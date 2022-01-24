Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 23

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несколько ошибочное (с излишним пустым местом) представление открепленной панели наблюдается в редакторе.


aналогично и в Четверке

чем уже панель - тем больше излишнего места по высоте. Поправьте пожалуйста.


 

Скажите, а почему меню "Пользовательские индикаторы" не активно?

 

При разработке библиотек было бы полезно знать, был ли установлен таймер вне библиотеки.

Могу я предложить разработчикам, если возможно, добавить такую функцию в mql5?

 bool IsEventTimerSet( int &period, bool &isMilliseconds);

Спасибо.

 
Alain Verleyen #:

При разработке библиотек было бы полезно знать, был ли установлен таймер вне библиотеки.

Могу я предложить разработчикам, если возможно, добавить такую функцию в mql5?

Спасибо.

И назревает продолжение: если был, то каковы его свойства ...

 
Прошу подсказать, как наиболее быстро узнать, какие ордера попали в историю после предыдущего вызова? 
HistorySelect(0, INT_MAX);
 
fxsaber #:
Прошу подсказать, как наиболее быстро узнать, какие ордера попали в историю после предыдущего вызова?

только щас вожусь с этим по индикатору с отображением сделок

у меня дальше есть там, ты с скажы зачем тебе?

 
Artyom Trishkin # :

И назревает продолжение: если был, то каковы его свойства ...

Поэтому я добавил 2 выходных параметра.
 
Fast235 #:

ты с скажы зачем тебе?

Реал-тайм анализ изменений истории торговли.

 
Alain Verleyen #:
Поэтому я добавил 2 выходных параметра.

Не обратил внимания второпях :)

 
fxsaber #:

Реал-тайм анализ изменений истории торговли.

fxsaber #:

Реал-тайм анализ изменений истории торговли.

у меня для слабых)

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