OwlGrid01

Этот Экспертный Советник делает простое эффективным. Он позволяет настраивать ваш уровень риска в соответствии с вашим профилем и капиталом с помощью регулируемой системы суммирования лотов. Управляйте своими инвестициями с точностью. Идеально подходит для сочетания различных наборов консервативных операций для достижения контролируемой и стабильной прибыли. В разделе изображений вы можете увидеть несколько бэктестов, а также поведение 8 наборов на различных инструментах в реальном времени (на одном изображении отображается агрегат, а на следующем - кривая каждого набора по отдельности). Пожалуйста, помните, что всегда требуется правильное исследование; ничего не так просто, как нажать кнопку. Нужна дополнительная информация? Не стесняйтесь связаться с нами.




Рекомендуем также
Trade Planner and Viewer
Kisolo Abraham Samah
Утилиты
Trade Planner and Viewer - мощный и универсальный инструмент MetaTrader, который помогает планировать и эффективно отслеживать ваши сделки. Он предлагает ряд функций, делающих его неотъемлемым инструментом для любого трейдера, включая: Анализ рисков: Trade Planner and Viewer вычисляет коэффициент риска каждой сделки, позволяя вам оценить потенциальные риски и вознаграждения перед открытием позиции. Отслеживание сделок: Инструмент предоставляет удобный интерфейс для отображения выполненных сде
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Эксперты
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Эксперты
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
AutoSLTP for ScalpersMT4
Aaron Nii Amartey Donkor
Эксперты
SLTPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Эксперты
Ultimate Trend-Driven Expert Advisor: Precision Trading with Dynamic Hedging Elevate your trading game with our state-of-the-art MQL4 trading algorithm, engineered for precision and adaptability. This algorithm integrates advanced technical analysis tools and a flexible hedging strategy to help you maximize your trading potential, no matter the market conditions. Key Features: Adaptive Trend Detection : Stay aligned with the market's pulse using trend analysis across multiple timeframes—Weekly,
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Эксперты
Представляю вашему вниманию советника на усовершенствованных нейронных сетях. Главные особенности советника Советник после обучения запоминает паттерны каждой валютной пары . Поэтому после смены валютной пары повторное обучение не требуется. Фиксированный уровень Take Profit и Stop Loss , которые задаются во входных параметрах. Мультивалютная торговля . ‌Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Подготовка к торговле и обучение Советник рекомендуется обучить. Для л
MyNewsTrader
Daniel Sic
Эксперты
MyNewsTrader - мощный полностью автоматический советник, торгующий во время выхода новостей. Благодаря широким настройкам, вы можете задать советнику собственную стратегию с торговлей рыночными, стоп- или лимитными ордерами, с использованием расширенных профит-целей и различных типов трейлинга. Он предназначен для работы по принципу "установил и забыл". То есть вам не нужно указывать время публикаций новостей для совершения торговых операций. Однако есть возможность использовать советник и для р
Limit Scalper
Heiko Kendziorra
5 (1)
Эксперты
Buy the dip - sell the spike. This simple strategy, executed with limit orders, makes slippage your friend. The extended Take Profit sets no limits to profits, often profits far above the normal scalping profit are achieved. See screenshots below. No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/1495331   The default settings   are for   GBPUSD M5   chart.   Timing is important!   Set   SetUTC   (GMT) according to the timezone of
The Asian session MT4
Marta Gonzalez
Эксперты
The Asian Session - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating in favor of the break, thinking that this break prior to the start of the session occurs because within the Asian session there will be an impulse in favor of the break. breaking off. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the Am
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Эксперты
PROFITABLE HIGHER AND SAFER - Kakarot EA uses indicators combined with AI algorithm according to the principle of trend detection and trend matching. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Flexible command entry and exit - Works on all pairs, preferable to major USD pairs. - Support trade manual methods. - Provide effective bot management parameters at your own discretion to be able to bring a much higher profit. Help Manual Bot configu
Multi Currency Major Pair Bot
Josias Antimano Nazal
Эксперты
The EA Bot strategy was developed with a foundation in market trends, support and resistance, and a hedging strategy. Additionally, it includes an auto-correction feature designed to mitigate risk during periods of high volatility and high-impact news. The EA Bot also incorporates a money management tool to ensure minimal trade entry during market vulnerability.
North Star EA
Zhongqu Wu
Эксперты
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Donchian Channel Pro
Yeoh Kia Gee
Эксперты
Donchian Channel Pro EA 1. OVERVIEW The Donchian Channel EA is a breakout trading system that leverages the Donchian Channel to identify key support and resistance levels based on price highs and lows over a set period. The EA automatically executes trades when price breaks out of these levels, aiming to capture strong trending movements. It includes features such as time filters, ATR-based stop-loss and take-profit levels. 2. Unique Features   Ø Donchian Channel Breakout Strategy – Trades only
Unbrekeable
SHEYLA SOFTWARE
4 (1)
Эксперты
Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Price $69.99 4 of 10 left at this Price Next 10 copies $149.99. Expert will be available on sale untill 1 of January.   Unbrekeable for XAUUSD is a fully automated EA designed to trade GOLD only. It is based on machine learning analysis and an incredible trend detection system.   This EA tries to win 1% of the account in each of the trades!!!! works like magic :)   EA contains self-adaptive market algorithm, which uses   XAUUSD in 2015-2020
Buy Low Sell High
Santi Quagliana
Эксперты
SELL HIGH BUY LOW - EURUSD - TIME FRAME 5 MINUTE Magic Number: 100 Lot type; Dynamic or Fixed   fix_lot: 0.01 Risk: 1.0 --> % of balance risk Slippage: 30 Use TP: True StopLose: 100 --> 100 point Percent: 0.0055 --> (0,55% from the ma_period200) PercentTP: 0.002 --> (-0.2% from the ma_period200) Max Trades: 1  MA_Method: linear weighted (the best) Ma_Period200: 200 (MA 200) Ma_Periodcurrent: 2 (MA current)
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
Эксперты
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. Strategy is based on EXPANSION ON THE DAILY CHART. It enters if volatility raise after some time of consolidation. It uses STOP pending orders with ATR STOP LOSS. To catch the profits is a TRAILING PROFIT function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of modeling and verif
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Утилиты
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Shadow — уникальное торговое решение, которое помогает вам учиться и переходить на новый уровень в трейдинге Я стремился создать уникальное торговое решение, которое было бы доступно любому новичку или профессионалу, независимо от вашего уровня развития. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
FREE
Shooting Target
Chui Yu Lui
Эксперты
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
BG Night Line
Boris Gulikov
Эксперты
BG Night Line - советник для торговли в азиатскую торговую сессию. В основе торговой стратегии лежит классический подход возврата цены к среднему её значению. В работе используются стандартные встроенные в терминал торговые индикаторы. Благодаря относительно большим стоп-лоссам и использованию нескольких усредняющих ордеров, для советника не критично расширение спредов при низкой ликвидности, а также нет высоких требований к быстрому исполнению ордеров. Советник предназначен для торговли на тайм
Endless Grid
Sigit Hariyono
Эксперты
Endless Grid is a grid type trading robot. It uses grid and averaging to send orders and does not use martingale. This robot works by continuously sending order without indicator according to grid distance. It can be a handy tool as a rebate hunter. This EA can be used in all time frame and all trading pairs.    Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades.  Lotsize - Lot size. Trailing - Trailing order. if this set to
Xetera Multi TP Manager
Oteng Micheal
Эксперты
XETERA MULTI TP MANAGER Xetera Multi TP Manager for FX is an Expert Advisor specially designed for Forex on the Meta Trader 4 platform to manage trades even while you are away or asleep. Many Forex Signal Services out there use multiple take profit levels such as TP1, TP2, and TP3. The signal services give you multiple target levels to increase your profit, but the problem is you always need to monitor your trades and move the Stop Loss, trailing.   So, we fixed this issue by developing our EA t
Haiau Capital MT4
Thi Dang Nguyen
Эксперты
Designed with advanced algorithms and utilizing deep learning technology, our Haiau Capital MT4 (EA) is crafted to assist you in the intricate world of forex trading. The system analyzes market behaviors and conducts transactions based on specific criteria, empowering you to engage with market trends more effectively. With the backing of nearly a decade of data, the EA employs deep learning to examine past market conditions, aiming to provide enhanced decision-making. Recommendations: Curren
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Эксперты
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Эксперты
MagicSignals - полностью автоматический советник для торговли GBPUSD. Он использует интеллектуальные алгоритмы для открытия сделок. Также система содержит небольшой код мани-менеджмента и в отличие от других экспертов позволяет торговать фиксированным лотом. Благодаря использованию интеллектуальной системы мани-менеджмента в советнике, для открытия сделки вам нужно лишь указать значение риска, а система сделает все остальное. Если указать значение риска равное нулю, система будет открывать сделк
Lot Rebate Grid Hedging MT4
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Hello, I would like to give an example of this EA. From the picture you can see that the EA can spin around 3,500 lots, when taking into account the rebate, you will get about 35,000$ and a little bit of profit during execution. The EA has actually been run as shown in the picture. **You can optimize to get the best value before actually running it.  Thankyou  Excuseme .I'm sorry that I'm not good at English. Therefore, communication may be somewhat wrong. MT5 version  :   https://www.mql5.co
The HedgeFund Experiment
Augustine Kamatu
Эксперты
The HedgeFund Experiment This is a basic version of the professional version; The HedgeFund Manager  https://www.mql5.com/en/market/product/85241 It is a multi-currency EA that needs only to be loaded in one chart. It will access all Forex pairs or CFD provided by your broker and will only trade those with a spread less than or equal to MaxSpread specified in the settings. It uses standard Metatrader4 indicators to generate signals but with a customized trend filter to pick which pairs to includ
FREE
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Эксперты
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Ultimate MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Эксперты
Dashboard, TP line and Profit/Loss labels are set to false by default for speeding up the optimization. Switch them to True before you start. There are many strategies inside this EA as follows: - Entry based on indicator signal "as shown on the   trend indicator " - Opposite to trade entry with opposite martingale - Entries based on " support and resistance indicator ". - Normal martingale - Normal martingale with distance multiplier - Normal martingale with volatility index - Opposite marting
Tribal EA
Roman Starostin
2 (2)
Эксперты
Tribal EA - консервативный торговый советник с мощным фильтром контроля ордеров, разработка которого велась последние пол года. При торговле не используется мартингейл, усреднение и подобные рисковые методы. Всегда присутствует Стоп-Лосс, Тейк Профит, закрытие ордеров по дополнительным фильтрам. Все авторские настройки параметров уже сохранены внутри кода советника, дополнительные сет файлы загружать не нужно, просто установить советник на рекомендуемые пары. Настройки актуальны для брокеров с G
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Другие продукты этого автора
Owl Eye 01 MT4
Angel Perez Sanchez
Эксперты
Наш робот для торговли Owl Eye 01 характеризуется осторожным подходом и способностью управлять рисками. Этот робот работает осторожно, позволяя открывать только одну сделку за раз. Его стратегия основана на анализе паттернов ценового движения и индикатора WPR, с определенными частями его алгоритма, которые остаются конфиденциальными. Разработанный для работы в реалистичной среде и специально ориентированный на валютные пары, этот робот идеально подходит для трейдеров, обладающих знанием об оптим
CyberOwl MG
Angel Perez Sanchez
Эксперты
Экспертный советник CyberOwl MG — это торговая система, основанная на стратегии мартингейла, разработанная для обеспечения гибкости и эффективности в различных рыночных условиях. Высокая настраиваемость позволяет трейдерам адаптировать свой подход в соответствии с индивидуальными потребностями, будь то консервативный или более агрессивный стиль торговли. Этот советник включает широкий спектр параметров управления рисками , что делает его мощным инструментом для трейдеров с разными уровнями риска
Owl Eye 01
Angel Perez Sanchez
Эксперты
Nuestro Robot de Trading Owl Eye 01 se caracteriza por su enfoque prudente y su capacidad para controlar el riesgo. Este robot opera de manera cautelosa, permitiendo la apertura de una sola operación a la vez. Su estrategia se basa en el análisis de patrones de price action y el indicador WPR, con ciertas partes de su algoritmo mantenidas en secreto. Diseñado para funcionar en un contexto realista y específicamente orientado a pares de divisas, este robot es ideal para traders con conocimiento
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв