Hammer Time MT5

Sblocca il Potenziale di Trading Finale

Scopri una precisione di trading senza pari con il nostro sistema all'avanguardia, progettato per trader che esigono di più. Utilizzando il riconoscimento delle candele martello, il nostro sistema identifica con precisione i punti di inversione potenziali, garantendo ogni volta un posizionamento ottimale delle operazioni.

Con nove strategie distinte, questo sistema offre una versatilità impareggiabile. Utilizza ogni strategia indipendentemente o in combinazioni potenti per massimizzare le tue opportunità di trading. Che tu preferisca opzioni di trading singole o multiple, il nostro sistema ti copre. Il sistema opzionale di spaziatura regolata dall'ATR garantisce precisione ed efficienza, anche con più strategie di trading.

Le nostre opzioni flessibili di dimensionamento dei lotti, sia fisse che ad aumento automatico (non martingale), forniscono l'adattabilità necessaria in un mercato dinamico. Inoltre, la nostra opzione di massimizzazione mira a rendere la chiusura delle operazioni il più redditizia possibile.

Migliora il tuo gioco di trading sfruttando tutto il potenziale del nostro sistema avanzato. Non accontentarti di meno: abbraccia la forza del più.

Caratteristiche Principali:

  • Indicatori RSI e Volume: Integra l'indice di forza relativa e le tendenze del volume per punti di ingresso precisi nel mercato.

  • Martello e Media Mobile: Utilizza i modelli a martello e le medie mobili per catturare la volatilità e le inversioni di tendenza.

  • Analisi delle Tendenze: Sfrutta l'analisi delle tendenze per ottenere migliori intuizioni di mercato.

Come un avanzato Robot di Trading Forex e Bot di Trading MQL5, il nostro Sistema di Trading Automatizzato è progettato per MetaTrader 5 (MT5). Non è solo un qualsiasi EA di Forex; è una strategia di trading sofisticata che impiega tecniche di Trading Algoritmico e Trading ad Alta Frequenza per rimanere avanti nel mercato.


Prodotti consigliati
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
STEP up
Wayne Ysel
Experts
Step up ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss). This is a trend based scalping ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD for support and confirmation to take the trade.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Reso Semplice Prezzo di lancio: Solo 50$ (Il prezzo aumenterà ad ogni acquisto – blocca subito la tua copia!) Lo Smart Breakout Zones EA è un sistema di trading automatizzato per il London Breakout , progettato per i trader che vogliono cogliere opportunità consistenti durante la sessione più volatile della giornata. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA ti offre un vantaggio semplice, professionale e senza stress. Perché scegliere S
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.38 (8)
Experts
Trasforma la tua strategia di investimento con il robot investitore Expert Advisor per MetaTrader. Basato sulla potente strategia delle bande di Bollinger, creata da Joe Ross e soprannominata Paula dal famoso trader brasiliano Rodrigo Cohen, avrai accesso a una tecnologia avanzata che massimizzerà i tuoi profitti e minimizzerà i tuoi rischi. Non perdere altro tempo con strategie vecchie e inefficienti. Con il nostro robot investitore, avrai accesso a un algoritmo altamente accurato che combina
FREE
Otter Scalper
Esteban Thevenon
Experts
Otter Scalper is a 100% automated trading robot. It uses a very effective breakout strategy. The money management is automatic. A position is taken when a high or low is reached. The position is secured as soon as possible and followed with a trailing stop loss. As the average profit is small, it is advisable to trade with a small spread. The performance of the robot can therefore change depending on your broker. It is also strongly recommended not to use this robot if your broker uses commissi
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Experts
MT5 Trading Bot: Transforming $1,000 into $100,000 in One Year This powerful MT5 trading bot is designed for exceptional growth and consistent performance. Over the course of one year, it demonstrated the ability to transform an initial investment of $1,000 into $100,000, proving its effectiveness in dynamic market conditions. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: Utilizes cutting-edge algorithms to identify high-probability trade setups. Optimized Risk Management: Smart stop-loss, take-p
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experts
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
Golden Bull Wave Trader
Roman Gelman
Experts
This EA is a unique approach to Gold day/swing trading. The objective of the strategy is to: Identify ideal and repeatable trade entries with high level of certainty Create a day trading strategy which doesn’t require a hard SL and TP Use alternate risk management mechanism instead Visualize and auto manage trades based on S/R A trade management solution that can be applied to any trading pair Please also install the free custom indicator:   FibonacciVPT https://www.mql5.com/en/market/product/
Pending order at the extremums of the day
Vladimir Karputov
Experts
Questo Expert Advisor appartiene alla classe delle utilità per il trading manuale e semiautomatico. L'"   ordine in sospeso agli estremi del giorno   " EA colloca due ordini in sospeso agli estremi del giorno precedente. Parametro "   Ordini in sospeso: ...       " permette di selezionare il tipo di ordini pendenti: "   Buy Stop e Sell Stop   " o "   Buy Limit e Sell Limit   "   .       estremo       L'offset "Basso" viene eseguito verso il basso). "   Nuovi pendenti -> cancella precedenti   " i
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experts
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
BB Trader MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
5 (3)
Experts
Introducing the BB Trader EA, an advanced trading tool harnessing insights from the Bollinger Band indicator. This expert advisor strategically makes use of the upper and lower bollinger bands. Key Features: Flexible trade options: Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system: Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing: Choose between static or automatically increasing (non-martingale) op
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experts
Welcome to the MiniMaulXpert, an advanced trading tool harnessing insights from the custom built hammer indicator. This expert advisor strategically makes use of the renowned hammer candlestick pattern. Key Features: Flexible trade options:   Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system:   Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing:   Choose between static or automatically increasing (non-
FREE
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Utilità
The   Trade   Condition   Logger   is   an   essential   tool,   offering   crucial   insights   into: Current   swap   and   spread   values Automatic   logging   of   fluctuations   in   swap   values Logging spread   value   range over   time Optimise   spread   values for specific instrument Displays   a   comprehensive   summary   on   the   chart,   providing   traders   with   insights   into   trade   conditions.  Review trade conditions for your various   broker   accounts   enabling  
BB Trader Pro MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experts
Presentazione di BB Trader Pro Quattro strategie uniche basate sull’indicatore Bollinger Bands , progettate per identificare modelli di inversione e di continuazione del trend. L’opzione di spaziatura regolabile tramite ATR consente un adattamento dinamico alla volatilità quando si effettuano più operazioni. Opzioni flessibili per la dimensione del lotto , disponibili in configurazioni fisse o in aumento automatico (non martingala). Caratteristiche principali: Quattro strategie Bollinger Bands :
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione