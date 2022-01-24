Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 16
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Другими словами правая (да и левая) рамка в MetaEditor - просто лишние
Да и в MetaTrader не понятно зачем нужны рамки слева и справа экрана (в полноэкранном режиме граница экрана сама по себе уже рамка), тем более такие толстые как в Обзоре рынка и Навигаторе
И крайний слева Разделитель лишний в Панели инструментов. Что он разделяет? Только место занимает
Многие важные сообщения, присылает биржа, можно привести к профессиональному ввиду это дело. Ну очень странно что нет всплывающих сообщении от брокера.
Вообще желательно плюс к этому вместо постоянного лицезрения, баланса счета, иметь возможность выбрать что отображается в Toolbox в сжатом виде.
Да и в MetaTrader не понятно зачем нужны рамки слева и справа экрана (в полноэкранном режиме граница экрана сама по себе уже рамка), тем более такие толстые как в Обзоре рынка и Навигаторе
И крайний слева Разделитель лишний в Панели инструментов. Что он разделяет? Только место занимает
это не разделитель - это "штуковина"(якорь?) для drag-n-drop
Если нажать на разделитель (вертикальная линия), то можно и без нее перенести - попробуйте:
А если можно так, то зачем еще один способ переноса (drag-n-drop) ?
Многие важные сообщения, присылает биржа, можно привести к профессиональному ввиду это дело. Ну очень странно что нет всплывающих сообщении от брокера.
Для них подошло бы это
но похоже маркетологи для другого это приспособили - ведь трейдеру важнее значть что происходит в сообществе, а не то, что у брокера маржа по какому то инструменту увеличилась или тех.работы через 5 минут начнутся
b3101, ALT+G показывает неверные сигнатуры.
В выделеном должен быть void A::SystemOnTick(void).
По ALT+M показывает верно.
Исходник для воспроизведения.
Да, во многих программах (в частности в браузерах) удобно сделано, что в полноэкранном режиме вертикальная полоса прокрутки занимает всё крайнее правое положение и при смещении мыши в крайнее правое положение оказываешься на полосе прокрутке, а не на рамке (пользователи клавиатуры данного удобства не поймут)Другими словами правая (да и левая) рамка в MetaEditor - просто лишние
И это не просто прихоть, а часть моторной привычки, позволяющей экономить время в микроманипуляциях (по типу того как тыкая в левый нижний угол гарантированно попадаем в системное меню пуск).
И это не просто прихоть, а часть моторной привычки, позволяющей экономить время в микроманипуляциях (по типу того как тыкая в левый нижний угол гарантированно попадаем в системное меню пуск).
Тем более что это можно доработать за 1 минуту - достаточно координаты дочернего окна в MetaEditor с полосой вертикальной прокрутки сдвинуть вправо (да и влево можно дополнительно) на 3 пикселя
Некоторые макросы помечены красным цветом и справка на них не ведет.