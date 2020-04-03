ADX Multi Currency EA MT5

Советник ADX Multi Currency EA MT5 реализует надёжные стратегии на основе Индекса Среднего Направленного Движения (ADX), которые были тщательно протестированы на множестве валютных пар и таймфреймов. Советник предоставляет широкие торговые возможности, включая восстановление по сетке, хеджирование и стратегию мартингейла (настраиваемую, по умолчанию отключена). Он предлагает точные методы входа (пробои, развороты, следование за трендом) и гибкие правила выхода (на основе индикаторов, по времени или по прибыли), а также расширенный функционал, такой как защита от просадки, фильтры по спреду и проскальзыванию, а также эффективные, не отстающие индикаторы, которые потребляют минимум ресурсов и обеспечивают быструю работу.

Система включает фильтры по дням недели и времени для управления торговыми сессиями и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Встроенная панель отображает открытые сделки, капитал и ключевые параметры системы. Удобные меню ввода делают настройку понятной. Подробная документация предоставляется по всем параметрам.

Для подробной документации: Руководство по основным настройкам | Настройки индикатора | Результаты тестирования и оптимизированные файлы

Вы можете скачать версию для MT4 здесь

Основные характеристики

  • Торговая система на основе индикатора Индекса Среднего Направленного Движения (ADX) с полностью настраиваемыми периодами

  • Мультивалютная торговля по всем основным валютным парам

  • Несколько опций управления рисками: стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп

  • Продвинутое управление размером позиции и защита от просадки

  • Фильтры по времени и дням для контроля торговых сессий

  • Мониторинг в реальном времени через панель отображения

  • Уведомления через всплывающие окна, email и push

  • Совместимость с MQL5 VPS для круглосуточной работы

Примечание: Все потенциально рисковые стратегии (мартингейл, сетка) являются необязательными и по умолчанию отключены.

Важные рекомендации

Это профессиональный инструмент для торговли, а не система гарантированной прибыли. Следует ожидать обычные рыночные колебания:

  1. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте

  2. Начинайте с минимального риска (0.5–1% на сделку)

  3. Используйте только тот капитал, который готовы потерять

Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек публикуются ежеквартально. Актуальные рекомендации можно найти в разделе блога MQL5, указанном выше.

Посмотреть все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Связаться для получения поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Если вы хотите попробовать бесплатную пробную версию на 7 дней, свяжитесь со мной через профиль — я с радостью предоставлю её вам.

Хочешь перевести на другие языки или адаптировать под маркетплейс? Готов помочь.




