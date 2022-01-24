Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 24

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Alain Verleyen #:

При разработке библиотек было бы полезно знать, был ли установлен таймер вне библиотеки.

Могу я предложить разработчикам, если возможно, добавить такую функцию в mql5?

Спасибо.

Как насчёт возможности установить несколько таймеров, с независимыми обработчиками?

 
JRandomTrader # :

Как насчёт возможности установить несколько таймеров, с независимыми обработчиками?

Вот почему я разрабатываю свою собственную библиотеку.
 
MetaQuotes:

В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлен переход на пустую страницу после покупки MQL5-сервисов. Теперь пользователи будут сразу переходить к результатам операции.
  2. Terminal: Исправлено чрезмерное сжатие изображений документов, загружаемых при запросе реальных счетов. Это повысило качество автоматических проверок KYC и скорость принятия решений.
  3. Terminal: Исправлена работа графика, открываемого при завершении тестирования.
  4. MQL5: Добавлена поддержка SQLite 3.36.0.
  5. MetaEditor: Добавлена подсветка фона парных скобок. Для включения перейдите в общие настройки MetaEditor.
  6. MetaEditor: Улучшена работа отладчика MQL5-программ.
  7. Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

Низкий поклон за возвращение подсветки. Глас программистов услышан, не прошло и двух лет ))

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Вернуть старую подсветку текущих скобок?

Aleksey Mavrin, 2020.06.09 20:48

  • ДА, гораздо удобнее, невозможно ошибиться и просмотреть нужное место, даже человеку с плохим зрением.
  • Нет, новый бледно-розовый гламурнее и моднее, и плевать на людей с плохим зрением, прогресс вперёд!

 

Пожалуйста, исправьте с "Zidzēst" на "Izdzēst"


"Trendline" в переводе на латышский - это "Trenda līnija" или "Tendences līnija". В настоящее время написано "Кривая тренда".


"Bar Chart" переводится как "Joslu diagramma", но предпочтение писать "Joslu Grafiks". На данный момент перевод означает "столбец диаграмма".

Пример:



В подсказке частичный перевод "MetaQuotes Language redaktors". Возможен перевод "MetaQuotes Valodas redaktors".


"From" переводится как "No", и "To" переводится как "Kam".  На данный момент перевод означает " Нет" и "Вплоть до".




Возможно, лучше не переводить инструменты анализа рынка. Как в случае с названиями индикаторов. Потому что перевод без предварительного знания не позволяет понять, что имеется в виду, и  использование такого перевода для поиска в Интернете не дает ожидаемых результатов.

 
Пожалуйста сделайте равномерное распределение заданий между агентами в форвард-тесте, очень сильно замедляется процесс, агенты простаивают, те агенты которые отвалились во время тестирования больше не присоединяются, вместо этого задания распределяются только оставшимся(на скриншоте) это относится как к локальным агентам как и ко всем остальным, сделайте больше попыток запустить отвалившиеся агенты(пока они включены) пожалуйста, в бектесте нет такой проблемы он проходит очень быстро.
Файлы:
1.jpg  684 kb
 
transcendreamer #:

И это не просто прихоть, а часть моторной привычки, позволяющей экономить время в микроманипуляциях (по типу того как тыкая в левый нижний угол гарантированно попадаем в системное меню пуск).

Даже в командной строке (в полноэкранном режиме - Развернуть) это работает (проще окна с вертикальной прокруткой не придумать)  

MetaEditor здесь явно отстает
 
Sergey Lebedev #:

В данном релизе устранена ошибка SynthFriDel - самопроизвольное удаление данных синтетических инструментов за предыдущую пятницу, о которой я ранее сообщал на форуме. Теперь в воскресенье утром можно будет отдохнуть подольше, уже не обязательно рано вставать, чтобы успеть в первой половине дня восстановить данные по всем кастомарным символам.

Команде MQ большое спасибо за проделанную работу!

Все же сегодня обнаружил что терминал МТ5 автоматически уничтожил в кастомарных символах данные за пятницу 19 Ноября. Так что поздравление с исправлением ошибки SynthFriDel было преждевременным, видимо в тот момент какие-то внутренние процедуры сработали по другому. Судя по логам возникает какой-то внесистемный пересчет/перепроверка данных, так что в итого данные за последний торговый день - пятницу - уничтожаются.

Прошу найти и исправить данный баг.

Пример ошибки на 6E

Файлы:
20211121.log  11 kb
 
Sergey Lebedev #:

Все же сегодня обнаружил что терминал МТ5 автоматически уничтожил в кастомарных символах данные за пятницу 19 Ноября. Так что поздравление с исправлением ошибки SynthFriDel было преждевременным, видимо в тот момент какие-то внутренние процедуры сработали по другому. Судя по логам возникает какой-то внесистемный пересчет/перепроверка данных, так что в итого данные за последний торговый день - пятницу - уничтожаются.

Прошу найти и исправить данный баг.


Интересно, настройка "Автоудаление истёкших" на это влияет?

 

Зачем стилизатор рисует заголовок для комментариев после перечисления, а не перед?

enum ENUM_Type_ZZ_structure
{
   Don_ZZ=0,
   Don_ZZ_M2=1,
   Don_ZZ_M5=2,
   Don_ZZ_M15=3,
   RSI_ZZ_M1=4
};
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
input ENUM_Type_ZZ_structure ZZ_Type=ENUM_Type_ZZ_structure(1);
 

"У вас ус отклеился" (с)

Как по мне, так игрушки с WM_NCPAINT - это просто блажь, ничего функционалу не добавляющая, лучше вообще это убрать.


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