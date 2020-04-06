Hammer Time MT5

Entfesseln Sie das ultimative Handelspotenzial

Erleben Sie unvergleichliche Handelspräzision mit unserem hochmodernen System, das für Trader entwickelt wurde, die mehr verlangen. Durch die Nutzung der Erkennung von Hammerkerzen identifiziert unser System potenzielle Umkehrpunkte mit höchster Genauigkeit und sorgt jedes Mal für optimale Handelsplatzierungen.

Dieses System bietet mit neun unterschiedlichen Strategien eine beispiellose Vielseitigkeit. Nutzen Sie jede Strategie unabhängig oder in leistungsstarken Kombinationen, um Ihre Handelsmöglichkeiten zu maximieren. Ob Sie Einzel- oder Mehrfachhandelsoptionen bevorzugen, unser System bietet Ihnen alles. Das optionale ATR-angepasste Abstandssystem gewährleistet Präzision und Effizienz, auch bei der Verwendung mehrerer Handelsstrategien.

Unsere flexiblen Lot-Größenoptionen, sowohl fest als auch automatisch steigend (nicht martingale), bieten die Anpassungsfähigkeit, die Sie in einem dynamischen Markt benötigen. Darüber hinaus zielt unsere Maximierungsoption darauf ab, dass der Handelsschluss so profitabel wie möglich ist.

Steigern Sie Ihr Handelsniveau, indem Sie das volle Potenzial unseres fortschrittlichen Systems nutzen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden  nutzen Sie die Macht des Mehr.

Hauptmerkmale:

  • RSI- und Volumenindikatoren: Integrieren Sie den Relative Strength Index und Volumentrends für präzise Markteintrittspunkte.

  • Hammer- und gleitende Durchschnitte: Nutzen Sie Hammer-Muster und gleitende Durchschnitte, um Volatilität und Trendwenden zu erfassen.

  • Trendanalyse: Nutzen Sie die Trendanalyse für bessere Markteinsichten.

Als hochmoderner Forex Trading Robot und MQL5 Trading Bot ist unser Automated Trading System für MetaTrader 5 (MT5) konzipiert. Es ist nicht nur ein Forex EA; es ist eine ausgeklügelte Trading Strategy, die Techniken des Algorithmic Trading und High-frequency Trading anwendet, um dem Markt immer einen Schritt voraus zu sein.


