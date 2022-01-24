Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 39
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Замечательный инструмент TaskManager позволяет видеть процессы, происходящие в Терминале. Например, можно легко определить зависший (бесконечный цикл или иное) советник.
К сожалению, это возможно сделать только руками. Не автоматизировать.
Если не давать MQL-доступ к данным TaskManager, то было бы здорово добавить GUI-Алерты по потреблению CPU/RAM: если среднее за 10 секунд значение CPU/RAM превышает заданный порог - Алерт.Строка для поиска: Uluchshenie 040.
Билд 3144 МТ5
Перестали отображаться OBJ_LABEL
есть такая проблема?
пока не понял почему...
Уточните
Уточните
Извините, скорее моя невнимательность. в ЛС, на всякий случай, отправил подробности.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
fxsaber, 2022.01.02 14:03
Прошу Разработчиков дать окончательный ответ на следующий вопрос по формированию торговой истории.
Последний (по времени) сработавший/удаленный ордер обязан попадать в Терминале в конец (наибольший индекс для HistoryOrderGetTicket) HistorySelect-таблицы, как это происходит в Тестере, или нет?
Напомню, что последний ордер всегда попадал в конец истории торгов до b2958. В последующих билдах последний ордер может попадать в середину таблицы, а не в ее конец.
Просьба дать ответ здесь или в ЛС.
Просьба дать ответ здесь или в ЛС.
В b2958 CPU > 100%.
На свежих билдах не проверить.
Если сталкиваетесь с таким бредом.
ни в коем случае не закрывайте MetaEditor! Очень рекомендую сохранить весь открытый исходный код из редактора через копи-пасту в какое-нибудь другое место.
Иначе получите соответствующие нулевые mq5/mqh-файлы. Это происходит, когда на диске под исходники закончилось место. Никаких предупреждений ME не делает
ЫЗ Только что потерял так обновленную MT4Orders.