Hammer Time MT5

Nihai Ticaret Potansiyelini Ortaya Çıkarın

Daha fazlasını talep eden tüccarlar için tasarlanmış en son teknoloji sistemimizle eşsiz ticaret hassasiyetini yaşayın. Çekiç mum tanımayı kullanarak sistemimiz, potansiyel dönüş noktalarını kesin bir doğrulukla belirler ve her seferinde optimum ticaret yerleşimi sağlar.

Dokuz farklı stratejiye sahip olan bu sistem, eşsiz bir çok yönlülük sunar. Her stratejiyi bağımsız olarak veya güçlü kombinasyonlar halinde kullanarak ticaret fırsatlarınızı en üst düzeye çıkarın. Tekli veya çoklu ticaret seçeneklerini tercih edip etmemeniz fark etmeksizin, sistemimiz tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verir. Opsiyonel ATR ayarlı aralık sistemi, birden fazla ticaret stratejisi kullanırken bile hassasiyet ve verimlilik sağlar.

Sabit ve otomatik artan (non-martingale) esnek lot boyutu seçeneklerimiz, dinamik bir piyasada ihtiyaç duyduğunuz uyum yeteneğini sağlar. Ayrıca, maksimumlaştırıcı seçeneğimiz, ticaretin kapanışının mümkün olduğunca karlı olmasını hedefler.

Gelişmiş sistemimizin tüm potansiyelini kullanarak ticaret oyununuza seviye atlatın. Daha azıyla yetinmeyin – daha fazlasının gücünü benimseyin.

Ana Özellikler:

RSI ve Hacim Göstergeleri : Piyasa giriş noktaları için Göreceli Güç Endeksi ve hacim trendlerini entegre edin.

Çekiç ve Hareketli Ortalama : Volatiliteyi ve trend dönüşlerini yakalamak için çekiç desenleri ve hareketli ortalamaları kullanın.

Trend Analizi: Daha iyi piyasa içgörüleri elde etmek için trend analizini kullanın.

Gelişmiş bir Forex Ticaret Robotu ve MQL5 Ticaret Botu olarak, Otomatik Ticaret Sistemimiz, MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmıştır. Bu sadece herhangi bir Forex EA değildir; piyasanın önünde kalmak için Algoritmik Ticaret ve Yüksek Frekanslı Ticaret tekniklerini kullanan sofistike bir Ticaret Stratejisidir.



