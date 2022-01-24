Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 35

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Vasiliy Pushkaryov #:

b3115. На максимальной скорости в визуализаторе что-то странное со значками управления иногда происходит. Значок запуска и паузы может стать неактивным. Бегунок скорости, тоже перекрывается сообщением "быстрее - медленнее"


Все ресурсы забирает график. Остальное не перерисовывается.
 
fxsaber #:

Отображение входных параметров при использовании group значительно отличается в Тестере и Терминале.

Вот еще 3ий хоть и незначительно, но отличающийся от 1го вариант (заголовок выделен)


  
void OnStart()
{
  MqlCalendarValue Value;
  
  CalendarValueById(0, Value); // Log: MQL5.calendar    Too many events queries in one requests
  Print(_LastError); // ERR_INTERNAL_ERROR
}

Странное сообщение об ошибке в логе.

 

При отсутствии соединения с сервером Calendar зависает на 50 секунд - таймаут.

void OnStart()
{
  if (TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED))
    MessageBox("Please disconnect and try again.");
  else
  {
    MqlCalendarEvent Value[];
    
    CalendarEventByCountry(NULL, Value);
    Print(_LastError); // ERR_CALENDAR_TIMEOUT
  }
}


2021.12.26 14:19:24.630 Scripts script Test5-3 (AUDCAD,M1) loaded successfully
2021.12.26 14:20:14.762 Scripts script Test5-3 (AUDCAD,M1) removed

Строка для поискаOshibka 035.

 

Предлагаю в Навигаторе показывать иконку брокера напротив сервера.

Строка для поиска: Uluchshenie 039.
 
Раз зашла тема про иконки - предлагаю вернуть нормальные битмапы дискетки для сохранения файлов и папки со стрелкой для открытия. Сейчас что-то совершенно неудобоваримое, не порождающее никаких ассоциаций, приходится именно читать пункты меню.
 
SeriousRacoon #:
Раз зашла тема про иконки - предлагаю вернуть нормальные битмапы дискетки для сохранения файлов и папки со стрелкой для открытия. Сейчас что-то совершенно неудобоваримое, не порождающее никаких ассоциаций, приходится именно читать пункты меню.

Согласен, визуальная идентичность новой иконки сохранения весьма слабая, не ассоциируется с действием сохранения, вызывает недоумение.

В MS office например по прежнему дискетка жива.

Если дискетка так уж неприятна дизайнеру, то мог бы сделать схематичное изображение жесткого диска и жирной стрелочки или галочки символизирующей запись.

 
Неплохо было бы иметь возможность менять ширину столбцов в Task manager и Global variables
 
Когда же появится в MT5-Столбцы-комиссия в вкладке торговля ? (не только в истории)
 
vobler 63 #:
Когда же появится в MT5-Столбцы-комиссия в вкладке торговля ? (не только в истории)

Да еще бы комиссию получить по позиции без перебора сделок (свойство POSITION_COMMISSION) эххх...

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