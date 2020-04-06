Этот Экспертный Советник делает простое эффективным. Он позволяет настраивать ваш уровень риска в соответствии с вашим профилем и капиталом с помощью регулируемой системы суммирования лотов. Управляйте своими инвестициями с точностью. Идеально подходит для сочетания различных наборов консервативных операций для достижения контролируемой и стабильной прибыли. В разделе изображений вы можете увидеть несколько бэктестов, а также поведение 8 наборов на различных инструментах в реальном времени (на одном изображении отображается агрегат, а на следующем - кривая каждого набора по отдельности). Пожалуйста, помните, что всегда требуется правильное исследование; ничего не так просто, как нажать кнопку. Нужна дополнительная информация? Не стесняйтесь связаться с нами.



