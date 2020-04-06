Hammer Time MT5

Разблокируйте максимальный торговый потенциал

Ощутите непревзойденную точность торговли с нашей современной системой, разработанной для трейдеров, требующих большего. Используя распознавание паттернов Hammer, наша система с точностью определяет потенциальные точки разворота, обеспечивая оптимальное размещение сделок каждый раз.

Наша система, обладающая девятью различными стратегиями, предлагает непревзойденную универсальность. Используйте каждую стратегию отдельно или в мощных комбинациях, чтобы максимизировать ваши торговые возможности. Наша система поддерживает как одиночные, так и множественные варианты торговли, обеспечивая точность и эффективность даже при использовании нескольких торговых стратегий.

Наши гибкие параметры лотов, как фиксированные, так и автоматически увеличивающиеся (немартингейл), обеспечивают адаптивность, необходимую на динамичном рынке. Кроме того, наш максимизатор нацелен на то, чтобы закрытие сделок было максимально прибыльным.

Повышайте свой торговый уровень, используя полный потенциал нашей современной системы. Не соглашайтесь на меньшее - используйте силу большего.

Ключевые особенности:

Индикаторы RSI и объема : Интеграция индекса относительной силы и трендов объема для точных точек входа в рынок.

Hammer и скользящая средняя : Использование паттернов Hammer и скользящих средних для захвата волатильности и разворотов трендов.

Анализ трендов: Использование анализа трендов для получения лучших рыночных прогнозов.

Как современный Forex Trading Robot и MQL5 Trading Bot, наша Automated Trading System разработана для MetaTrader 5 (MT5). Это не просто Forex EA; это сложная Trading Strategy, использующая Algorithmic Trading и High-frequency Trading техники, чтобы опережать рынок.



