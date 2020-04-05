FTU Memphis

🎸 Советник Memphis EA — Система для торговли на основе продолжения тренда

Захватывает точки входа для продолжения тренда с контролируемыми выходами





🔹 Основные характеристики

Без мартингейла, без сетки

Логика одной позиции для контролируемого риска

Стоп-лосс и целевая прибыль на основе ATR

Интеллектуальная система повторного входа, согласованная с направлением тренда

Встроенная защита от выхода (коррекция + выход по времени)

Разработан для торговли на низких таймфреймах (M2–M5)





♛ Рейтинг эффективности: 7/10





Благодаря безопасным торговым стратегиям и прибыльному полностью автоматизированному советнику, он получает оценку 7/10 за безопасные торговые стратегии, выигрыши по бонусам, торговлю на низкой частоте и возможность работы со всеми торговыми продуктами.









Этот советник использует систему восстановления, которая работает вручную и не используется в тесте.





🔹 Что делает Memphis

Memphis фокусируется на входе в существующие тренды, а не на прогнозировании разворотов.





После обнаружения действительной трендовой структуры:





входит с контролируемым риском

управляет позицией с помощью структурированной логики выхода

избегает чрезмерной торговли и нестабильных рыночных условий





🦅 Настройка и контроль рисков





Регулируемый риск на сделку

Защита максимального лота

Фильтр времени без торговли (избегает новостей/сессий)

Разработан для безопасной работы с несколькими инструментами

В настоящее время советник настроен на оптимальные параметры после тщательного тестирования. Для валютных пар можно использовать более низкое значение TP3, например, 16. Советник скорректирует TP ниже после индикации, до 40% от начального значения, поэтому лучше не устанавливать слишком низкое значение.





Стоп-лосс установлен на 11, это повлияет на размер сделки при использовании менеджера целевых значений ATR. Например, 11 x значение ATR = стоп-лосс. Не устанавливайте слишком низкое значение, так как размер сделки резко увеличится, иначе пользователь может снизить риск по каждой сделке, если его цель — жесткий стоп-лосс.





🦅 Рекомендации





Лучше всего подходит для внутридневной торговли.

Избегайте периодов сильных новостей, используйте фильтр «нет времени для сделок».

Хорошо работает в сочетании с другими стратегиями для балансировки портфеля.





🦅 Исследование





Измените входные данные, проведите тестирование на исторических данных >> изучите, как работает советник... Найдите настройки и модель риска, которые соответствуют вашим целям. В реальных условиях торговли иногда советник находится на уровне, близком к максимальному TP, и цена откатывается, поэтому ручное закрытие сделки пользователем улучшит результаты.





Сравните и изучите взаимодействие с другими индикаторами для потенциальных улучшений, добавьте торговые события для помощи в восстановлении или используйте аналогичные продукты для помощи в восстановлении. Когда происходит убыток по продукту, такому как US100, то, возможно, во время восстановления сделка с US30 также окажется прибыльной, тогда закройте US30 раньше, чтобы помочь в восстановлении партнерского продукта.





Торгуйте безопасно, проведите тестирование на исторических данных и поделитесь своими мыслями и предложениями.