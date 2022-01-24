Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 38
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Не возможно изменить последний цвет в индикаторе через вкладку цвета
Он не выбирается никак...
Не возможно изменить последний цвет в индикаторе через вкладку цвета
Он не выбирается никак...
Ткни прямо в квадратик того цвета какой надо изменить.
Ткни прямо в квадратик того цвета какой надо изменить.
Пробовал, не работает...
Плохо пробовал, всё работает. Внимательно смотрите снимки…
Появилось описание матриц и векторов. Интересно, пощупаем :-)
P.S. Рано обрадовался. Пока в коде не работает (build 3143).
Появилось описание матриц и векторов. Интересно, пощупаем :-)
P.S. Рано обрадовался. Пока в коде не работает (build 3143).
Выглядит многообщающе... Очень заманчиво использовать нативные матрицы без доп.библиотек.
Ещё бы нативный regex в строковых функциях (StringFind, StringReplace, StringSplit).
на уровне DLL vector, matrix как видятся ? как double * или вообще никак - через преобразование в массив...
очень хочется услышать ответ
Выглядит многообщающе... Очень заманчиво использовать нативные матрицы без доп.библиотек.
И правда... Это что ж, я зря себе в библиотеке матричный тип описал? :)))
Ну, посмотрим-посмотрим...
Почему-то CustomRatesUpdate() вылетает с ошибкой 5304. Откуда она вообще там?
Первый раз символ нормально импортировался, но после добавления CustomSymbolSetInteger и ещё что-то...
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