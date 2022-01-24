Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 26

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JRandomTrader #:

К сожалению, никак. Это политика MQ - мозолить глаза и бесить.

У меня нет чата, в видимой части терминала. Но я нужные кнопки вывел с помощью индикатора, а стандартные отключил.

 
Andrey Kipyatkov # :

Добрый день!
Не подскажите как удалить  "Достижения"   "Чат" и "Поиск онлайн" сверху справа терминала
Спасибо.

Вы можете привязать это к результативному результату: большое количество, без отображения.
 
Andrey Kipyatkov #:

Добрый день!
Не подскажите как удалить  "Достижения"  "Чат" и "Поиск онлайн" сверху справа терминала
Спасибо.

Только через вызовы WinApi (можно из самого терминала, если выставить разрешение на DLL).

 
Carl Schreiber #:
Вы можете привязать это к результативному результату: большое количество, без отображения.

Кто-нибудь понял смысл перевода?

 

Есть какая-то ошибка в отрисовке трендовой линии по углу.

Тестовый советник прикрепляю. Суть работы: при инициализации запоминаем левые координаты 2-го бара (цена High и время). Далее каждый новый бар происходит перерисовка правой точки по Low 1-го бара. При загрузке можно выбрать с какого ТФ берутся координаты для трендовой линии.

В видео на М15 выбрал ТФ для координат трендовой линии - Н4. Получается, что каждый раз на свече М15 происходит удаление и новая отрисовка линии. И так как H4 содержит 16 баров М15, то 16 баров координаты не меняются. Чуть больше суток все работает как задумано, но после 12:00 второго дня, линия не всегда прорисовывает координаты с правой стороны по задаваемой цене. Параллельно в журнал выводится время и цена, поэтому всегда можно видеть на каком ценовом уровне должен быть правый край линии. До 2:30 ничего интересного, после начинаются непонятные прыжки линии.

Можно и по текущему ТФ в input параметре выбрать, прыжки также есть, просто более мелкие. H4 выбран для большей наглядности.

Также в списках объектов почему-то нельзя посмотреть свойства, в конце видео тоже показано. Билд 3110.

https://drive.google.com/file/d/1DNcguFrciQDiHq8JAHbu0WE8baL3L4Nl/view?usp=sharing

Файлы:
TestTrendLine.mq5  5 kb
 
Stanislav Korotky 2021.11.23 16:00 | 46.188.121.200   бан   DE
Carl Schreiber # :
Вы можете привязать это к результативному результату: большое количество, без отображения.

Кто-нибудь понял смысл перевода?

У всех есть баллы:


и если терминал получает доступ к учетной записи MQ, он также может использовать этот счет - нет?

(Everybody has a score: .. and if the terminal access the MQ account it can use this score as well - no?)

 

Если в визуализаторе нажать кнопку "Прокрутить до", то некоторые линии торговой истории смещаются по времени вправо:


Вот это же место, если прогон просто на максимальной скорости, тут все нормально:


 

Тот же советник, что в посте #255.

Если запустить в визуальном режиме, нажать кнопку "Прокрутить до" и нажать "Стоп" не дождавшись окончания тестирования, правый край трендовой линии вылетает за пределы экрана. Хотя в журнал выводится последнее значение ценовой координаты - в пределах графика.

Видео на полминуты.

 
fxsaber #:

Давно не нарывался на эту ситуацию. b3110 - снова получил незакрывающееся окно.

Подтверждаю. Иногда такое бывает после прерывания оптимизации, иногда - без моей помощи.
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