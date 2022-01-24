Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 28
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Версия обновилась до 3115, но в списках галочки и крестики по-прежнему отличаются очень слабо. Работать сложно, я регулярно путаю их при включении. Приходится постоянно присматриваться.
Нельзя ли хотя бы просто убрать крестики? Чтобы галочки остались, как есть, а вместо крестиков было бы пустой пространство?
Присутствует пиктограмма серой точки, в имени символа.
Или имя символа залезло на пиктограмму, или пиктограмма лишняя.
Здесь непонятно, что стрелки обозначают. Про цвет цены написано в Документации, а про стрелки - не нашел
Да, есть такое дело. Я окно с зависшим терминалом двигал полчаса на другой монитор )))
При этом опять заработать может, если, допустим отключить интернет и дать ему постоять пару минут. Я так понимаю, что появляется какая то критически длинная очередь, которая приоритетами пытается вперед пробиться и убивается время на переключение этих приоритетов, вместо просто ожидания окончания расчета.
Значит не достаточно ядер :))
Да там загрузка 13% показывает процессора, при этом убивает все.
Это бывает не очень часто, может пару дней хорошо работать.
У меня один терминал виснет при запуске и через секунд 10-20 отвисает и больше не виснет, остальные 5 идеально работают, тот который виснет подключен к одному брокеру, остальные к другому, не знаю связано ли это.Правда весь комп не подвисает.
Возможно объем тиков влияет...
Вот беда, беда огорчение, стопы в тестере не закрываются!
Поясню, позиция открылась в пятницу 29.07.2016 тралилась, а потом бац и перестала - рынок типа закрыт с 19 часов по спецификации (ошибка брокера?), ну ладно, жду дальше, и только в четверг 04.08.2016 трал опять заработал и позиция закрылась!
Жесть какая то...
Да там загрузка 13% показывает процессора, при этом убивает все.
Признак того, что идёт постоянная подгрузка из pagefile.sys
Смотрите в мониторе ресурсов.
Признак того, что идёт постоянная подгрузка из pagefile.sys
Смотрите в мониторе ресурсов.
Памяти свободно более 50%.Нагрузка на диски минимальна через монитор ресурсов свотрел.
Build 3115
Поймал array out of range, воспроизводится и в дебаге и в релизе. Ноги растут отсюда:
Дебаггер тоже показывает его, как fixed array:
А вот так работает:
string array[];
Новые правила инициализации?
Новые правила инициализации?
Похоже к плюсам приблизили. Но вообще по справедливости в такой записи (явная инициализация пустотой) нет смысла, он должен самостоятельно инициализироваться точно так же.
Build 3015
Поймал array out of range, воспроизводится и в дебаге и в релизе. Ноги растут отсюда:
Дебаггер тоже показывает его, как fixed array:
А вот так работает:
Новые правила инициализации?
Спасибо за сообщение. Исправлено, массив должен оставаться динамическим.
А вы в каком билде сегодня исправляли? У меня 3106 показывает как динамические массивы и в одном и другом случаях.
ЗЫ: Или это у Андрея опечатка?