AI Trader Nexus — адаптивный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для анализа структуры рынка, тренда и управления сделками с учетом риска.

Советник анализирует направление на нескольких таймфреймах, рыночную структуру, ликвидность, fair value gaps, order blocks, спред, соотношение риска к прибыли и текущий торговый контекст перед открытием или сопровождением позиций. Основной фокус — быстрые инструменты, такие как Gold/XAUUSD, но перед реальной торговлей необходимо протестировать настройки у вашего брокера.

AI Trader Nexus включает автоматическое управление сделками, выходы по изменению торговой идеи, защиту портфеля, информационную панель и настраиваемые параметры риска. Продукт не гарантирует прибыль. Используйте тестер стратегий и демо-счет перед торговлей на реальном счете.