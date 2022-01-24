Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 34

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Открытие, реал, билд 3110, ФОРТС

Уважаемые разработчики!

Сколько еще это будет продолжаться?

Ордер устанавливается, а потом "Рынок закрыт".....

2021.12.20 07:00:02.795 Trades  'ххххх': sell limit 1 BR-5.22 at 72.49
2021.12.20 07:00:02.799 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1 BR-5.22 at 72.49
2021.12.20 07:00:02.801 Trades  'ххххх': sell limit 1 BR-5.22 at 72.49 placed for execution in 6.186 ms
2021.12.20 07:00:06.085 Trades  'ххххх': modify order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49 sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day -> 71.74, sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day
2021.12.20 07:00:06.089 Trades  'ххххх': accepted modify order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49 sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day -> 71.74, sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day
2021.12.20 07:00:06.091 Trades  'ххххх': failed modify order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49 sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day -> 71.74, sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day [Market closed]
2021.12.20 07:00:06.091 Trades  'ххххх': cancel order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49
2021.12.20 07:00:06.098 Trades  'ххххх': accepted cancel order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49
2021.12.20 07:00:06.100 Trades  'ххххх': cancel order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49 placed for execution in 9.124 ms
  
input group "Group";
input string inStr = "String";

void OnInit() {}

Отображение входных параметров при использовании group значительно отличается в Тестере и Терминале.


Обратите внимание, насколько удобнее это сделано в Тестере (внизу)! Просьба в Терминале сделать аналогично.

Строка для поиска: Uluchshenie 038.
 
prostotrader #:

Открытие, реал, билд 3110, ФОРТС

Уважаемые разработчики!

Сколько еще это будет продолжаться?

Ордер устанавливается, а потом "Рынок закрыт".....

Вы неправильно воспринимаете стадии процессинга ордера.

Приказ проходит множество стадий конвеера как самой платформы, так и торгового шлюза и биржи. В данном случае Market closed - это ответ биржи.

 
MetaQuotes #:

Вы неправильно воспринимаете стадии процессинга ордера.

Приказ проходит множество стадий конвеера как самой платформы, так и торгового шлюза и биржи. В данном случае Market closed - это ответ биржи.

Даже не смешно, если ордер установлен в 

07:00:02.801

и получен его тикет 

#179855679

Почему же он не может модифицироваться в 

07:00:06.085

?

Утренняя сессия на ФОРТС с 07:00:00 до 14:00:00 

 
prostotrader # :

Даже не смешно, если ордер установлен в 

и получен его тикет 

Почему же он не может модифицироваться в 

?

Утренняя сессия на ФОРТС с 07:00:00 до 14:00:00 

Я подозреваю, что запрос о том, открыта или закрыта биржа, излишне увеличит задержку ордера, когда он должен быть выполнен как можно скорее, в то время как дополнительные усилия при закрытии биржи не приведут к каким-либо недостаткам в торговле.

I suspect that a query whether the exchange is opened or closed will unnecessarily increase the latency of an order when it is to be executed as soon as possible, while the additional effort when the exchange is closed will not lead to any disadvantages in trading.

My 0.01€

 
Carl Schreiber #:

Я подозреваю, что запрос о том, открыта или закрыта биржа, излишне увеличит задержку ордера, когда он должен быть выполнен как можно скорее, в то время как дополнительные усилия при закрытии биржи не приведут к каким-либо недостаткам в торговле.

I suspect that a query whether the exchange is opened or closed will unnecessarily increase the latency of an order when it is to be executed as soon as possible, while the additional effort when the exchange is closed will not lead to any disadvantages in trading.

My 0.01€

Если ордер установился, то как Биржа может быть закрыта?

If order is placed, how can the Exchange be closed?

 
prostotrader #:

Если ордер установился, то как Биржа может быть закрыта?

If order is placed, how can the Exchange be closed?

Меня всё мучает вопрос: это точно отложенный ордер был установлен? Его видно в терминале? Или-таки это возврат об успешной отправке торгового приказа?

 
Artyom Trishkin #:

Меня всё мучает вопрос: это точно отложенный ордер был установлен? Его видно в терминале? Или-таки это возврат об успешной отправке торгового приказа?

Это 100% отложенный ордер 

sell limit 1 BR-5.22 at 72.49

, который стоял в стакане.

Затем робот захотел модифицировать его (по цене), но пришел ответ, что Биржа закрыта.

Это случается не часто, но случается...

Добавлено

К сожалению, не знаю по какой причине, MQ не логируют ответ Биржи об асинхронном ордере.

Но т.к тикет получен, значит ордер был установлен. 

modify order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49 sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day -> 71.74, sl: 0.00 tp: 0.00 expiration: day

В советнике есть механизм отслеживания ордера.

Если с ордером что-то случается, то это отображается в логах советника (лог был чистым).

Добавлено

Да и потом, ордер-то нормально удалился

2021.12.20 07:00:06.091 Trades  'ххххх': cancel order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49
2021.12.20 07:00:06.098 Trades  'ххххх': accepted cancel order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49
2021.12.20 07:00:06.100 Trades  'ххххх': cancel order #179855679 sell limit 1 BR-5.22 at 72.49 placed for execution in 9.124 ms
 
prostotrader # :

Если ордер установился , то как Биржа может быть закрыта ?

If order is placed, how can the Exchange be closed?

Между клиентом и биржей все еще есть сервер брокера, и сервер, вероятно, передает ордер, подозревая, что биржа открыта, потому что умный трейдер не торгует, когда она закрыта - верно?

То есть ордер на закрытый обмен все-таки исключение. Это также существует в аппаратном обеспечении, где это называется спекулятивным исполнением и также используется для увеличения скорости.

There is still the broker's server between the client and the exchange and the server probably passes on the order, on suspicion that the exchange is open, because the smart trader does not trade when it is closed - right?

That is, an order for a closed exchange is the exception after all. This also exists in hardware, where it is called speculative execution and is also used to increase speed.

(But it's only my assumption!) - (Но это только мое предположение!).

 

b3115. На максимальной скорости в визуализаторе что-то странное со значками управления иногда происходит. Значок запуска и паузы может стать неактивным. Бегунок скорости, тоже перекрывается сообщением "быстрее - медленнее"


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