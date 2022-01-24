Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 4
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Build 3091.
Уважаемые разработчики, что-то сломали в календаре.
Функция уходит в таймаут:
Проверил на последней версии релиза (build 2981), там всё работает...
Проверил в скрипте - работает
Отчет об ошибке : UninitializeReason не работает. Он всегда возвращает 0 независимо от того. Пример кода ниже.
Вы не понимаете работу параметров и локальных переменных.
Где-то уже писали, что в MT5 эта функция работает только в OnDeinit(), в отличие от MT4.
Вы не пытались вникнуть в код. Не пишите, если не разобрались, пожалуйста.
Как и в случае с тестированием на текущем дне - #2
Вы не пытались вникнуть в код. Не пишите, если не разобрались, пожалуйста.
То, что Вы показали на рисунке, это само собой разумеется. С чего Вы взяли, что Александр считает эти переменные одним и тем же?
Другое дело, что в билде 3091 эта проблема уже не воспроизводится, т. е. поведение такое же, как и в МТ4. Возможно, она была в одном из билдов 3080 - 3090. К сожалению, билд Александр не указал (то, что он написал в теме о b3091, вовсе не значит, что именно такой билд им использовался).
Как и в случае с тестированием на текущем дне - #2
Я не вижу там какой-то ошибки со своей стороны. Если Вы ее видите, напишите об этом в той теме.
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Сегодняшнее обновление МТ5 с багом?
Andrey Khatimlianskii, 2021.10.25 17:55
У меня простейший индикатор с 1 ChartGetInteger и 3 TerminalInfoInteger в таймере 250 мс начал кушать 10% процессора (судя по таск-менеджеру):
Вы не понимаете работу параметров и локальных переменных.
Боюсь, Рашид, это ты не понимаешь вопроса. В mql5 UninitializeReason () просто бесполезен, потому что он предоставляет правильное значение только в OnDeinit () и там уже есть параметр «причина».
См. Сообщение A100 только №30 .
В остальных версиях - эксперименты с интерфейсом, мелкие доработки, устранение ошибок...
Т.к. в некоторых версиях уж очень много ошибок, тем более, если учитывать,что роботы на MQL5 с деньгами работают.
И убрали бы всплывающее окошко об обновлениях - иногда обновления не нужны. Если пользователю будет нужно - у вас для загрузки и установки обновлений отдельная кнопка есть.
Бьюсь об заклад, каждый второй сможет воспроизвести ваш случай. Вы ведь сделали все, чтобы это было возможно.
Про сохранение кода причины деинициализации между запусками
Для начала ссылка https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running
И цитата
Загрузка эксперта производится в следующих случаях:
При загрузке эксперта безусловно инициализируется пул данных эксперта. В этом пуле хранятся такие переменные, как _Symbol, _Period, _LastError, _UniitReason etc, переменные, объявленные на глобальном уровне, статические переменные
То есть, после перекомпиляции эксперта, после смены профиля, после загрузки шаблона, после смены счёта эксперт загружается заново, при этом значение переменной _UninitReason обнуляется. Поэтому UninitializeReason() возвращает 0.
При смене входных параметров эксперта, при смене символа. при смене таймфрейма эксперт не перезагружается, и в переменной _UninitReason сохраняется то значение, с которым была вызвана предыдущая функция OnDeinit
Бьюсь об заклад, каждый второй сможет воспроизвести ваш случай. Вы ведь сделали все, чтобы это было возможно.
В тех случаях, когда это важно, прикладываю код и максимально полные данные.
По несущественным вопросам предпочитаю не тратить время, поскольку шансов получить ответ — около нуля.