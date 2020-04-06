Hammer Time MT5

Desbloqueie o Potencial Máximo de Negociação

Experimente uma precisão de negociação incomparável com o nosso sistema de última geração, projetado para traders que exigem mais. Utilizando o reconhecimento de velas martelo, nosso sistema identifica pontos potenciais de reversão com precisão, garantindo a colocação ideal de negociações todas as vezes.

Com nove estratégias distintas, este sistema oferece uma versatilidade incomparável. Use cada estratégia de forma independente ou em combinações poderosas para maximizar suas oportunidades de negociação. Seja você preferir opções de negociação únicas ou múltiplas, nosso sistema cobre todas elas. O sistema opcional de espaçamento ajustado por ATR garante precisão e eficiência, mesmo com várias estratégias de negociação.

Nossas opções flexíveis de dimensionamento de lotes, tanto fixas quanto de aumento automático (não martingale), fornecem a adaptabilidade necessária em um mercado dinâmico. Além disso, nossa opção de maximização visa tornar o fechamento de negociações o mais lucrativo possível.

Eleve seu nível de negociação aproveitando todo o potencial do nosso sistema avançado. Não se contente com menos - abrace o poder do mais.

Características Principais:

Indicadores RSI e de Volume : Integre o Índice de Força Relativa e as tendências de volume para pontos de entrada no mercado precisos.

Martelo e Média Móvel : Utilize os padrões de martelo e médias móveis para capturar volatilidade e reversões de tendências.

Análise de Tendências: Aproveite a análise de tendências para obter melhores insights do mercado.

Como um avançado Robô de Negociação Forex e Bot de Negociação MQL5, nosso Sistema de Negociação Automatizado é projetado para MetaTrader 5 (MT5). Não é apenas qualquer EA de Forex; é uma Estratégia de Negociação sofisticada que emprega técnicas de Negociação Algorítmica e Negociação de Alta Frequência para manter-se à frente do mercado.



