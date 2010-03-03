Hammer Time MT5

Nihai Ticaret Potansiyelini Ortaya Çıkarın

Daha fazlasını talep eden tüccarlar için tasarlanmış en son teknoloji sistemimizle eşsiz ticaret hassasiyetini yaşayın. Çekiç mum tanımayı kullanarak sistemimiz, potansiyel dönüş noktalarını kesin bir doğrulukla belirler ve her seferinde optimum ticaret yerleşimi sağlar.

Dokuz farklı stratejiye sahip olan bu sistem, eşsiz bir çok yönlülük sunar. Her stratejiyi bağımsız olarak veya güçlü kombinasyonlar halinde kullanarak ticaret fırsatlarınızı en üst düzeye çıkarın. Tekli veya çoklu ticaret seçeneklerini tercih edip etmemeniz fark etmeksizin, sistemimiz tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verir. Opsiyonel ATR ayarlı aralık sistemi, birden fazla ticaret stratejisi kullanırken bile hassasiyet ve verimlilik sağlar.

Sabit ve otomatik artan (non-martingale) esnek lot boyutu seçeneklerimiz, dinamik bir piyasada ihtiyaç duyduğunuz uyum yeteneğini sağlar. Ayrıca, maksimumlaştırıcı seçeneğimiz, ticaretin kapanışının mümkün olduğunca karlı olmasını hedefler.

Gelişmiş sistemimizin tüm potansiyelini kullanarak ticaret oyununuza seviye atlatın. Daha azıyla yetinmeyin  daha fazlasının gücünü benimseyin.

Ana Özellikler:

  • RSI ve Hacim Göstergeleri: Piyasa giriş noktaları için Göreceli Güç Endeksi ve hacim trendlerini entegre edin.

  • Çekiç ve Hareketli Ortalama: Volatiliteyi ve trend dönüşlerini yakalamak için çekiç desenleri ve hareketli ortalamaları kullanın.

  • Trend Analizi: Daha iyi piyasa içgörüleri elde etmek için trend analizini kullanın.

Gelişmiş bir Forex Ticaret Robotu ve MQL5 Ticaret Botu olarak, Otomatik Ticaret Sistemimiz, MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmıştır. Bu sadece herhangi bir Forex EA değildir; piyasanın önünde kalmak için Algoritmik Ticaret ve Yüksek Frekanslı Ticaret tekniklerini kullanan sofistike bir Ticaret Stratejisidir.


Yazarın diğer ürünleri
BB Trader MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Introducing the BB Trader EA, an advanced trading tool harnessing insights from the Bollinger Band indicator. This expert advisor strategically makes use of the upper and lower bollinger bands. Key Features: Flexible trade options: Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system: Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing: Choose between static or automatically increasing (non-martingale) op
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Uzman Danışmanlar
Welcome to the MiniMaulXpert, an advanced trading tool harnessing insights from the custom built hammer indicator. This expert advisor strategically makes use of the renowned hammer candlestick pattern. Key Features: Flexible trade options:   Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system:   Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing:   Choose between static or automatically increasing (non-
FREE
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Yardımcı programlar
The   Trade   Condition   Logger   is   an   essential   tool,   offering   crucial   insights   into: Current   swap   and   spread   values Automatic   logging   of   fluctuations   in   swap   values Logging spread   value   range over   time Optimise   spread   values for specific instrument Displays   a   comprehensive   summary   on   the   chart,   providing   traders   with   insights   into   trade   conditions.  Review trade conditions for your various   broker   accounts   enabling  
BB Trader Pro MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Uzman Danışmanlar
BB Trader Pro Tanıtımı Bollinger Band göstergesine dayalı dört farklı strateji , olası trend dönüş ve devam formasyonlarını belirlemek için tasarlanmıştır. ATR ile ayarlanabilir aralık (isteğe bağlı), birden fazla işlem yapılırken volatiliteye dinamik uyum sağlar. Esnek lot büyüklüğü seçenekleri sunulmaktadır; sabit veya otomatik artan (martingale olmayan) seçenekler mevcuttur. Temel Özellikler: Dört Bollinger Band Stratejisi : Farklı piyasa koşullarına uyarlanmış dört farklı strateji ile yatırı
