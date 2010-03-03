Hammer Time MT5
- Experts
- AbelPM Enterprises Pty Ltd
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 9
Sblocca il Potenziale di Trading Finale
Scopri una precisione di trading senza pari con il nostro sistema all'avanguardia, progettato per trader che esigono di più. Utilizzando il riconoscimento delle candele martello, il nostro sistema identifica con precisione i punti di inversione potenziali, garantendo ogni volta un posizionamento ottimale delle operazioni.
Con nove strategie distinte, questo sistema offre una versatilità impareggiabile. Utilizza ogni strategia indipendentemente o in combinazioni potenti per massimizzare le tue opportunità di trading. Che tu preferisca opzioni di trading singole o multiple, il nostro sistema ti copre. Il sistema opzionale di spaziatura regolata dall'ATR garantisce precisione ed efficienza, anche con più strategie di trading.
Le nostre opzioni flessibili di dimensionamento dei lotti, sia fisse che ad aumento automatico (non martingale), forniscono l'adattabilità necessaria in un mercato dinamico. Inoltre, la nostra opzione di massimizzazione mira a rendere la chiusura delle operazioni il più redditizia possibile.
Migliora il tuo gioco di trading sfruttando tutto il potenziale del nostro sistema avanzato. Non accontentarti di meno: abbraccia la forza del più.
Caratteristiche Principali:
-
Indicatori RSI e Volume: Integra l'indice di forza relativa e le tendenze del volume per punti di ingresso precisi nel mercato.
-
Martello e Media Mobile: Utilizza i modelli a martello e le medie mobili per catturare la volatilità e le inversioni di tendenza.
-
Analisi delle Tendenze: Sfrutta l'analisi delle tendenze per ottenere migliori intuizioni di mercato.
Come un avanzato Robot di Trading Forex e Bot di Trading MQL5, il nostro Sistema di Trading Automatizzato è progettato per MetaTrader 5 (MT5). Non è solo un qualsiasi EA di Forex; è una strategia di trading sofisticata che impiega tecniche di Trading Algoritmico e Trading ad Alta Frequenza per rimanere avanti nel mercato.