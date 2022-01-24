Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 27

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Вообще, убрать бы график оптимизации обратно в панель тестера, не захламлять окна чартов.
 

Не работает автоподстройка столбцов под размеры окна терминала.

 

Присутствует пиктограмма серой точки, в имени символа.
Или имя символа залезло на пиктограмму, или пиктограмма лишняя.

s

 

Неудобное отображение объема

Ожидалось: 1.0

 
A100 #:

Неудобное отображение объема

Ожидалось: 1.0

Да, объёмы всегда воспринимаются как объёмы, если они с дробной частью, независимо от её значения.

 
Если виснет терминал, то подвисает весь компьютер - хотя ядер достаточно. В чем может быть причина? Знаю, что это какой то индикатор, но почему так жестка...
 
Aleksey Vyazmikin #:
Если виснет терминал, то подвисает весь компьютер - хотя ядер достаточно. В чем может быть причина? Знаю, что это какой то индикатор, но почему так жестка...

Да, есть такое дело. Я окно с зависшим терминалом двигал полчаса на другой монитор )))

 
Aleksey Vyazmikin #:
Если виснет терминал, то подвисает весь компьютер - хотя ядер достаточно. В чем может быть причина? Знаю, что это какой то индикатор, но почему так жестка...
Значит не достаточно ядер :))
 
Aleksey Vyazmikin #:
Если виснет терминал, то подвисает весь компьютер - хотя ядер достаточно. В чем может быть причина? Знаю, что это какой то индикатор, но почему так жестка...

У меня один терминал виснет при запуске и через секунд 10-20 отвисает и больше не виснет, остальные 5 идеально работают, тот который виснет подключен к одному брокеру, остальные к другому, не знаю связано ли это.Правда весь комп не подвисает.

 

Сегодня долго пытался разобраться, как все же закачать тики по штатным символам вместе с пятницей.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях

fxsaber, 2021.09.03 23:06

Просьба починить древний баг CopyTicks - в первые минуты субботы не работает закачка тиков за прошедшую пятницу. Нет тиков.

Воспроизводится и через GUI - CTRL+U.

Файлы 202111.tkc никак не обновлялись.


В итоге выяснил. Если удалить папку Bases\Custom, то по штатным символам все начинает полноценно закачиваться.

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