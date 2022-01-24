Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 35
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b3115. На максимальной скорости в визуализаторе что-то странное со значками управления иногда происходит. Значок запуска и паузы может стать неактивным. Бегунок скорости, тоже перекрывается сообщением "быстрее - медленнее"
Отображение входных параметров при использовании group значительно отличается в Тестере и Терминале.
Вот еще 3ий хоть и незначительно, но отличающийся от 1го вариант (заголовок выделен)
Странное сообщение об ошибке в логе.
При отсутствии соединения с сервером Calendar зависает на 50 секунд - таймаут.
Строка для поиска: Oshibka 035.
Предлагаю в Навигаторе показывать иконку брокера напротив сервера.
Раз зашла тема про иконки - предлагаю вернуть нормальные битмапы дискетки для сохранения файлов и папки со стрелкой для открытия. Сейчас что-то совершенно неудобоваримое, не порождающее никаких ассоциаций, приходится именно читать пункты меню.
Согласен, визуальная идентичность новой иконки сохранения весьма слабая, не ассоциируется с действием сохранения, вызывает недоумение.
В MS office например по прежнему дискетка жива.
Если дискетка так уж неприятна дизайнеру, то мог бы сделать схематичное изображение жесткого диска и жирной стрелочки или галочки символизирующей запись.
Когда же появится в MT5-Столбцы-комиссия в вкладке торговля ? (не только в истории)
Да еще бы комиссию получить по позиции без перебора сделок (свойство POSITION_COMMISSION) эххх...