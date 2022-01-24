Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На новый счёт от открывашки скачал них же МТ. Поставился билд 3137.
При этом на другом счёте от них же стоит 3091 и при проверке обновлений релиза говорит, что стоит последний. Их сервера сообщают свой билд как 2981.
Означает ли это, что поставилась бета? Или что 3137 - релиз? И какие в дальнейшем будут автоматом качаться обновления - релиза или беты?
Прошу Разработчиков дать окончательный ответ на следующий вопрос по формированию торговой истории.
Последний (по времени) сработавший/удаленный ордер обязан попадать в Терминале в конец (наибольший индекс для HistoryOrderGetTicket) HistorySelect-таблицы, как это происходит в Тестере, или нет?
Напомню, что последний ордер всегда попадал в конец истории торгов до b2958. В последующих билдах последний ордер может попадать в середину таблицы, а не в ее конец.
Прошу Разработчиков дать окончательный ответ на следующий вопрос по формированию торговой истории.
Последний (по времени) сработавший/удаленный ордер обязан попадать в Терминале в конец (наибольший индекс для HistoryOrderGetTicket) HistorySelect-таблицы, как это происходит в Тестере, или нет?
Напомню, что последний ордер всегда попадал в конец истории торгов до b2958. В последующих билдах последний ордер может попадать в середину таблицы, а не в ее конец.
Года два назад с этим столкнулся. Это не ново. Давно так.
b2958 - 9-е июня 2021. До этого времени все было в порядке для особого режима работы: HistorySelect(0, INT_MAX).
b2958 - 9-е июня 2021. До этого времени все было в порядке для особого режима работы: HistorySelect(0, INT_MAX).
Ещё в 19-м году искал причины почему последний ордер в списке не соответствует тому, который сработал последним. Оказалось, что в список они добавляются не по времени срабатывания и его приходится искать. Описывал это в одной из статей.
Может мы говорим о разных вещах?
Ещё в 19-м году искал причины почему последний ордер в списке не соответствует тому, который сработал последним. Оказалось, что в список они добавляются не по времени срабатывания и его приходится искать. Описывал это в одной из статей.
Может мы говорим о разных вещах?
Говорим об одном и том же, но есть нюанс. После 19-го года появился супер-быстрый режим работы с историей - HistorySelect(0, INT_MAX). Он основан на внутреннем кешировании под каждый запущенный экземпляр советника. И вот в нем все было идеально до b2958. А потом его испортили - сделали сортировку по тикетам.
Кому нужна быстрая история, тот использовал это супер-быстрый режим, сделанный специально Разработчиками для таких целей. После b2958 его испортили, к сожалению.
Говорим об одном и том же, но есть нюанс. После 19-го года появился супер-быстрый режим работы с историей - HistorySelect(0, INT_MAX). Он основан на внутреннем кешировании под каждый запущенный экземпляр советника. И вот в нем все было идеально до b2958. А потом его испортили - сделали сортировку по тикетам.
Кому нужна быстрая история, тот использовал это супер-быстрый режим, сделанный специально Разработчиками для таких целей. После b2958 его испортили, к сожалению.
Не знал. Всегда читал только один тикет - запоминал индекс цикла по списку, чтобы считывать только новые. В некоторых ситуациях приходилось искать "потерянный" тикет - оказавшийся не в конце списка. Но, жаль, что режима, к котором вы говорите, теперь нету. Может исправят когда-нибудь.
Вопрос к Администрации. Не хотел создавать новую тему, вдруг не увидят.
Могу ли я взять из кодобазы чей-нибудь исходник, протестировать, сделать собственные скриншоты, видео, описание и опубликовать на своём сайте?
При этом ссылка на сам файл будет идти на оригинальную страницу продукта MQL? Просто хотел сделать собственный топ интересных продуктов в виде обзоров и скринов.
По закону такое разрешается, но вот некоторые места в правилах сообщества вызывают подозрение.
Может это и не существенно ... но некоторых раздражает ...
Это есть если открыть новый чарт, то по дефолту там будет Tick Volume.
И он будет всегда (у вновь открытого чарта), даже если открыть чарт без Tick Volume и поменять в File - Profiles - [и переписать таким образом Default].
----------------
Просто есть ветка на анг форуме (эта) ... я там долго "понимал" в чем дело, пока не понял: да, всегда открывается с Tick Volume.