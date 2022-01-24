Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
несколько ошибочное (с излишним пустым местом) представление открепленной панели наблюдается в редакторе.
aналогично и в Четверке
чем уже панель - тем больше излишнего места по высоте. Поправьте пожалуйста.
Скажите, а почему меню "Пользовательские индикаторы" не активно?
При разработке библиотек было бы полезно знать, был ли установлен таймер вне библиотеки.
Могу я предложить разработчикам, если возможно, добавить такую функцию в mql5?
Спасибо.
При разработке библиотек было бы полезно знать, был ли установлен таймер вне библиотеки.
Могу я предложить разработчикам, если возможно, добавить такую функцию в mql5?
Спасибо.
И назревает продолжение: если был, то каковы его свойства ...
Прошу подсказать, как наиболее быстро узнать, какие ордера попали в историю после предыдущего вызова?
только щас вожусь с этим по индикатору с отображением сделок
у меня дальше есть там, ты с скажы зачем тебе?
И назревает продолжение: если был, то каковы его свойства ...
ты с скажы зачем тебе?
Реал-тайм анализ изменений истории торговли.
Поэтому я добавил 2 выходных параметра.
Не обратил внимания второпях :)
Реал-тайм анализ изменений истории торговли.
Реал-тайм анализ изменений истории торговли.
у меня для слабых)