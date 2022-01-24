Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 18
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если OnInit()/DeInit() запускаются, тогда возможно для анализа и вывода кода ошибки
если OnInit()/DeInit() не вызываются, тогда действительно не нужна, максимум для обеспечения совместимости кодов МТ4/МТ5
Да, не получится запустить. Возможно, просто забыли продумать.
Да, не получится запустить. Возможно, просто забыли продумать.
Странные вещи вы говорите…
Запустил с отключенным разрешением использования dll
Затем включил и снова поставил советник на график.
Странные вещи вы говорите…
Запустил с отключенным разрешением использования dll
Затем включил и снова поставил советник на график.
А теперь подключите к советнику любую DLL и попробуйте получить false в журнал )
А теперь подключите к советнику любую DLL и попробуйте получить false в журнал )
А зачем? Если я получил false — то уже надо ExpertRemove() и return:
Если я чего-то не так понял, дайте пример со стандартной dll'койзы: Теперь всё понял… Да, действительно не продуманное решение и абсолютно не нужное свойство…
Или это так хитро задумано? (Чтобы под тестер писать отдельно)
Есть 2 графика.
на EURUSD установлен индикатор.
При переключении мышью между графиками (EURUSD и USDCAD) срабатывает Print.
Но вот цифры получаются разные) на фото 527 --- 528 это когда переходим на USDCAD. 783 --- 784 когда переходим на EURUSD
Мышь нажимает только в кнопку листа. Даже если печать срабатывает при уходе с графика, то цифры должны быть одинаковые. Индикатор то запущен на одном листе.
А теперь подключите к советнику любую DLL и попробуйте получить false в журнал )
Советник может косвенно DLL использовать (например через пользовательский индикатор)
Да, не получится запустить. Возможно, просто забыли продумать.
Через шаблон не пробовал.
Советник может косвенно DLL использовать (например через пользовательский индикатор)
Да, точно.
Через шаблон не пробовал.
Вроде бы запрет наследуется, я проверял.