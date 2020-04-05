FTU Memphis

  • Эксперты
  • James Erasmus
    James Erasmus

    James Erasmus

    Трейдер, разработчик
    Специализируюсь на MT5 и провожу обширные исследования в области: астрологии, финансов, сравнения брокеров и технических стратегий.
    Свяжитесь со мной, чтобы узнать больше об астрологическом трендовом прогнозировании, управлении сделками и анализе брокеров.
    1 тема 5 комментариев
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
🎸 Советник Memphis EA — Система для торговли на основе продолжения тренда
Захватывает точки входа для продолжения тренда с контролируемыми выходами

🔹 Основные характеристики
Без мартингейла, без сетки
Логика одной позиции для контролируемого риска
Стоп-лосс и целевая прибыль на основе ATR
Интеллектуальная система повторного входа, согласованная с направлением тренда
Встроенная защита от выхода (коррекция + выход по времени)
Разработан для торговли на низких таймфреймах (M2–M5)

♛ Рейтинг эффективности: 7/10

Благодаря безопасным торговым стратегиям и прибыльному полностью автоматизированному советнику, он получает оценку 7/10 за безопасные торговые стратегии, выигрыши по бонусам, торговлю на низкой частоте и возможность работы со всеми торговыми продуктами.


Этот советник использует систему восстановления, которая работает вручную и не используется в тесте.

🔹 Что делает Memphis
Memphis фокусируется на входе в существующие тренды, а не на прогнозировании разворотов.

После обнаружения действительной трендовой структуры:

входит с контролируемым риском
управляет позицией с помощью структурированной логики выхода
избегает чрезмерной торговли и нестабильных рыночных условий

🦅 Настройка и контроль рисков

Регулируемый риск на сделку
Защита максимального лота
Фильтр времени без торговли (избегает новостей/сессий)
Разработан для безопасной работы с несколькими инструментами
В настоящее время советник настроен на оптимальные параметры после тщательного тестирования. Для валютных пар можно использовать более низкое значение TP3, например, 16. Советник скорректирует TP ниже после индикации, до 40% от начального значения, поэтому лучше не устанавливать слишком низкое значение.

Стоп-лосс установлен на 11, это повлияет на размер сделки при использовании менеджера целевых значений ATR. Например, 11 x значение ATR = стоп-лосс. Не устанавливайте слишком низкое значение, так как размер сделки резко увеличится, иначе пользователь может снизить риск по каждой сделке, если его цель — жесткий стоп-лосс.

🦅 Рекомендации

Лучше всего подходит для внутридневной торговли.
Избегайте периодов сильных новостей, используйте фильтр «нет времени для сделок».
Хорошо работает в сочетании с другими стратегиями для балансировки портфеля.

🦅 Исследование

Измените входные данные, проведите тестирование на исторических данных >> изучите, как работает советник... Найдите настройки и модель риска, которые соответствуют вашим целям. В реальных условиях торговли иногда советник находится на уровне, близком к максимальному TP, и цена откатывается, поэтому ручное закрытие сделки пользователем улучшит результаты.

Сравните и изучите взаимодействие с другими индикаторами для потенциальных улучшений, добавьте торговые события для помощи в восстановлении или используйте аналогичные продукты для помощи в восстановлении. Когда происходит убыток по продукту, такому как US100, то, возможно, во время восстановления сделка с US30 также окажется прибыльной, тогда закройте US30 раньше, чтобы помочь в восстановлении партнерского продукта.

Торгуйте безопасно, проведите тестирование на исторических данных и поделитесь своими мыслями и предложениями.
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Omega Support Resistance MT5
James Erasmus
Индикаторы
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FTU Trend Pilot
James Erasmus
Индикаторы
Trend Pilot Indicator for the mt5 platform, can be used solely for trading, best combined with other indicators    Developed, tested and used with an EA/Algo with no issues. Products on chart arrow for entry signal or setup/entry with retrace Features: Sell and Buy arrows Visual and sound alert Trend continuation / Early trend change signal All time frames, non repaint, fast loading Usage: This Indicator can be used with most asset groups, low spread products can used min 5 timeframe and low
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James Erasmus
Индикаторы
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FTU Auto Trade Panel Ats19
James Erasmus
Утилиты
FTU Auto Trade with Panel Mt5 This EA will improve your trading, lower work load and improve risk management Adjust Lot size, entry based on at market or by price input EA will manage entry, stop loss, partial close and adjust stop loss after tp1, partial Test on demo to be sure of all the features and inputs Special Features: This version includes price mode PRC, set a price for entry, no need to wait for MKT execution Features: Multiple No Trade Times - Various time inputs to stop the EA fro
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James Erasmus
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FTU Lenster Reversal
James Erasmus
Индикаторы
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FTU Newton Retrace
James Erasmus
Эксперты
Newton — Reversal This EA seeks reversal entries within trend direction with a quick exit system to avoid break out risk Performance Rating: 6/10 Core Features Single trade system (no martingale, no grid) ATR-based stop loss and take profit Built-in recovery system Exit protection (retrace + timed exit) Low risk features such as max lot, none trade time Installation/ Setup After download, find product in markets folder. Drag file onto chart - one EA per chart per product, set risk %
FTU Bach FinAstro
James Erasmus
Эксперты
Bach — FinAstro  This is the FinAstro service: Receive weekly trend bias for most asset groups: Indices, USD, Metals, Energies and Crypto I gather market sources who provide directional trading bias, then after a review, I decide the best overall bias for the week for each asset group. Sent weekly via email. Your role is to then trade manually or with an algorithm and manage risk carefully, watch the video for more details Need a solid trend bias? more details coming soon when i launch thi
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