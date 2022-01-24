Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 33

Новый комментарий
 

Можно в окнах ввести режим видимое содержимое. Бы лучше если когда открыл к примеру новости, показывались только новости, все остальное крестики вкладки пустые места исчезали.





 
b3124. 
2021.12.09 15:22:50.944 MQL5    VirtualAlloc failed in large allocator, size=1701215440

После ошибки ArrayResize в Терминале ничего не запущено. Однако, TaskManager показывает большое потребление памяти.


 

Ошибка визуализации объема уровня стакана - 1.86399999.

 

Просьба дать описание.


 

Очередной раз обновился МТ5, до 3129, по прежнему в настройках включенные параметры очень тяжело разглядывать. 

Предлагаю выключенные параметры обозначать пустым символом, а не серым крестиком. 

 
fxsaber #:

Просьба дать описание.


Описание будет
 

Ранее писал тут по поводу ошибки в спецификации фьючерсных контрактов на Moex, вплоть до 9.16, в частности Si.

Получил ответ от брокера Открытие:

"

Добрый день!


Ваш запрос был перенаправлен на support.metaquotes. На текущий момент получен ответ, в соответствии с которым - мы не можем вносить исправления в спецификацию по причине недостаточности прав и програмного обеспечения. Вы можете обратиться с в службу технической поддержки mql5 по адресу:

https://www.mql5.com/ru/contact

Справочно: необходимо наличие зарегистрированного аккаунта либо вход с использованием других ресурсов.


С  уважением,

Сергей Смирнов

Специалист Отдела поддержки пользователей торговых систем

Управления сопровождения торговых систем

АО <Открытие Брокер> (<Открытие Инвестиции>)


Тел.: +7 (495) 777-56-56  (вн. 18-4132), 8 (800) 500-99-66

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4, корпус А 

smirnov.sk@open.ru

www.open-broker.ru

"

Прошу уважаемых разработчиков как то дать права для внесения правок или самим внести эти правки - иначе невозможно проводить корректно тестирование на истории!!!

 

Раньше при выборе параметра для оптимизации он становился более контрастным и заметным, а сейчас только маленькая галочка, надо вглядываться... 🙁

Вот бы соответствующую линию выделять цветом или жирное начертание или более заметную галочку сделать...


 
transcendreamer #:

Раньше при выборе параметра для оптимизации он становился более контрастным и заметным, а сейчас только маленькая галочка, надо вглядываться... 🙁

На своих же советниках ничего не понимаю, когда смотрю в GUI входные параметры.


Спасает CTRL+C в Тестере и CTRL+V в текстовом редакторе. Тогда поиск "||Y" сразу подсвечивает все, что нужно. Гораздо быстрее и понятнее выходит прописывать значения в редакторе, а затем через буфер переносить в Тестер.

Конечно, с ENUM* и color такое не прокатит.
 

В визуализаторе, при запуске, у графика иногда скрывается строка со временем. Нужно двинуть нижний край графика, чтобы она вновь появилась.


1...26272829303132333435363738394041
Новый комментарий