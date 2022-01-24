Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 39

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Нажатие на About-меню вызывает следующее действие. 
LiveUpdate      you are using the latest version
 

Замечательный инструмент TaskManager позволяет видеть процессы, происходящие в Терминале. Например, можно легко определить зависший (бесконечный цикл или иное) советник.

К сожалению, это возможно сделать только руками. Не автоматизировать.


Если не давать MQL-доступ к данным TaskManager, то было бы здорово добавить GUI-Алерты по потреблению CPU/RAM: если среднее за  10 секунд значение CPU/RAM превышает заданный порог - Алерт.

Строка для поиска: Uluchshenie 040.
 
Vladislav Andruschenko #:

Билд 3144 МТ5

Перестали отображаться OBJ_LABEL 

есть такая проблема? 

пока не понял почему... 

Уточните


 
Rashid Umarov #:

Уточните



Извините, скорее моя невнимательность.  в ЛС, на всякий случай, отправил подробности. 

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе

fxsaber, 2022.01.02 14:03

Прошу Разработчиков дать окончательный ответ на следующий вопрос по формированию торговой истории.


Последний (по времени) сработавший/удаленный ордер обязан попадать в Терминале в конец (наибольший индекс для HistoryOrderGetTicket) HistorySelect-таблицы, как это происходит в Тестере, или нет?


Напомню, что последний ордер всегда попадал в конец истории торгов до b2958. В последующих билдах последний ордер может попадать в середину таблицы, а не в ее конец.

Просьба дать ответ здесь или в ЛС.

 
fxsaber #:

Просьба дать ответ здесь или в ЛС.

Если ответ будет в ЛС, то прошу поделиться в особенностях.
 
Галочки в настройках экспертов по-прежнему очень плохо отличаются от крестиков. Предлагаю вместо крестиков сделать пустые места.
 

В b2958 CPU > 100%.

На свежих билдах не проверить.

 
b3146, ME не распознает ошибку. 
bool Func() { return(true); }

void OnStart() { while (Func); }


expression not boolean  Test5-3.mq5     3       25
internal error #112             0       0
1 errors, 1 warnings            2       2
 

Если сталкиваетесь с таким бредом.

ни в коем случае не закрывайте MetaEditor! Очень рекомендую сохранить весь открытый исходный код из редактора через копи-пасту в какое-нибудь другое место.


Иначе получите соответствующие нулевые mq5/mqh-файлы. Это происходит, когда на диске под исходники закончилось место. Никаких предупреждений ME не делает


ЫЗ Только что потерял так обновленную MT4Orders.

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