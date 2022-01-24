Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 2
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Переключаюсь на другой торговый сервер, где нет символов, что на скрине. А TaskManager показывает, что якобы есть чарты по этим символам.
Терминал пустой: чартов и сервисов нет. Баг, похоже. Воспроизвести легкго:
Как узнать по такой записи следующие состояния?
После перезагрузки Терминала в выходной (котиры стоят), в котором все пусто: все подокна закрыты, чартов и сервисов нет, идет потребление ресурсов.
Как в TaskManager увидеть запущенные Сервисы, добраться до их свойств или сделать Remove?
В параметрах советника "галочки" по-прежнему очень слабо отличаются от "крестиков".
Хорошо бы убрать крестики - сделать квадратики пустыми.
вот сколько можно говорить уже одно ядро - одно задание
процессор 3950 - одному ядру выделили кучу заданий 15 простаивает ..... ужас ужас ужас и кошмар
В параметрах советника "галочки" по-прежнему очень слабо отличаются от "крестиков".
Хорошо бы убрать крестики - сделать квадратики пустыми.
В объектах убрали
Спасибо что подсветили агентов в диспетчере задач, так наглядно видно есть они там или нет и сколько их. Очень удобно администрировать стало.