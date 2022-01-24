Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 12
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Почему bid/ask разные в торговой панели 1click (и в окне ручного выставления F9 должна быть та же цена) и на графике (линии)?
Подробнейшим образом рассказал выше о причинах различий.
Подробнейшим образом рассказал выше о причинах различий.
На графике - История котировок для всех (то что возвращает CopyTicks/.....) ?
А в торговой панели - котировка для данного юзера (то что возвращает SymbollInfo) ?
На графике - История котировок для всех (то что возвращает CopyTicks/.....) ?
А в торговой панели - котировка для данного юзера (то что возвращает SymbollInfo) ?
Да.
Т.е. тиковый график в стакане не соответсвует CopyTicks... Все индики и строятся только на "общих" котирах.
А индивидуальные котировки можно как-то получить кроме как SymbolInfo ...? (и MarketBook)
Т.е. тиковый график в стакане не соответсвует CopyTicks... Все индики и строятся только на "общих" котирах.
График - это визуализация. На каких данных что-то там строится - не смотрел.
А индивидуальные котировки можно как-то получить кроме как SymbolInfo ...? (и MarketBook)
Индивидуальные - только через SymbolInfo.
MarketBook - это может быть совсем сторонний поток данных.
Ну вот брокер берет от какого-то источника котировки. Маркапит их и берет комиссию. В тиковый поток (бары из них строятся) пишет либо сырой поток, либо уже замаркапленный.
И вот приходит клиент с миллиардными оборотами или просто внимательный и сообщает им, что ему нужно уменьшить маркапы. И с точностью до пипса сообщает, какой маркап на каждой стороне bid/ask и на сколько пипсов. Брокер понимает, что столкнулся с компетентностью выше стандартной и, наверное, по объемам не пустые слова. Поэтому создает группу и уменьшает маркапы. В итоге SymbolInfo показывает совсем не то, что в CopyTicks. Но компетентный трейдер автоматом делает демаркап из CopyTicks и скармливается своей ТС корректные данные.
Понятно, что всякие там бары идут лесом, как и должны идти.
Ну а покупателя Маркет-грааля незаметно переводят на более сильный маркап, либо повышают отрицательное скольжение, что не сильно отличается по сути. В общем, много сценариев.
да, действительно - очевидно.
Нет никакого смысла упомянать об этом в справке, на сайте и тп......
Из того, что раньше работало, но теперь сломано.
Недавно после перерыва вернулся к торговле. К сожалению, пришлось обновиться из-за накатанной новой версии сервера.
Так вот, раньше можно было взять сделку на вкладке истории и драг-дропом кинуть её на график для отображения. Было очень удобно. Сейчас это не работает, можно только в меню выбрать "Торговая история" - но при этом добавляются вообще все сделки из истории, куча мусора на графике в итоге.
Почините, пожалуйста.
Из того, что раньше работало, но теперь сломано.
Недавно после перерыва вернулся к торговле. К сожалению, пришлось обновиться из-за накатанной новой версии сервера.
Так вот, раньше можно было взять сделку на вкладке истории и драг-дропом кинуть её на график для отображения. Было очень удобно. Сейчас это не работает, можно только в меню выбрать "Торговая история" - но при этом добавляются вообще все сделки из истории, куча мусора на графике в итоге.
Почините, пожалуйста.
И почему-то, при при включенной "Торговой истории", она после загрузки не показывается, надо её на каждом графике, где она нужна, отключить и снова включить, тогда появится.
1. При помощи кнопки из терминала хочу сохранить картинку. Но поле 'File name' пустое:
в более ранних билдах в этом поле вставлялось автоматически сгененрированное имя из названия символа и таймрейма, что-то вроде EURUSD H1
2. При попытке сохранить шаблон графика открывается папка рабочего стола, а не папка [data folder]\MQL5\Profiles\Templates\
Потому что разные люди делали - даже иконки и подписи разные в меню и в панели для одного и того же действия: