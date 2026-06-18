AI Trader Nexus

AI Trader Nexus — адаптивный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для анализа структуры рынка, тренда и управления сделками с учетом риска.

Советник анализирует направление на нескольких таймфреймах, рыночную структуру, ликвидность, fair value gaps, order blocks, спред, соотношение риска к прибыли и текущий торговый контекст перед открытием или сопровождением позиций. Основной фокус — быстрые инструменты, такие как Gold/XAUUSD, но перед реальной торговлей необходимо протестировать настройки у вашего брокера.

AI Trader Nexus включает автоматическое управление сделками, выходы по изменению торговой идеи, защиту портфеля, информационную панель и настраиваемые параметры риска. Продукт не гарантирует прибыль. Используйте тестер стратегий и демо-счет перед торговлей на реальном счете.

Рекомендуем также
PythonX CandleMaster AUDUSD
Abhinav Puri
Эксперты
PythonX CandleMaster AUDUSD EMA + Candlestick Pattern Precision Trading System Strategy Overview PythonX CandleMaster AUDUSD is a price action-driven Expert Advisor engineered specifically for the AUDUSD currency pair . The system combines a trend-following EMA filter with high-probability candlestick pattern recognition to execute trades with precision. The strategy focuses on trend-aligned reversals , capturing pullbacks within established market direction instead of chasing breakouts. This a
Ai Brain Neural Network Expert Advisor
Alisten A
Эксперты
Ai Brain — Нейросетевой Советник на MetaTrader 5 Ai Brain — это не торговый индикатор. Это не система на основе правил. Это живой движок искусственного интеллекта, работающий непосредственно внутри MetaTrader 5 и принимающий автономные торговые решения через глубокие нейронные вычисления на каждом тике рынка. Двигатель нейронного интеллекта В основе Ai Brain лежит модель глубокого обучения на основе ONNX. ONNX — Open Neural Network Exchange — это промышленный стандарт развёртывания искусственног
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Эксперты
Trang Holding EA - use trendline of H4 to confirm buy/sell zone, then open first entry when break-out candle - hold profit with trailing stop. we have 2 options: + low risk ; holding only 3 (fill the number you want) trades, close a part of combo when markets move by negative way + high risk : hold all trades of combo to TP of combo - I like high risk option with maximum autolot = 0.05/$1000 . but better option is fix_vol. example 10k open fixed 0.2 and you can withdraw profit everyweek -change
Hydra Neuron
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Hydra Neuron EA | XAU/USD M1 Scalping System Developed by Worldinversor 2026 Hydra Neuron is an institutional scalping Expert Advisor designed exclusively for the XAU/USD (Gold) pair on the M1 timeframe. It combines structural price analysis with a multi-layered system of technical filters to identify high-probability entries in real time. ️ SYSTEM ARCHITECTURE The EA's core integrates two main signal engines: 1. Liquidity Sweep Detection — Identifies institutional liquidity sweeps by an
Voyaguer Data Xau
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Voyager Data Xau v2.0 Premium Expert Advisor for XAUUSD (Gold) Voyager Data Xau is a high-precision algorithmic trading system designed exclusively for trading XAUUSD on the M15 timeframe. Based on a pure institutional Price Action strategy, the EA identifies high-probability patterns such as: 3 White Soldiers (bullish) 3 Black Crows (bearish) Spinning Tops (reversal) Each signal is filtered using strict confirmation criteria, advanced risk management, and quality validation to maximize the
H Bandys PIRDPO
MATTHEW STAN WILLS
Эксперты
Howard Bandy's - PIRDPO (Position in Range Detrended Price Oscillator) A professional implementation of Howard Bandy's PIRDPO (Position In Range of Detrended Price Oscillator) strategy, designed to systematically capture high-probability short-term reversals in equity markets. PIRDPO measures where the current detrended price sits relative to its recent history, expressed as a percentile from 0 to 1. When the percentile is low, price is at the bottom of its detrended range — a classic mean rever
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Эксперты
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Webniam S2
Sabir Shah
Эксперты
Webniam S2 v3.0 –  XAUUSD (Gold)  Высокопроизводительный Советник для XAUUSD (Золото) Webniam S2 v3.0 — это высокопроизводительный торговый советник, разработанный специально для Forex, оптимизированный под XAUUSD (Золото). Он оснащён умным управлением капиталом, продвинутой системой защиты прибыли и автоматической логикой ребая/ресейла, что позволяет максимизировать результат при минимальных рисках. Ключевые функции Расширенная система Equity Lock — регулируемые пороги прибыли Умная ло
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Эксперты
Catching Bot это автоматический советник используемый для применения в трейдинге на всех финансовых рынках. Данный бот объединяет богатый функционал для работы на рынке Форекс и на любых инструментах. В боте реализованы методы которые способны преодолеть защищенность рынка форекс и помогут работать с ним с допустимым разумным риском. Кратко о сути проблемы. Как известно работа на рынке форекс является не простой, трудно предсказать движение цены, и если работать одним ордером трудно достичь пр
Pro HassilEA
Benjamin Gabriel Nieves Ortiz
Эксперты
Description Hassila Pro is an expert advisor that looks for momentum exhaustion : those moments when price has stretched too far in one direction and tends to correct. Instead of chasing the trend, it waits for the move to run out of strength and trades the correction. This is not a high-frequency system. It waits, and when conditions are not right it does not trade. That behaviour is intentional. How it works Detection. A momentum oscillator measures when price has reached a statistically unusu
NRP Smc Pro
Black Panther AI
Эксперты
NRP SMC PRO EA — Product Description Short Description Professional Smart Money Concepts Expert Advisor engineered for XAUUSD, combining institutional market structure analysis, Fair Value Gaps, liquidity sweeps, and prop-firm-focused risk management. Includes optional news filtering, trading sessions, trade journaling, and advanced capital protection. NRP SMC PRO EA — Institutional Smart Money Automation for MT5 NRP SMC PRO EA is a professional Smart Money Concepts Expert Advisor built around c
Shenlong Hybrid Overlap Mech
Napat Puangjunkum
Эксперты
SHENLONG HYBRID-OVERLAP MECH AI  Yin-Yang Hedging & Dynamic Recovery Rescue Module Shenlong Hybrid-Overlap Mech  is an advanced multi-functional Expert Advisor inspired by the Chinese Divine Dragon "Shenlong," the bringer of miracles and weather control. This EA is designed not only to generate consistent profits through Yin-Yang Hedging but also to perform "Miracle Rescues" on your blowing accounts. If you have trades from other EAs or manual trades that are currently stuck in massive drawdo
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Эксперты
AI Nodiurnal EA - это передовой Форекс-робот, который использует передовую технологию машинного обучения для оптимизации стратегий торговли и повышения эффективности на динамичном валютном рынке. Термин "Nodiurnal" отражает его способность адаптироваться и работать не только в традиционные дневные часы торговли, но и в нестандартные периоды, обеспечивая непрерывный и адаптивный подход к торговле на валютном рынке. Настройки: Настройки по умолчанию для валютной пары: EURUSD H1. Специальные настро
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
Эксперты
Glow Beyond Time Добро пожаловать в новую эпоху торговли. Glow Beyond Time — это не просто еще один EA — это сложное решение, предназначенное для того, чтобы дать вам преимущество в постоянно меняющихся рынках. Созданный на основе передовой структуры, этот экспертный советник сочетает в себе современные стратегии с инновационными системами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью. Недельный диапазон: 7 to 11. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.
Trend forecast EA Automation trading GOLD
Anggrid Masamran
Эксперты
Trend analytic data for forecast a price to make order. This EA use a data in past to analytic, find a trend on chart and has condition to make order. Long time to run EA trade. This EA confirm not the same with another EA in this word! EA creates a line for max price zone, min price zone, pricing and show trendline and price forecast. Use a data analytic to help in create order. And result by EA not the same with another time in EA run, that is a main of this EA. Thank you Best Time.
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Эксперты
Только прибыль! Это умный сеточный торговый робот. Он работает на моём оригинальном алгоритме! При средних рисках показывает более 100% прибыли в год.  ( Тестировался исключительно на реальных тиках и реальных счетах ) Этот робот создан для того чтобы получать доход больше чем предлагает любой банк.  Торгует автоматически круглосуточно на любой валютной паре! ( Не рекомендую "экзотические" валютные пары ) Регулируемые риски. Регулируемый объем позиции. Регулируемый шаг сетки.  Регулируемый уров
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система , основанная на анализе тренда и состоящая из двух взаимозависимых ботов: один работает при росте рынка (Buy-bot), второй - при падении (Sell-bot). Ссылка на второго бота (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Система работает по принципу "установил и забыл". Клиенту не нужно делать ничего, кроме обеспечения круглосуточной работы торгового терминала. Разработчик принимает на себя обязательства по тек
TC42 Fibo Bot EA
Burcuhan Bayulken
Эксперты
TC42 Fibo Bot EA TC42 Fibo Bot EA — это продвинутая алгоритмическая торговая система, которая объединяет логику коррекций и расширений Fibonacci со структурой волн, адаптацией к рынку, контролем риска, фильтрацией торговых сессий и автоматическим управлением сделками. Этот Expert Advisor выходит за рамки классического подхода «один сигнал — один ордер». Сначала он анализирует импульсные волны, сформированные рынком, затем оценивает торговые возможности на основе выбранных уровней Fibonacci. Вход
SPR Trading
Md Iqbal Kaiser
Эксперты
SPR Trading | Профессиональный советник (EA) для XAUUSD Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автоматизированное ПО подвержено техническим рискам, таким как перебои в работе VPS или рыночные сбои. Никакое ПО не гарантирует получение прибыли. ️ Ограниченный тираж Чтобы сохранить эффективность данной стратегии, я выпускаю всего 10 копий . По достижении этого лимита цена будет повышен
Hyperion Quantum Pulse
Napat Puangjunkum
Эксперты
HYPERION QUANTUM PULSE  100-Point Signal Score + ATR-Adaptive Trend Intelligence (Gold + Forex) Hyperion Quantum Pulse  is an institutional-grade Expert Advisor powered by a proprietary 100-Point Signal Score System. Named after Hyperion, the Greek Titan of Light and celestial observation, this EA illuminates the market with multi-indicator intelligence and executes ONLY when all signals converge with overwhelming confidence. Unlike simple EAs that rely on a single indicator, Hyperion calcula
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Эксперты
MaxiPro Average Euro uses a unique algorithm with the best reversal strategy which provides more consistent and stable results. Trading automatically is more consistent without involving emotional factors, making it easier and more comfortable and suitable for beginners who want to learn and create results through trading. Maximize trading with Autocut signal protection to close loss and profit orders so that trading is protected from margin call risk. Imput parameters can be optimized for othe
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Эксперты
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Эксперты
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
FREE
Nasdaq Algo for Prop Firm
Koo Hotbeom
Эксперты
VOLQUIS NASDAQ PROP FIRM EDITION NASDAQ 100 (M15) Algorithmic Trading System Institutional-Grade Systematic Trading Architecture Built on Proven Performance VOLQUIS is continuously validated through live forward testing. Early adopters receive the lowest available price, while pricing will increase as the verified track record grows. Verified Live Performance 1. Official Myfxbook verified live demo track record available. The official live performance link is available in my MQL5 profile. Perf
Hft Instan
kristian siswantoro
Эксперты
High-Frequency Trading with Fixed Lot or Lot Base Equity High-Frequency Trading  with Fixed Lot Fast, Consistent, and Controlled High-frequency trading (HFT) has long been associated with institutional traders and complex algorithms. However, with modern Expert Advisors, retail traders can now access HFT strategies using a **fixed lot size** — and the results are surprisingly effective. Why Fixed Lot? Unlike aggressive martingale systems that increase risk after losses,  fixed lot trading
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система , основанная на анализе тренда и состоящая из двух взаимозависимых ботов: один работает при падении рынка (Sell-bot), второй  - при росте (Buy-bot). Ссылка на второго бота (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Система работает по принципу "установил и забыл".   Клиенту не нужно делать ничего, кроме обеспечения круглосуточной работы торгового терминала. Разработчик принимает на себя обязательства   по
TPS Master Pro
Gopal Goswami
Эксперты
TPS Master Pro is an institutional-grade, multi-strategy algorithmic trading system built for the MetaTrader 5 (MTF) platform. Engineered for high-performance precision, it seamlessly blends advanced trend-following matrix layers, smart money price action filters, and a highly sophisticated risk mitigation engine. Whether deployed as a multi-asset grid system or a scalping engine, TPS Master Pro provides retail traders with the technical edge and data-driven security models typically restricted
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.73 (26)
Эксперты
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) — это советник, специализирующийся на гипер-скальпинге. Он открывает несколько отложенных позиций в течение дня и, после достижения Take Profit , снова размещается рядом с ценой для быстрого получения прибыли. Внимание: QAS не использует Stop Loss. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по установке и управлению рисками. QAS — это стартовый продукт линейки Quantitative Trading System , представляющий нашу скальпинговую
FREE
Range Expansion PRO
Samson Mzera Masinde
Эксперты
Range Expansion PRO: Стратегия и Реализация Проблема: ловушка «ложного пробоя» Большинство ботов для торговли на пробоях терпят неудачу по одной простой причине: они воспринимают каждое движение цены как сигнал. В результате их «разрывает» в боковых рынках или они получают убытки из-за ложных пробоев во время сессий с низкой ликвидностью. Я разработал Range Expansion PRO, чтобы решить именно эту проблему. Мне нужен был инструмент, который остаётся в режиме ожидания, когда рынок нерешителен, и д
С этим продуктом покупают
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв