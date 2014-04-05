SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money.

В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх последовательных баров становится явным максимумом или минимумом на фоне соседей. Отличительной особенностью метода Ларри Вильямса, в отличие от классических фракталов Билла Вильямса, является дополнительное правило: если центральная свеча формирует локальный максимум (ее High выше High соседних свечей), то её Low тоже должен быть выше Low соседних свечей — с противоположной стороны формируется «дно». Аналогично, для локального минимума — Low центральной свечи ниже Low соседних, а High выше High соседних. Это условие даёт более чёткое и однозначное выделение значимых свингов, снижая число ложных сигналов и повышая надёжность построенной структуры.

Особое внимание уделено работе с внутренними и внешними барами: индикатор игнорирует внутренние бары (inside bars), исключая их из формирования ключевых свингов, чтобы избежать «шумовых» экстремумов, и фокусируется на значимых барах, связанные с активностью участников рынка, которая двигает рынок. Такой подход необходим для анализа рыночной структуры и учёта зон аккумуляции/дистрибуции.

Прозрачную и строгую структурную основу для дальнейшей разметки ордерблоков, зон ликвидности, ключевых уровней спроса и предложения, а также любых других элементов самой популярной на текущей день концепции СмартМани Уверенность в объективности выделенных экстремумов, поскольку они формируются по проверенному и строгому правилу Автоматическую разметку, избавляя трейдера от рутиной работы, избавляя его от ошибок ручной разметки Универсальность метода, применимого к разным таймфреймам и инструментам Гибкие настройки параметров глубины истории и фильтров позволяют подстроить индикатор под разные рыночные условия и стили торговли

SMC Larry Williams Structure — это мост между классическим свинговым анализом и современными моделями работы в рамках SMC. Индикатор на фундаментальном уровне пытается помочь трейдеру распознать структуру рынка «глазами» крупных игроков, используя математически обоснованный и чистый метод выделения локальных экстремумов для повышения качества торговых решений, избавляя трейдера от части рутиной работы разметки.

В индикатор добавлена возможность наглядного выделения ключевых опорных свинговых точек с помощью трендовых линий, которые отображаются непосредственно на графике цены.



Включаемый режим (Mode):

— цвет отражает направление одиночных линий вверх или вниз на каждом сегменте. Structural — линии строятся по классическому определению тренда, где максимумы и минимумы последовательно повышаются или понижаются. Это подчёркивает волновую структуру цены и её циклы импульсов и коррекций согласно классическому техническому анализу.

Кроме того, в индикатор добавлена наглядное отображение размеров ценовых волн между ключевыми свинговыми точками с использованием текстовых меток. Эти метки автоматически размещаются на графике вблизи экстремумов (максимумов и минимумов), показывая величину ценового движения между соседними свингами в пунктах. Это может помочь трейдерам быстро оценивать амплитуду волн и учитывать данную оценку при выявлении значимых уровней и зоны интереса, такие как ордерблоки или области аккумуляции/дистрибуции, что особенно важно для анализа в рамках Smart Money Concept.

Для удобства добавлено четыре режима алерта:



BoS (слом структуры) ChoCH (смена характера) Пробитие любого последнего одностороннего экстремума Смена направления линии

Если необходимы ещё алерты разной логики исполнения — пишите мне и в следующих обновлениях при необходимости я добавлю их. Параметры индикатора:



Настройка Описание

Maximum number of bars to analyze Максимальное количество баров для анализа Inside bar search radius

Включение режима поиска внутреннего бара

Radius size (in bars) Размер радиуса (в барах) Number of graphic lines Количество графических линий Mode of graphical line rendering Режим отображения графических линий Color for lines up Цвет для линий вверх Color for lines down Цвет для линий вниз Width of lines up Ширина линий вверх Show size labels Показывать метки размеров Font size Размер шрифта Font color Цвет шрифта Maximum number of labels to display Макс. количество меток для отображения Show AVG Показывать среднее значение Show MED Показывать медиану Number of lines for calculation Количество линий для расчета Font size (AVG) Размер шрифта (среднее значение) Text color (AVG) Цвет текста (среднее значение) Font size (MED) Размер шрифта (медиана) Text color (MED) Цвет текста (медиана) Alert when line reverses Оповещение при развороте линии Alert of breaking through the last extremum Оповещение при пробое последнего экстремума Push Уведомления в приложение МТ на телефоне Sound Звуковое оповещение Sound file Звуковой файл Mail Почта Mail subject Тема письма Delete objects when indicator is removed Очищение графика при удалении индикатора





