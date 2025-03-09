Pips Chaser MT4

4.13

Индикатор Pips Chaser был разработан в дополнение к вашей ручной торговле. Этот индикатор можно использовать как для короткого скальпинга, так и для длинной свинг-торговли // Версия MT5


Особенности

Индикатор без перерисовки Этот индикатор не меняет свои значения при поступлении новых данных
Торговые пары Любая валютная пара
Таймфрейм Предпочтительнее H1, но вы можете адаптировать его к любому таймфрейму
Время торговли Круглосуточно
Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1


Требования

Использование ECN-брокера с узкими спредами для скальпирования некоторых позиций является обязательным.

Не торгуйте во время выхода новостей средней и высокой степени влияния.


Как установить

Прикрепите индикатор к выбранной торговой паре (рекомендуется H1).


Конфигурация

Настройки индикатора:

Здесь вы можете изменить параметры индикатора, чтобы принять стратегию, которая работает лучше всего для вас.

Дополнительные настройки:

Здесь вы можете изменить цвет различных частей индикатора. Вы также можете изменить конфигурацию предупреждений.


Как использовать

Когда вы видите на графике стрелку прорыва бокса, вы должны заключить сделку на покупку или продажу.

Вы должны закрыть сделку, когда свеча коснется линии тренда.

Когда линия тренда и линия snr касаются друг друга на одном уровне, это идеальный уровень для фиксации прибыли.

Когда торговая линия находится далеко друг от друга, в такой ситуации сделка принесет вам больше прибыли. А когда торговые линии меньше друг друга, в такой ситуации эта сделка принесет вам меньшую прибыль.

Вы должны установить стоп-лосс на нижней линии коробки прорыва.


Предупреждения

Я продаю свои советники только на MQL5.com. Если кто-то свяжется с вами, чтобы продать вам мой советник, то это мошенники, которым нужны только ваши деньги.

Также если вы купите мой советник на стороннем сайте, я уверяю вас, что это будут поддельные версии и они не будут работать так же, как оригинальные.


Отзывы 8
Dhayatama
330
Dhayatama 2026.04.16 14:10 
 

this indicator looks promising. Good work Mr. Garcia.

Marcodelacruz1
58
Marcodelacruz1 2025.11.07 02:30 
 

Excelente

Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.10.19 20:05 
 

Hi. Give me some few days and will comment

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Фильтр:
Dhayatama
330
Dhayatama 2026.04.16 14:10 
 

this indicator looks promising. Good work Mr. Garcia.

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2026.04.16 14:14
Thank you so much!
Marcodelacruz1
58
Marcodelacruz1 2025.11.07 02:30 
 

Excelente

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.11.07 06:32
Muchas gracias!
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.10.19 20:05 
 

Hi. Give me some few days and will comment

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.10.19 20:19
Thank you!
Xiao1314
14
Xiao1314 2025.08.30 09:42 
 

This is ridiculous. How can such an indicator be shown? It's just hindsight bias. The candlestick chart is already completed before it's drawn. It's useless at all. Bad review.

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.08.30 10:34
I understand your bad experience, but on the other hand, there are people for whom it has worked.
Jbakimon
246
Jbakimon 2025.05.29 04:02 
 

Great indicator and with alarm when there is a market breakout. Thanks to the developer

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.05.29 06:06
Thank you so much!!
Hendrikus Pelgrim
1202
Hendrikus Pelgrim 2025.03.21 16:16 
 

Good

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.03.21 18:06
Thank you!
tian6492522
19
tian6492522 2025.03.19 15:13 
 

当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易 这个趋势线是要自己画吗，多是有下一个框出来后才有显示

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.03.19 15:21
hello tian thank you very much for your comment.
you can complement this indicator with other free indicators from the market. There are some that draw trend lines for you
pan898899
534
pan898899 2025.03.11 00:33 
 

运行良好谢谢。

Rodrigo Arana Garcia
157995
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.03.11 07:29
Thank you!!
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