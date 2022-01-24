Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 25

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Вот что хотелось бы видеть в MQL, это regex. Не обязательно перловые, хотя бы расширенные, уже большое дело было бы.
 
JRandomTrader # :
Вот что хотелось бы видеть в MQL, это regex . Не обязательно перловые, хотя бы расширенные, уже большое дело было бы.

Не существует:

https://www.mql5.com/ru/articles/2432
https://www.mql5.com/ru/code/15242
https://www.mql5.com/ru/code/16566

RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями
RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями
  • www.mql5.com
Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.
 
JRandomTrader #:

Интересно, настройка "Автоудаление истёкших" на это влияет?

Не тестировал. Сейчас отключаю ее и посмотрю что изменится на след. выходных.

 

Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста доступными в тестере все данные, а не за предыдущие 1-2 года от начала теста.
CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);

Запрашиваю М1 rows = 1000000 бар, а выдает 350 - 700 тыс.(350 тыс если старт в январе, 700 если в декабре. Видимо текущий год + предыдущий).
М5 будет в 5 раз меньше - 70 - 140 тыс.
М10 до 40 - 80 тыс.

Для машинного обучения нужно больше данных.

В терминале выдает все доступные, ограничение только в тестере. Предполагаю, что это сделано для ограничения трафика при вычислениях в облаке.
Я тестирую на своем компьютере или в лок. сети.
Снимите этот лимит для своего ПК и лок. сети.
Или спец. командой сделайте снятие ограничений или где-нибудь в настройках.

 

Добрый день!
Не подскажите как удалить  "Достижения"  "Чат" и "Поиск онлайн" сверху справа терминала
Спасибо.

 
elibrarius #:

Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста доступными в тестере все данные, а не за предыдущие 1-2 года от начала теста.
CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);

Запрашиваю М1 rows = 1000000 бар, а выдает 350 - 700 тыс.(350 тыс если старт в январе, 700 если в декабре. Видимо текущий год + предыдущий).
М5 будет в 5 раз меньше - 70 - 140 тыс.
М10 до 40 - 80 тыс.

Для машинного обучения нужно больше данных.

В терминале выдает все доступные, ограничение только в тестере. Предполагаю, что это сделано для ограничения трафика при вычислениях в облаке.
Я тестирую на своем компьютере или в лок. сети.
Снимите этот лимит для своего ПК и лок. сети.
Или спец. командой сделайте снятие ограничений или где-нибудь в настройках.

Поддерживаю. Особенно проблема для индикаторов, ведущих расчет нарастающим итогом.

 
Andrey Kipyatkov #:

Добрый день!
Не подскажите как удалить  "Достижения"  "Чат" и "Поиск онлайн" сверху справа терминала
Спасибо.

К сожалению, никак. Это политика MQ - мозолить глаза и бесить.

 
Andrey Kaunov #:

Низкий поклон за возвращение подсветки. Глас программистов услышан, не прошло и двух лет ))


А о подсветке вхождений, фолдинге, можно и не мечтать ((

 
JRandomTrader #:

К сожалению, никак. Это политика MQ - мозолить глаза и бесить.

А есть те кому это нужно?
 
Aliaksandr Hryshyn #:
А есть те кому это нужно?

Возможно, в первые пару дней знакомства с терминалом? А остальные годы - только усмехаться/беситься/нужноеподчеркнуть...

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