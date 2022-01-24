Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 6

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Andrey Khatimlianskii #:

Если пауза + ручной вброс тика (F12) исправляют ситуацию, то фича.

Визуализатор обгоняет время )

Да, верно подмечено, спасибо.

 
Vitaliy Kuznetsov #:


Предложение сделать колонку Месседж равной размеру сообщения, ну или что-то придумать.

Я годы просил во всех окнах, включая диалоговые, делать столбцы с управляемой шириной, и чтобы их ширина сохранялась между запусками.

 

Задвоения в списке функций по ALT+M.


 

В MetaEditor было бы неплохо доработать несколько базовых моментов, для повышения удобства пользования:

- сделать прокрутку право для отображения значения всех столбцов в большой таблице (сейчас столбцы просто не показываются),

- сделать в командной строке для SQL-запросов сохранение последний 20ти введенных команд.

Нет прокрутки вправо

 
fxsaber #:

Задвоения в списке функций по ALT+M.


Я это  уже давно наблюдаю.

Такое происходит обычно если запустить компиляцию и она завершится с ошибками.

Если убрать ошибки и снова перекомпилировать, задвоение уходит.

 

А что, теперь терминал без интернета не работает?

 

 

MT5 могет такое с барами (см. на время внизу)?

Перевод часов на торговых платформах при работе с криптой создает определенные трудности.

Тут либо совсем запрещать в MT5 перевод часов, либо что-то архитектурно менять.


С кастомными символами с трансляцией данных из криптобирж получаются явные проблемы: дыры в баровой и тиковой истории.

 

Бид давно изменился, а сделка произошла по предыдущему биду (данные вернула функция CopyTicksRange() GAZR-12.21)

Почините, пожалуйста


Файлы:
Range_bug_last.zip  4828 kb
G_ticks.mq5  9 kb
 
Не получается торговать на демо-счете. Скачал самый последний терминал. Счет открывается без проблем, но невозможно открыть ни одной сделки ни на одном инструменте. Кнопки покупки и продажи неактивны. В чем может быть дело?
 
leon_17 #:
Не получается торговать на демо-счете. Скачал самый последний терминал. Счет открывается без проблем, но невозможно открыть ни одной сделки ни на одном инструменте. Кнопки покупки и продажи неактивны. В чем может быть дело?

Возможны две проблемы:

1. Вы указали в настройках фейковую валюту или указали нулевой баланс

2. Вы открыли счет на сервере, где требуется активация


Что Вы должны сделать:

1. Вы должны предоставить как минимум такую информацию - информацию про торговый терминал и операционную систему. Пример:

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Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

2. Вы должны прикрепить лог-файл из вкладки "Журнал" 

3. Вы должны показать вкладку "Торговля" - чтобы модно было видеть баланс и валюту.

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