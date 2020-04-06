Hammer Time MT5

解锁终极交易潜力

通过我们的最先进系统，体验无与伦比的交易精确度，为那些要求更高的交易者而设计。利用锤子蜡烛识别，我们的系统能够精确定位潜在的反转点，每次都能确保最佳的交易安置。

拥有九种独特的策略，这个系统提供无与伦比的灵活性。独立使用每种策略或组合使用，以最大化您的交易机会。无论您喜欢单一或多种交易选项，我们的系统都能满足您的需求。可选的ATR调整间隔系统即使在多种交易策略下也能确保精确和高效。

我们的灵活批量定价选项，既有固定的，也有自动增加的（非马丁格尔），提供了您在动态市场中所需的适应性。另外，我们的最大化选项旨在使交易关闭尽可能地盈利。

通过充分利用我们先进系统的全部潜力，提升您的交易水平。不要满足于更少——拥抱更多的力量。

主要特点：

RSI和成交量指标 ：整合相对强弱指数和成交量趋势，以获得精确的市场进入点。

锤子和移动平均线 ：利用锤子图形和移动平均线来捕捉波动性和趋势反转。

趋势分析：利用趋势分析来获得更好的市场洞察。

作为最先进的外汇交易机器人和MQL5交易机器人，我们的自动化交易系统是为MetaTrader 5 (MT5)设计的。这不仅仅是一个外汇EA；这是一个复杂的交易策略，使用算法交易和高频交易技术以保持市场领先地位。



