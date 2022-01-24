Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе

Новый комментарий
 

В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлен переход на пустую страницу после покупки MQL5-сервисов. Теперь пользователи будут сразу переходить к результатам операции.
  2. Terminal: Исправлено чрезмерное сжатие изображений документов, загружаемых при запросе реальных счетов. Это повысило качество автоматических проверок KYC и скорость принятия решений.
  3. Terminal: Исправлена работа графика, открываемого при завершении тестирования.
  4. MQL5: Добавлена поддержка SQLite 3.36.0.
  5. MetaEditor: Добавлена подсветка фона парных скобок. Для включения перейдите в общие настройки MetaEditor.
  6. MetaEditor: Улучшена работа отладчика MQL5-программ.
  7. Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 

Не получается зайти на реальный торговый счет с Терминала, который использую для исследований.

Если в новую папку скопировать *.exe файлы и запустить там terminal64.exe, то зайти на счет получается без проблем.


Подскажите, что нужно сделать, чтобы на исследовательском терминале можно было подсоединиться к счету?

Предоставление дампа исследовательского терминала проблематично, т.к. там информация по всем реалам.


Проблема только с одним торговым счетом.

 

Возможно, под криптовалюту Терминал заточен неидеально, поэтому прошу пояснить.

Прибыль нулевая (проверял double-значение), но Изменения ненулевые. Это баг?

 
fxsaber #:

Возможно, под криптовалюту Терминал заточен неидеально, поэтому прошу пояснить.

Прибыль нулевая (проверял double-значение), но Изменения ненулевые. Это баг?

Посмотрите справку и уточните вопрос

 
Rashid Umarov #:

Посмотрите справку и уточните вопрос

Это вкладка закрытых Позиций. Уже выяснил, что это баг. На сервере, действительно, ноль. А колонка Изменения считается, видимо, не через DEAL_PROFIT, а через TICKVALUE, поэтому показывает правильные значения.

 
fxsaber #:

 А колонка Изменения считается, видимо, не через DEAL_PROFIT, а через TICKVALUE, поэтому показывает правильные значения.

Я же даже обвел это место в справке. Почему, видимо?

 
Rashid Umarov #:

Я же даже обвел это место в справке. Почему, видимо?

Иногда вот так криво читаю. Думал, там процент изменения счета, а не актива.

Интересно получается, что на некоторых инструментах, когда MathAbs(Profit) < 0.01, прибыль пишется нулевой. Сразу напрашивается способ наказать брокера.... Не знаю, это MT5-баг или настройка кривая.

Видимо, не просчитали нюанс с ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS.

 
MetaQuotes:

В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлен переход на пустую страницу после покупки MQL5-сервисов. Теперь пользователи будут сразу переходить к результатам операции.
  2. Terminal: Исправлено чрезмерное сжатие изображений документов, загружаемых при запросе реальных счетов. Это повысило качество автоматических проверок KYC и скорость принятия решений.
  3. Terminal: Исправлена работа графика, открываемого при завершении тестирования.
  4. MQL5: Добавлена поддержка SQLite 3.36.0.
  5. MetaEditor: Добавлена подсветка фона парных скобок. Для включения перейдите в общие настройки MetaEditor.
  6. MetaEditor: Улучшена работа отладчика MQL5-программ.
  7. Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

забыл. Как обновить  версию тарминала.

 
Roman Shiredchenko #:

забыл. Как обновить  версию тарминала.

Подключиться к MetaQuotes-Demo. Но при этом будет получена бета-версия. Если нет желания быть тестировщиком, то лучше оставаться на последней релизной (наиболее стабильной) версии, предоставляемой ДЦ.

Хотя, как я вижу по рисунку, у Вас уже одна из бета-версий ))

 
Ihor Herasko #:

Подключиться к MetaQuotes-Demo. Но при этом будет получена бета-версия. Если нет желания быть тестировщиком, то лучше оставаться на последней релизной (наиболее стабильной) версии, предоставляемой ДЦ.

Спс, Игорь! Благодарю за коды в журнале фортрэйдер и здесь на сайте!!!
 

Опять разные иконки на глаза попались


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
Новый комментарий