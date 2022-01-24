Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 27
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Не работает автоподстройка столбцов под размеры окна терминала.
Присутствует пиктограмма серой точки, в имени символа.
Или имя символа залезло на пиктограмму, или пиктограмма лишняя.
Неудобное отображение объема
Ожидалось: 1.0
Неудобное отображение объема
Ожидалось: 1.0
Да, объёмы всегда воспринимаются как объёмы, если они с дробной частью, независимо от её значения.
Если виснет терминал, то подвисает весь компьютер - хотя ядер достаточно. В чем может быть причина? Знаю, что это какой то индикатор, но почему так жестка...
Да, есть такое дело. Я окно с зависшим терминалом двигал полчаса на другой монитор )))
Если виснет терминал, то подвисает весь компьютер - хотя ядер достаточно. В чем может быть причина? Знаю, что это какой то индикатор, но почему так жестка...
Если виснет терминал, то подвисает весь компьютер - хотя ядер достаточно. В чем может быть причина? Знаю, что это какой то индикатор, но почему так жестка...
У меня один терминал виснет при запуске и через секунд 10-20 отвисает и больше не виснет, остальные 5 идеально работают, тот который виснет подключен к одному брокеру, остальные к другому, не знаю связано ли это.Правда весь комп не подвисает.
Сегодня долго пытался разобраться, как все же закачать тики по штатным символам вместе с пятницей.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.09.03 23:06
Просьба починить древний баг CopyTicks - в первые минуты субботы не работает закачка тиков за прошедшую пятницу. Нет тиков.
Воспроизводится и через GUI - CTRL+U.
Файлы 202111.tkc никак не обновлялись.
В итоге выяснил. Если удалить папку Bases\Custom, то по штатным символам все начинает полноценно закачиваться.