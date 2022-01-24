Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 2

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Переключаюсь на другой торговый сервер, где нет символов, что на скрине. А TaskManager показывает, что якобы есть чарты по этим символам.

Терминал пустой: чартов и сервисов нет. Баг, похоже. Воспроизвести легкго:


  1. Узнать, на каком из двух серверов есть неповторяющийся символ.
  2. Открыть его чарт.
  3. Переключиться на сервер, где его нет.
  4. Закрыть чарт.
  5. Переключение на любые сервера, где нет этого символа, будет давать картину, как на скрине.
 

Как узнать по такой записи следующие состояния?

  • Идет загрузка баров. Нужно подождать.
  • Нет соединения с сервером.
  • Нет символа на торговом сервере.
 

После перезагрузки Терминала в выходной (котиры стоят), в котором все пусто: все подокна закрыты, чартов и сервисов нет, идет потребление ресурсов.


 

Как в TaskManager увидеть запущенные Сервисы, добраться до их свойств или сделать Remove?

 

В параметрах советника "галочки" по-прежнему очень слабо отличаются от "крестиков". 

Хорошо бы убрать крестики - сделать квадратики пустыми. 

 

вот сколько можно говорить уже одно ядро - одно задание 

процессор 3950 - одному ядру выделили кучу заданий 15 простаивает ..... ужас ужас ужас и кошмар



 
Имеет смысл обсуждение дизайна вести в специальной для этого ветке?
 
Georgiy Merts #:

В параметрах советника "галочки" по-прежнему очень слабо отличаются от "крестиков". 

Хорошо бы убрать крестики - сделать квадратики пустыми. 

В объектах убрали


 

Спасибо что подсветили агентов в диспетчере задач, так наглядно видно есть они там или нет и сколько их. Очень удобно администрировать стало.

Green Agents

 
Скажите пожалуйста. В тестере MT5 за последние месяц/два. Что-то изменялось из этого - (работа с граф.объектами , таймер, события)?
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