Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 33
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Можно в окнах ввести режим видимое содержимое. Бы лучше если когда открыл к примеру новости, показывались только новости, все остальное крестики вкладки пустые места исчезали.
После ошибки ArrayResize в Терминале ничего не запущено. Однако, TaskManager показывает большое потребление памяти.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Биткоин и крипто
fxsaber, 2021.12.13 15:45
Ошибка визуализации объема уровня стакана - 1.86399999.
Просьба дать описание.
Очередной раз обновился МТ5, до 3129, по прежнему в настройках включенные параметры очень тяжело разглядывать.
Предлагаю выключенные параметры обозначать пустым символом, а не серым крестиком.
Просьба дать описание.
Ранее писал тут по поводу ошибки в спецификации фьючерсных контрактов на Moex, вплоть до 9.16, в частности Si.
Получил ответ от брокера Открытие:
"
Добрый день!
Ваш запрос был перенаправлен на support.metaquotes. На текущий момент получен ответ, в соответствии с которым - мы не можем вносить исправления в спецификацию по причине недостаточности прав и програмного обеспечения. Вы можете обратиться с в службу технической поддержки mql5 по адресу:
https://www.mql5.com/ru/contact
Справочно: необходимо наличие зарегистрированного аккаунта либо вход с использованием других ресурсов.
С уважением,
Сергей Смирнов
Специалист Отдела поддержки пользователей торговых систем
Управления сопровождения торговых систем
АО <Открытие Брокер> (<Открытие Инвестиции>)
Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 18-4132), 8 (800) 500-99-66
115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4, корпус А
smirnov.sk@open.ru
www.open-broker.ru
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Прошу уважаемых разработчиков как то дать права для внесения правок или самим внести эти правки - иначе невозможно проводить корректно тестирование на истории!!!
Раньше при выборе параметра для оптимизации он становился более контрастным и заметным, а сейчас только маленькая галочка, надо вглядываться... 🙁
Вот бы соответствующую линию выделять цветом или жирное начертание или более заметную галочку сделать...
Раньше при выборе параметра для оптимизации он становился более контрастным и заметным, а сейчас только маленькая галочка, надо вглядываться... 🙁
На своих же советниках ничего не понимаю, когда смотрю в GUI входные параметры.
Спасает CTRL+C в Тестере и CTRL+V в текстовом редакторе. Тогда поиск "||Y" сразу подсвечивает все, что нужно. Гораздо быстрее и понятнее выходит прописывать значения в редакторе, а затем через буфер переносить в Тестер.Конечно, с ENUM* и color такое не прокатит.
В визуализаторе, при запуске, у графика иногда скрывается строка со временем. Нужно двинуть нижний край графика, чтобы она вновь появилась.