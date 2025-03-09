Pips Chaser MT4

Индикатор Pips Chaser был разработан в дополнение к вашей ручной торговле. Этот индикатор можно использовать как для короткого скальпинга, так и для длинной свинг-торговли // Версия MT5





Особенности

Индикатор без перерисовки Этот индикатор не меняет свои значения при поступлении новых данных Торговые пары Любая валютная пара Таймфрейм Предпочтительнее H1, но вы можете адаптировать его к любому таймфрейму Время торговли Круглосуточно Buffers Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1





Требования



Использование ECN-брокера с узкими спредами для скальпирования некоторых позиций является обязательным.

Не торгуйте во время выхода новостей средней и высокой степени влияния.





Как установить



Прикрепите индикатор к выбранной торговой паре (рекомендуется H1).





Конфигурация



Настройки индикатора :

Здесь вы можете изменить параметры индикатора, чтобы принять стратегию, которая работает лучше всего для вас.

Дополнительные настройки :

Здесь вы можете изменить цвет различных частей индикатора. Вы также можете изменить конфигурацию предупреждений.





Как использовать



Когда вы видите на графике стрелку прорыва бокса, вы должны заключить сделку на покупку или продажу.

Вы должны закрыть сделку, когда свеча коснется линии тренда.

Когда линия тренда и линия snr касаются друг друга на одном уровне, это идеальный уровень для фиксации прибыли.

Когда торговая линия находится далеко друг от друга, в такой ситуации сделка принесет вам больше прибыли. А когда торговые линии меньше друг друга, в такой ситуации эта сделка принесет вам меньшую прибыль.

Вы должны установить стоп-лосс на нижней линии коробки прорыва.





Предупреждения



Я продаю свои советники только на MQL5.com. Если кто-то свяжется с вами, чтобы продать вам мой советник, то это мошенники, которым нужны только ваши деньги.

Также если вы купите мой советник на стороннем сайте, я уверяю вас, что это будут поддельные версии и они не будут работать так же, как оригинальные.



