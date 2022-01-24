Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
Не получается зайти на реальный торговый счет с Терминала, который использую для исследований.
Если в новую папку скопировать *.exe файлы и запустить там terminal64.exe, то зайти на счет получается без проблем.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы на исследовательском терминале можно было подсоединиться к счету?
Предоставление дампа исследовательского терминала проблематично, т.к. там информация по всем реалам.
Проблема только с одним торговым счетом.
Возможно, под криптовалюту Терминал заточен неидеально, поэтому прошу пояснить.
Прибыль нулевая (проверял double-значение), но Изменения ненулевые. Это баг?
Я же даже обвел это место в справке. Почему, видимо?
Иногда вот так криво читаю. Думал, там процент изменения счета, а не актива.
Интересно получается, что на некоторых инструментах, когда MathAbs(Profit) < 0.01, прибыль пишется нулевой. Сразу напрашивается способ наказать брокера.... Не знаю, это MT5-баг или настройка кривая.
Видимо, не просчитали нюанс с ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS.
В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
- Terminal: Исправлен переход на пустую страницу после покупки MQL5-сервисов. Теперь пользователи будут сразу переходить к результатам операции.
- Terminal: Исправлено чрезмерное сжатие изображений документов, загружаемых при запросе реальных счетов. Это повысило качество автоматических проверок KYC и скорость принятия решений.
- Terminal: Исправлена работа графика, открываемого при завершении тестирования.
- MQL5: Добавлена поддержка SQLite 3.36.0.
- MetaEditor: Добавлена подсветка фона парных скобок. Для включения перейдите в общие настройки MetaEditor.
- MetaEditor: Улучшена работа отладчика MQL5-программ.
- Исправления по крешлогам.
Обновление будет доступно через систему Live Update.
забыл. Как обновить версию тарминала.
забыл. Как обновить версию тарминала.
Подключиться к MetaQuotes-Demo. Но при этом будет получена бета-версия. Если нет желания быть тестировщиком, то лучше оставаться на последней релизной (наиболее стабильной) версии, предоставляемой ДЦ.
Хотя, как я вижу по рисунку, у Вас уже одна из бета-версий ))
Опять разные иконки на глаза попались
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В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему Live Update.