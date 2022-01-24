Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 25
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Вот что хотелось бы видеть в MQL, это regex . Не обязательно перловые, хотя бы расширенные, уже большое дело было бы.
Не существует:
https://www.mql5.com/ru/articles/2432
https://www.mql5.com/ru/code/15242
https://www.mql5.com/ru/code/16566
Интересно, настройка "Автоудаление истёкших" на это влияет?
Не тестировал. Сейчас отключаю ее и посмотрю что изменится на след. выходных.
Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста доступными в тестере все данные, а не за предыдущие 1-2 года от начала теста.
CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);
Запрашиваю М1 rows = 1000000 бар, а выдает 350 - 700 тыс.(350 тыс если старт в январе, 700 если в декабре. Видимо текущий год + предыдущий).
М5 будет в 5 раз меньше - 70 - 140 тыс.
М10 до 40 - 80 тыс.
Для машинного обучения нужно больше данных.
В терминале выдает все доступные, ограничение только в тестере. Предполагаю, что это сделано для ограничения трафика при вычислениях в облаке.
Я тестирую на своем компьютере или в лок. сети.
Снимите этот лимит для своего ПК и лок. сети.
Или спец. командой сделайте снятие ограничений или где-нибудь в настройках.
Добрый день!
Не подскажите как удалить "Достижения" "Чат" и "Поиск онлайн" сверху справа терминала
Спасибо.
Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста доступными в тестере все данные, а не за предыдущие 1-2 года от начала теста.
CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);
Запрашиваю М1 rows = 1000000 бар, а выдает 350 - 700 тыс.(350 тыс если старт в январе, 700 если в декабре. Видимо текущий год + предыдущий).
М5 будет в 5 раз меньше - 70 - 140 тыс.
М10 до 40 - 80 тыс.
Для машинного обучения нужно больше данных.
В терминале выдает все доступные, ограничение только в тестере. Предполагаю, что это сделано для ограничения трафика при вычислениях в облаке.
Я тестирую на своем компьютере или в лок. сети.
Снимите этот лимит для своего ПК и лок. сети.
Или спец. командой сделайте снятие ограничений или где-нибудь в настройках.
Поддерживаю. Особенно проблема для индикаторов, ведущих расчет нарастающим итогом.
Добрый день!
Не подскажите как удалить "Достижения" "Чат" и "Поиск онлайн" сверху справа терминала
Спасибо.
К сожалению, никак. Это политика MQ - мозолить глаза и бесить.
Низкий поклон за возвращение подсветки. Глас программистов услышан, не прошло и двух лет ))
А о подсветке вхождений, фолдинге, можно и не мечтать ((
К сожалению, никак. Это политика MQ - мозолить глаза и бесить.
А есть те кому это нужно?
Возможно, в первые пару дней знакомства с терминалом? А остальные годы - только усмехаться/беситься/нужноеподчеркнуть...