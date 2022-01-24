Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 19
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Почему в редакторе Алертов можно выбрать mp3 файл, но он не проигрывается, вместо него непонятный "пык-пык"?
Попробуйте другой файл. Дело или в размере или в частоте дискретизации.
Попробуйте другой файл. Дело или в размере или в частоте дискретизации.
Пробовал разные - с wav проблем нет.
Вроде бы запрет наследуется, я проверял.
К тому, что запустится OnInit, как минимум.
b3104, что это (дебагер)?
b3104, что это (дебагер)?
this.SelectOrder это структура, как я понял… Попробуйте удалить this.
this.SelectOrder это структура, как я понял… Попробуйте удалить this.
Разработчики занимаются этой проблемой, общение через ЛС идет.
Разработчики занимаются этой проблемой, общение через ЛС идет.
Сработала точка остановки, в которой не удалось получить this (до инициализации стека функции), соотвественно, данные структуры получены не были.
При отображении значений полей структуры, данных для полей не оказалось, отладчик некорректно на это среагировал.
Исправим.
Поскольку MQL5 очень много работает с финансовыми данными в виде цен, лотов и т.д., возможно ли добавить в WatchList опцию (галочку) принудительной нормализации double-ов (по восьмому знаку) и отображения long-ов еще и в виде времени (миллисекундный формат, если входит в диапазон 2010-2040 годы)?
Тот же MqlTick отображается неудобно сейчас.
b3104, что это (дебагер)?
Спасибо за предоставленный код. Ошибка исправлена, исправление войдёт в билд 3107