по направлению.
  • Опциональное применение разных стилей линий по направлению.
  • Настройка чувствительности обновления при перемещении объектов.
  • Настройка положения, ширины и высоты Dashboard.
  • Выбор тёмной или светлой темы.
  • Диагностический режим для технической проверки.

Оптимизация и производительность

  • Индикатор не выполняет торговых расчётов и не использует сигнальные буферы.
  • В регулярных циклах обрабатываются только зарегистрированные поддерживаемые объекты.
  • Проверка программных изменений геометрии выполняется порциями.
  • Частота внутренних обновлений зависит от текущей активности панели и объектов.
  • Временные ошибки обработки приводят к ограниченной повторной попытке.
  • При создании новых графических объектов Dashboard автоматически возвращается на передний план.
  • Неподдерживаемые объекты не изменяются.

Практическое применение

  • Создание аккуратной и единообразной разметки графика.
  • Быстрое визуальное разделение восходящих и нисходящих конструкций.
  • Различение поддержки и сопротивления без ручного изменения свойств каждой линии.
  • Удобная работа с большим количеством линий, каналов и аналитических уровней.
  • Подготовка понятных скриншотов, торговых планов и аналитических материалов.
  • Сокращение повторяющихся действий при ручном техническом анализе.

AutoColor PRO изменяет только визуальные свойства поддерживаемых графических объектов. Индикатор не оценивает качество построенной разметки, не подтверждает торговые решения и не гарантирует финансовый результат.

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Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по развитию AutoColor PRO, напишите мне в личные сообщения или оставьте комментарий во вкладке обсуждения продукта.

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Удобной работы и аккуратной разметки графика!

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SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
SMC Larry Williams Structure PRO MT4
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure PRO Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 4, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса. В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры , обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждё
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
Индикаторы
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  это модифицироанный бесплатный индикатор фракталов Била Вильямса, в котором можно вручную задавать количество баров слева и справа, тем самым строив на графике уникальные паттерны.  Теперь все торговые стратегии, основанные, либо в основе которых присутствует индикатор Fractals Dynamic, будут иметь дополнительный сигнал.  Кроме того, фракталы могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивлений. А в некоторых торговых стратегиях показывать уровни ли
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
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Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
Индикаторы
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FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR MT5 — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) —
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) — стру
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
Индикаторы
ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах. Особенности: Оптимизирована логика построения онлайн: метки не перерисовываются с нуля на каждом тике, а работает параллельно основному расчёту, рисуя только последние метки тогда, когда ЗигЗаг рисует новые линии или обновляет их. Добавлен   ещё один режим расчёта в пунктах: линия строится, если превысила заданное количество пунктов в настройках: ручной и автоматический (по ATR с
FREE
Chart Navigator MT5 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
Chart Navigator MT4 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise   -    это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые
MinMax Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4   — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 4. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график
AutoColor PRO MT4
Ivan Butko
Индикаторы
AutoColor PRO MT4 — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 4. Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO MT4 окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги. Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная лини
Palantir
Ivan Butko
Индикаторы
Palantir Индикатор Palantir предсказывает разворот цены на заданное пользователем в настройках число пунктов. Вы выбираете размер интересующего вас тренда и индикатор предскажет с какой вероятностью цена пройдёт в обратную сторону указанное количество пунктов от ближайшего экстремума.  В основе работы индикатора лежит статистический подсчет исторических трендов. Палантир анализирует на истории тренды с заданным в настройках размером, собирает статистику и выдаëт на её основе результат. Наприме
MultiFractal
Ivan Butko
Индикаторы
МультиФрактал - это модифицированный индикатор фракталов Била Уильямса, дополненный фракталами более высокого порядка, разница между которыми по размеру равна четырем, аналогично смене таймфрейма.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство  Наглядность Информативность  Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные таймфреймы при работе.  Наглядность - в одном графике видна структура графика от более мелких до средних и больших рыночных движений.  Информати
Market Noise
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise -  это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые сист
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Индикаторы
Currency Strength Dynamic Currency Strength Dynamic   –   это индикатор силы валют. Под силой валют подразумевается трендовая направленность большинства или всех валютных пар, в которые входит валюта.  Индикатор основан на показаниях разности скользящих средних, аналогично индикатору MACD, на 28 наиболее популярных валютных парах: это мажоры и миноры.  Преимущества Уникальный осцилляторный метод расчёта Наличие кнопок отключения или включения линий конкретных валют Информационное табло 2 вида
MultiFractal Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MultiFractal Levels MultiFractal Levels  –  это модифицироанный индикатор фракталов Била Вильямса с добавлением уровней.  Фракталы строятся со всех ТФ, разрешённых в настройках. Уровни строятся только по самым последним фракталам, которые ещё не были протестированы ценой.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство Наглядность Информативность  Самые свежие уровни  Настраиваемый фрактал Настраиваемые уровни Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные та
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
Chart Navigator MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 5. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график ви
SMC Larry Williams Structure PRO
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure PRO Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 5, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса. В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры , обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждё
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