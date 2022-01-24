Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 24
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При разработке библиотек было бы полезно знать, был ли установлен таймер вне библиотеки.
Могу я предложить разработчикам, если возможно, добавить такую функцию в mql5?
Спасибо.
Как насчёт возможности установить несколько таймеров, с независимыми обработчиками?
Как насчёт возможности установить несколько таймеров, с независимыми обработчиками?
В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему Live Update.
Низкий поклон за возвращение подсветки. Глас программистов услышан, не прошло и двух лет ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вернуть старую подсветку текущих скобок?
Aleksey Mavrin, 2020.06.09 20:48
Пожалуйста, исправьте с "Zidzēst" на "Izdzēst"
"Trendline" в переводе на латышский - это "Trenda līnija" или "Tendences līnija". В настоящее время написано "Кривая тренда".
"Bar Chart" переводится как "Joslu diagramma", но предпочтение писать "Joslu Grafiks". На данный момент перевод означает "столбец диаграмма".
Пример:
В подсказке частичный перевод "MetaQuotes Language redaktors". Возможен перевод "MetaQuotes Valodas redaktors".
"From" переводится как "No", и "To" переводится как "Kam". На данный момент перевод означает " Нет" и "Вплоть до".
Возможно, лучше не переводить инструменты анализа рынка. Как в случае с названиями индикаторов. Потому что перевод без предварительного знания не позволяет понять, что имеется в виду, и использование такого перевода для поиска в Интернете не дает ожидаемых результатов.
И это не просто прихоть, а часть моторной привычки, позволяющей экономить время в микроманипуляциях (по типу того как тыкая в левый нижний угол гарантированно попадаем в системное меню пуск).
Даже в командной строке (в полноэкранном режиме - Развернуть) это работает (проще окна с вертикальной прокруткой не придумать)
В данном релизе устранена ошибка SynthFriDel - самопроизвольное удаление данных синтетических инструментов за предыдущую пятницу, о которой я ранее сообщал на форуме. Теперь в воскресенье утром можно будет отдохнуть подольше, уже не обязательно рано вставать, чтобы успеть в первой половине дня восстановить данные по всем кастомарным символам.
Команде MQ большое спасибо за проделанную работу!
Все же сегодня обнаружил что терминал МТ5 автоматически уничтожил в кастомарных символах данные за пятницу 19 Ноября. Так что поздравление с исправлением ошибки SynthFriDel было преждевременным, видимо в тот момент какие-то внутренние процедуры сработали по другому. Судя по логам возникает какой-то внесистемный пересчет/перепроверка данных, так что в итого данные за последний торговый день - пятницу - уничтожаются.
Прошу найти и исправить данный баг.
Все же сегодня обнаружил что терминал МТ5 автоматически уничтожил в кастомарных символах данные за пятницу 19 Ноября. Так что поздравление с исправлением ошибки SynthFriDel было преждевременным, видимо в тот момент какие-то внутренние процедуры сработали по другому. Судя по логам возникает какой-то внесистемный пересчет/перепроверка данных, так что в итого данные за последний торговый день - пятницу - уничтожаются.
Прошу найти и исправить данный баг.
Интересно, настройка "Автоудаление истёкших" на это влияет?
Зачем стилизатор рисует заголовок для комментариев после перечисления, а не перед?
"У вас ус отклеился" (с)
Как по мне, так игрушки с WM_NCPAINT - это просто блажь, ничего функционалу не добавляющая, лучше вообще это убрать.