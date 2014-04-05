SMC Larry Williams Structure
- Индикаторы
- Ivan Butko
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 июля 2025
- Активации: 20
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money.
В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх последовательных баров становится явным максимумом или минимумом на фоне соседей. Отличительной особенностью метода Ларри Вильямса, в отличие от классических фракталов Билла Вильямса, является дополнительное правило: если центральная свеча формирует локальный максимум (ее High выше High соседних свечей), то её Low тоже должен быть выше Low соседних свечей — с противоположной стороны формируется «дно». Аналогично, для локального минимума — Low центральной свечи ниже Low соседних, а High выше High соседних. Это условие даёт более чёткое и однозначное выделение значимых свингов, снижая число ложных сигналов и повышая надёжность построенной структуры.
Особое внимание уделено работе с внутренними и внешними барами: индикатор игнорирует внутренние бары (inside bars), исключая их из формирования ключевых свингов, чтобы избежать «шумовых» экстремумов, и фокусируется на значимых барах, связанные с активностью участников рынка, которая двигает рынок. Такой подход необходим для анализа рыночной структуры и учёта зон аккумуляции/дистрибуции.Использование этой техники даёт трейдерам:
- Прозрачную и строгую структурную основу для дальнейшей разметки ордерблоков, зон ликвидности, ключевых уровней спроса и предложения, а также любых других элементов самой популярной на текущей день концепции СмартМани
- Уверенность в объективности выделенных экстремумов, поскольку они формируются по проверенному и строгому правилу
- Автоматическую разметку, избавляя трейдера от рутиной работы, избавляя его от ошибок ручной разметки
- Универсальность метода, применимого к разным таймфреймам и инструментам
- Гибкие настройки параметров глубины истории и фильтров позволяют подстроить индикатор под разные рыночные условия и стили торговли
SMC Larry Williams Structure — это мост между классическим свинговым анализом и современными моделями работы в рамках SMC. Индикатор на фундаментальном уровне пытается помочь трейдеру распознать структуру рынка «глазами» крупных игроков, используя математически обоснованный и чистый метод выделения локальных экстремумов для повышения качества торговых решений, избавляя трейдера от части рутиной работы разметки.
В индикатор добавлена возможность наглядного выделения ключевых опорных свинговых точек с помощью трендовых линий, которые отображаются непосредственно на графике цены.
Включаемый режим (Mode):
- Standard — цвет отражает направление одиночных линий вверх или вниз на каждом сегменте.
- Structural — линии строятся по классическому определению тренда, где максимумы и минимумы последовательно повышаются или понижаются. Это подчёркивает волновую структуру цены и её циклы импульсов и коррекций согласно классическому техническому анализу.
- Disable — отключение графической разметки.
Кроме того, в индикатор добавлена наглядное отображение размеров ценовых волн между ключевыми свинговыми точками с использованием текстовых меток. Эти метки автоматически размещаются на графике вблизи экстремумов (максимумов и минимумов), показывая величину ценового движения между соседними свингами в пунктах. Это может помочь трейдерам быстро оценивать амплитуду волн и учитывать данную оценку при выявлении значимых уровней и зоны интереса, такие как ордерблоки или области аккумуляции/дистрибуции, что особенно важно для анализа в рамках Smart Money Concept.
Для удобства добавлено четыре режима алерта:
- BoS (слом структуры)
- ChoCH (смена характера)
- Пробитие любого последнего одностороннего экстремума
- Смена направления линии
Если необходимы ещё алерты разной логики исполнения — пишите мне и в следующих обновлениях при необходимости я добавлю их.
Параметры индикатора:
|Настройка
|Описание
|Maximum number of bars to analyze
|Максимальное количество баров для анализа
| Inside bar search radius
| Включение режима поиска внутреннего бара
|Radius size (in bars)
|Размер радиуса (в барах)
|Number of graphic lines
|Количество графических линий
|Mode of graphical line rendering
|Режим отображения графических линий
|Color for lines up
|Цвет для линий вверх
|Color for lines down
|Цвет для линий вниз
|Width of lines up
|Ширина линий вверх
|Show size labels
|Показывать метки размеров
|Font size
|Размер шрифта
|Font color
|Цвет шрифта
|Maximum number of labels to display
|Макс. количество меток для отображения
|Show AVG
|Показывать среднее значение
|Show MED
|Показывать медиану
|Number of lines for calculation
|Количество линий для расчета
|Font size (AVG)
|Размер шрифта (среднее значение)
|Text color (AVG)
|Цвет текста (среднее значение)
|Font size (MED)
|Размер шрифта (медиана)
|Text color (MED)
|Цвет текста (медиана)
|Alert when line reverses
|Оповещение при развороте линии
|Alert of breaking through the last extremum
|Оповещение при пробое последнего экстремума
|Push
|Уведомления в приложение МТ на телефоне
|Sound
|Звуковое оповещение
|Sound file
|Звуковой файл
|Почта
|Mail subject
|Тема письма
|Delete objects when indicator is removed
|Очищение графика при удалении индикатора
Версия для МТ4
Используйте индикатор SMC Venom Model BPR, как дополнение к своей торговой системе.
Попробуйте также другие мои продукты в маркете https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller