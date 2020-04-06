Hammer Time MT5

Desbloquee el Potencial Máximo de Trading

Experimente una precisión de trading sin igual con nuestro sistema de última generación, diseñado para traders que demandan más. Utilizando el reconocimiento de velas martillo, nuestro sistema identifica con precisión los puntos potenciales de reversión, asegurando una colocación óptima de las operaciones cada vez.

Con nueve estrategias distintas, este sistema ofrece una versatilidad incomparable. Use cada estrategia de manera independiente o en combinaciones poderosas para maximizar sus oportunidades de trading. Ya sea que prefiera opciones de trading individuales o múltiples, nuestro sistema lo tiene cubierto. El sistema opcional de espaciado ajustado por ATR asegura precisión y eficiencia, incluso con múltiples estrategias de trading.

Nuestras opciones flexibles de dimensionamiento de lotes, tanto fijas como de aumento automático (no martingale), proporcionan la adaptabilidad que necesita en un mercado dinámico. Además, nuestra opción de maximizador apunta a que el cierre de operaciones sea lo más rentable posible.

Eleve su juego de trading aprovechando todo el potencial de nuestro sistema avanzado. No se conforme con menos: abrace el poder de más.

Características Clave:

  • Indicadores RSI y de Volumen: Integre el índice de fuerza relativa y las tendencias de volumen para puntos de entrada en el mercado precisos.

  • Martillo y Promedio Móvil: Utilice los patrones martillo y promedios móviles para capturar la volatilidad y las reversiones de tendencias.

  • Análisis de Tendencias: Aproveche el análisis de tendencias para obtener mejores perspectivas del mercado.

Como un avanzado Robot de Trading Forex y Bot de Trading MQL5, nuestro Sistema de Trading Automatizado está diseñado para MetaTrader 5 (MT5). No es solo cualquier EA de Forex; es una estrategia de trading sofisticada que emplea técnicas de Trading Algorítmico y Trading de Alta Frecuencia para mantenerse a la vanguardia del mercado.


