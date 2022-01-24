Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 16

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A100 #:
Другими словами правая (да и левая) рамка в MetaEditor - просто лишние

Да и в MetaTrader не понятно зачем нужны рамки слева и справа экрана (в полноэкранном режиме граница экрана сама по себе уже рамка), тем более такие толстые как в Обзоре рынка и Навигаторе

И крайний слева Разделитель лишний в Панели инструментов. Что он разделяет? Только место занимает

 

Многие важные сообщения, присылает биржа, можно привести к профессиональному ввиду это дело. Ну очень странно что нет всплывающих сообщении от брокера. 

Вообще желательно плюс к этому вместо постоянного лицезрения, баланса счета, иметь возможность выбрать что отображается в Toolbox в сжатом виде.

Счет текущих операций без учета сезонных колебаний - статистические данные Японии
Счет текущих операций без учета сезонных колебаний - статистические данные Японии
  • www.mql5.com
Cчет текущих операций без учета сезонных колебаний (Current Account n.s.a.) отображает разницу в стоимости между экспортированными и импортированными товарами, услугами и процентными платежами в
 
A100 #:

Да и в MetaTrader не понятно зачем нужны рамки слева и справа экрана (в полноэкранном режиме граница экрана сама по себе уже рамка), тем более такие толстые как в Обзоре рынка и Навигаторе

И крайний слева Разделитель лишний в Панели инструментов. Что он разделяет? Только место занимает

это не разделитель - это "штуковина"(якорь?)  для drag-n-drop
 
mktr8591 #:
это не разделитель - это "штуковина"(якорь?)  для drag-n-drop

Если нажать на разделитель (вертикальная линия), то можно и без нее перенести - попробуйте:

А если можно так, то зачем еще один способ переноса (drag-n-drop) ?

 
BillionerClub #:

Многие важные сообщения, присылает биржа, можно привести к профессиональному ввиду это дело. Ну очень странно что нет всплывающих сообщении от брокера.

Для них подошло бы это


но похоже маркетологи для другого это приспособили - ведь трейдеру важнее значть что происходит в сообществе, а не то, что у брокера маржа по какому то инструменту увеличилась или тех.работы через 5 минут начнутся

 
b3101 посыпал ошибочными предупреждениями. 
struct A
{
  int i;
  
  A(): i(0) {}
};

void f( const A& ) {}

void OnStart()
{
  A a;
  
  f(a); // possible use of uninitialized variable 'a'
}
 

b3101, ALT+G показывает неверные сигнатуры.


В выделеном должен быть void A::SystemOnTick(void).


По ALT+M показывает верно.


Исходник для воспроизведения.

void SystemOnTick()
{
  A::SystemOnTick(); // Нажать ALT+G
}


class A
{
public:  
  static void SystemOnTick() {}
};
 
A100 #:

Да, во многих программах (в частности в браузерах) удобно сделано, что в полноэкранном режиме вертикальная полоса прокрутки занимает всё крайнее правое положение и при смещении мыши в крайнее правое положение оказываешься на полосе прокрутке, а не на рамке (пользователи клавиатуры данного удобства не поймут)

Другими словами правая (да и левая) рамка в MetaEditor - просто лишние

И это не просто прихоть, а часть моторной привычки, позволяющей экономить время в микроманипуляциях (по типу того как тыкая в левый нижний угол гарантированно попадаем в системное меню пуск).

 
transcendreamer #:

И это не просто прихоть, а часть моторной привычки, позволяющей экономить время в микроманипуляциях (по типу того как тыкая в левый нижний угол гарантированно попадаем в системное меню пуск).

Тем более что это можно доработать за 1 минуту - достаточно координаты дочернего окна в MetaEditor с полосой вертикальной прокрутки сдвинуть вправо (да и влево можно дополнительно) на 3 пикселя

 

Некоторые макросы помечены красным цветом и справка на них не ведет.

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