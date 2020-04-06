Hammer Time MT5

究極の取引潜在能力を解放する

最先端のシステムで無比の取引精度を体験してください。より高い要求を持つトレーダーのために設計されたこのシステムは、ハンマーローソク足の認識を利用し、潜在的な反転ポイントを正確に特定し、毎回最適な取引配置を保証します。

9つの異なる戦略を誇るこのシステムは、比類のない柔軟性を提供します。各戦略を独自に使用するか、強力な組み合わせで使用して取引機会を最大化します。シングルまたはマルチトレードオプションを好むかにかかわらず、このシステムはあなたをサポートします。オプションのATR調整間隔システムにより、複数の取引戦略を使用しても精度と効率を確保できます。

固定および自動増加（ノンマーチンゲール）の柔軟なロットサイズオプションが、動的な市場で必要な適応性を提供します。また、最大化オプションは取引終了ができるだけ利益を上げることを目指します。

高度なシステムの完全な潜在能力を活用して取引ゲームを向上させます。少ないものに妥協せず、より大きな力を受け入れましょう。

主な特徴:

  • RSIとボリュームインジケーター: 相対力指数とボリュームトレンドを統合して、正確な市場参入ポイントを提供します。

  • ハンマーと移動平均: ハンマーパターンと移動平均を利用して、ボラティリティとトレンドの反転をキャッチします。

  • トレンド分析: トレンド分析を活用して、より良い市場洞察を得ます。

最先端のForex Trading Robot（外為取引ロボット）およびMQL5 Trading Botとして、私たちのAutomated Trading System（自動取引システム）はMetaTrader 5（MT5）向けに設計されています。これは単なるForex EAではなく、市場を先取りするためにAlgorithmic Trading（アルゴリズム取引）およびHigh-frequency Trading（高頻度取引）技術を使用した高度なTrading Strategy（取引戦略）です。


