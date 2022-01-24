Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 34
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Открытие, реал, билд 3110, ФОРТС
Уважаемые разработчики!
Сколько еще это будет продолжаться?
Ордер устанавливается, а потом "Рынок закрыт".....
Отображение входных параметров при использовании group значительно отличается в Тестере и Терминале.
Обратите внимание, насколько удобнее это сделано в Тестере (внизу)! Просьба в Терминале сделать аналогично.Строка для поиска: Uluchshenie 038.
Открытие, реал, билд 3110, ФОРТС
Уважаемые разработчики!
Сколько еще это будет продолжаться?
Ордер устанавливается, а потом "Рынок закрыт".....
Вы неправильно воспринимаете стадии процессинга ордера.
Приказ проходит множество стадий конвеера как самой платформы, так и торгового шлюза и биржи. В данном случае Market closed - это ответ биржи.
Вы неправильно воспринимаете стадии процессинга ордера.
Приказ проходит множество стадий конвеера как самой платформы, так и торгового шлюза и биржи. В данном случае Market closed - это ответ биржи.
Даже не смешно, если ордер установлен в
и получен его тикет
#179855679
Почему же он не может модифицироваться в
?
Утренняя сессия на ФОРТС с 07:00:00 до 14:00:00
Даже не смешно, если ордер установлен в
и получен его тикет
Почему же он не может модифицироваться в
?
Утренняя сессия на ФОРТС с 07:00:00 до 14:00:00
Я подозреваю, что запрос о том, открыта или закрыта биржа, излишне увеличит задержку ордера, когда он должен быть выполнен как можно скорее, в то время как дополнительные усилия при закрытии биржи не приведут к каким-либо недостаткам в торговле.
I suspect that a query whether the exchange is opened or closed will unnecessarily increase the latency of an order when it is to be executed as soon as possible, while the additional effort when the exchange is closed will not lead to any disadvantages in trading.
My 0.01€
Я подозреваю, что запрос о том, открыта или закрыта биржа, излишне увеличит задержку ордера, когда он должен быть выполнен как можно скорее, в то время как дополнительные усилия при закрытии биржи не приведут к каким-либо недостаткам в торговле.
I suspect that a query whether the exchange is opened or closed will unnecessarily increase the latency of an order when it is to be executed as soon as possible, while the additional effort when the exchange is closed will not lead to any disadvantages in trading.
My 0.01€
Если ордер установился, то как Биржа может быть закрыта?
If order is placed, how can the Exchange be closed?
Если ордер установился, то как Биржа может быть закрыта?
If order is placed, how can the Exchange be closed?
Меня всё мучает вопрос: это точно отложенный ордер был установлен? Его видно в терминале? Или-таки это возврат об успешной отправке торгового приказа?
Меня всё мучает вопрос: это точно отложенный ордер был установлен? Его видно в терминале? Или-таки это возврат об успешной отправке торгового приказа?
Это 100% отложенный ордер
, который стоял в стакане.
Затем робот захотел модифицировать его (по цене), но пришел ответ, что Биржа закрыта.
Это случается не часто, но случается...
Добавлено
К сожалению, не знаю по какой причине, MQ не логируют ответ Биржи об асинхронном ордере.
Но т.к тикет получен, значит ордер был установлен.
В советнике есть механизм отслеживания ордера.
Если с ордером что-то случается, то это отображается в логах советника (лог был чистым).
Добавлено
Да и потом, ордер-то нормально удалился
Если ордер установился , то как Биржа может быть закрыта ?
If order is placed, how can the Exchange be closed?
Между клиентом и биржей все еще есть сервер брокера, и сервер, вероятно, передает ордер, подозревая, что биржа открыта, потому что умный трейдер не торгует, когда она закрыта - верно?
То есть ордер на закрытый обмен все-таки исключение. Это также существует в аппаратном обеспечении, где это называется спекулятивным исполнением и также используется для увеличения скорости.
There is still the broker's server between the client and the exchange and the server probably passes on the order, on suspicion that the exchange is open, because the smart trader does not trade when it is closed - right?
That is, an order for a closed exchange is the exception after all. This also exists in hardware, where it is called speculative execution and is also used to increase speed.
(But it's only my assumption!) - (Но это только мое предположение!).
b3115. На максимальной скорости в визуализаторе что-то странное со значками управления иногда происходит. Значок запуска и паузы может стать неактивным. Бегунок скорости, тоже перекрывается сообщением "быстрее - медленнее"