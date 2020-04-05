FTU Memphis
- Эксперты
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James ErasmusТрейдер, разработчик
Специализируюсь на MT5 и провожу обширные исследования в области: астрологии, финансов, сравнения брокеров и технических стратегий.
Свяжитесь со мной, чтобы узнать больше об астрологическом трендовом прогнозировании, управлении сделками и анализе брокеров.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
🎸 Советник Memphis EA — Система для торговли на основе продолжения тренда
Захватывает точки входа для продолжения тренда с контролируемыми выходами
🔹 Основные характеристики
Без мартингейла, без сетки
Логика одной позиции для контролируемого риска
Стоп-лосс и целевая прибыль на основе ATR
Интеллектуальная система повторного входа, согласованная с направлением тренда
Встроенная защита от выхода (коррекция + выход по времени)
Разработан для торговли на низких таймфреймах (M2–M5)
♛ Рейтинг эффективности: 7/10
Благодаря безопасным торговым стратегиям и прибыльному полностью автоматизированному советнику, он получает оценку 7/10 за безопасные торговые стратегии, выигрыши по бонусам, торговлю на низкой частоте и возможность работы со всеми торговыми продуктами.
Этот советник использует систему восстановления, которая работает вручную и не используется в тесте.
🔹 Что делает Memphis
Memphis фокусируется на входе в существующие тренды, а не на прогнозировании разворотов.
После обнаружения действительной трендовой структуры:
входит с контролируемым риском
управляет позицией с помощью структурированной логики выхода
избегает чрезмерной торговли и нестабильных рыночных условий
🦅 Настройка и контроль рисков
Регулируемый риск на сделку
Защита максимального лота
Фильтр времени без торговли (избегает новостей/сессий)
Разработан для безопасной работы с несколькими инструментами
В настоящее время советник настроен на оптимальные параметры после тщательного тестирования. Для валютных пар можно использовать более низкое значение TP3, например, 16. Советник скорректирует TP ниже после индикации, до 40% от начального значения, поэтому лучше не устанавливать слишком низкое значение.
Стоп-лосс установлен на 11, это повлияет на размер сделки при использовании менеджера целевых значений ATR. Например, 11 x значение ATR = стоп-лосс. Не устанавливайте слишком низкое значение, так как размер сделки резко увеличится, иначе пользователь может снизить риск по каждой сделке, если его цель — жесткий стоп-лосс.
🦅 Рекомендации
Лучше всего подходит для внутридневной торговли.
Избегайте периодов сильных новостей, используйте фильтр «нет времени для сделок».
Хорошо работает в сочетании с другими стратегиями для балансировки портфеля.
🦅 Исследование
Измените входные данные, проведите тестирование на исторических данных >> изучите, как работает советник... Найдите настройки и модель риска, которые соответствуют вашим целям. В реальных условиях торговли иногда советник находится на уровне, близком к максимальному TP, и цена откатывается, поэтому ручное закрытие сделки пользователем улучшит результаты.
Сравните и изучите взаимодействие с другими индикаторами для потенциальных улучшений, добавьте торговые события для помощи в восстановлении или используйте аналогичные продукты для помощи в восстановлении. Когда происходит убыток по продукту, такому как US100, то, возможно, во время восстановления сделка с US30 также окажется прибыльной, тогда закройте US30 раньше, чтобы помочь в восстановлении партнерского продукта.
Торгуйте безопасно, проведите тестирование на исторических данных и поделитесь своими мыслями и предложениями.