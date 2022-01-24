Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 28

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Версия обновилась до 3115, но в списках галочки и крестики по-прежнему отличаются очень слабо. Работать сложно, я регулярно путаю их при включении. Приходится постоянно присматриваться. 

Нельзя ли хотя бы просто убрать крестики? Чтобы галочки остались, как есть, а вместо крестиков было бы пустой пространство?

 
Roman #:

Присутствует пиктограмма серой точки, в имени символа.
Или имя символа залезло на пиктограмму, или пиктограмма лишняя.

Здесь непонятно, что стрелки обозначают. Про цвет цены написано в Документации, а про стрелки - не нашел

 
Andrey Kaunov #:

Да, есть такое дело. Я окно с зависшим терминалом двигал полчаса на другой монитор )))

При этом опять заработать может, если, допустим отключить интернет и дать ему постоять пару минут. Я так понимаю, что появляется какая то критически длинная очередь, которая приоритетами пытается вперед пробиться и убивается время на переключение этих приоритетов, вместо просто ожидания окончания расчета.


Aliaksandr Hryshyn #:
Значит не достаточно ядер :))

Да там загрузка 13% показывает процессора, при этом убивает все.

Это бывает не очень часто, может пару дней хорошо работать.


freelancerAntonyan #:

У меня один терминал виснет при запуске и через секунд 10-20 отвисает и больше не виснет, остальные 5 идеально работают, тот который виснет подключен к одному брокеру, остальные к другому, не знаю связано ли это.Правда весь комп не подвисает.

Возможно объем тиков влияет...

 

Вот беда, беда огорчение, стопы в тестере не закрываются!

Поясню, позиция открылась в пятницу 29.07.2016 тралилась, а потом бац и перестала - рынок типа закрыт с 19 часов по спецификации (ошибка брокера?), ну ладно, жду дальше, и только в четверг 04.08.2016 трал опять заработал и позиция закрылась!

Жесть какая то...

 
Aleksey Vyazmikin #:

Да там загрузка 13% показывает процессора, при этом убивает все.

Признак того, что идёт постоянная подгрузка из pagefile.sys

Смотрите в мониторе ресурсов.

 
Edgar Akhmadeev #:

Признак того, что идёт постоянная подгрузка из pagefile.sys

Смотрите в мониторе ресурсов.

Памяти свободно более 50%.

Нагрузка на диски минимальна через монитор ресурсов свотрел.
 

Build 3115

Поймал array out of range, воспроизводится и в дебаге и в релизе. Ноги растут отсюда:

string array[] = {}; // Теперь это не динамический массив

Дебаггер тоже показывает его, как fixed array:



А вот так работает:

string array[];


Новые правила инициализации?

 
Andrey Khatimlianskii #:

Новые правила инициализации?

Похоже к плюсам приблизили. Но вообще по справедливости в такой записи (явная инициализация пустотой) нет смысла, он должен самостоятельно инициализироваться точно так же.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Build 3015

Поймал array out of range, воспроизводится и в дебаге и в релизе. Ноги растут отсюда:

Дебаггер тоже показывает его, как fixed array:



А вот так работает:


Новые правила инициализации?

Спасибо за сообщение. Исправлено, массив должен оставаться динамическим.
 
Ilyas #:
Спасибо за сообщение. Исправлено, массив должен оставаться динамическим.

А вы в каком билде сегодня исправляли? У меня 3106 показывает как динамические массивы и в одном и другом случаях.

ЗЫ: Или это у Андрея опечатка?

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