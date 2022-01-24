Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 9

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mktr8591 #:

Из справки:  — переключиться в расширенный режим, в котором в стакане отображается каждый шаг цены независимо от наличия предложения по данной цене.

Так не понятно в каком он режиме 

 
Aleksey Vyazmikin #:

А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?

На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.

Глубина не должна меняться в Расширенном режиме

 
Aleksey Vyazmikin #:

Это так сказать "в уме" :)

А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?

На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.

Уже даже не смешно!

Нет Объема - нет никакой цены!

Не может ордер стоять в стакане без объема.

 
Опять "биржевик" буянит не разобравшись ))
 
Andrei Trukhanovich #:
Опять "биржевик" буянит не разобравшись ))

В этом и состоит интуитивно понятный интерфейс, чтобы любой новичек (не разобавшись) смог сразу понять что к чему. В данном случае это недостаток интерфейса, что даже опытный пользователь не сразу понял

 
A100 #:

В этом и состоит интуитивно понятный интерфейс, чтобы любой новичек (не разобавшись) смог сразу понять что к чему. В данном случае это недостаток инферфейса, что даже опытный пользователь не сразу понял

А теперь подробно, пожалуйста: Как может стоять ордер с нулевым объёмом?

Это примерно как обмануть водителя: купить билет и не поехать?

 
Vitaly Muzichenko #:

А теперь подробно, пожалуйста: Как может стоять ордер с нулевым объёмом?

Это примерно как обмануть водителя: купить билет и не поехать?

Это и не стакан вовсе. Классический стакан совместили с торговой панелью и назвали это - Расширенным режимом

Уже второй опытный не понял - значит вывод правильный:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе

A100, 2021.11.02 20:22

В этом и состоит интуитивно понятный интерфейс, чтобы любой новичек (не разобавшись) смог сразу понять что к чему. В данном случае это недостаток инферфейса, что даже опытный пользователь не сразу понял

Да еще и глубину поменяли чтобы еще больше запутать
 

Пользователь видит ( https://www.mql5.com/de/forum/381014 ) разницу цен на графике:

A user sees (https://www.mql5.com/de/forum/381014) a difference between prices on the chart:

Его система: His system:


Если он хочет торговать, он получает цены в верхнем левом углу.
If he wants to trade he gets the prices from the top left corner.

Unterschiede im Bid/Ask je nach Anzeigeort?
Unterschiede im Bid/Ask je nach Anzeigeort?
  • 2021.11.02
  • www.mql5.com
Ich bin gerade am Paper-Traden auf MT5 mit einem markets.com Demokonto...
 
Carl Schreiber #:

Пользователь видит ( https://www.mql5.com/de/forum/381014 ) разницу цен на графике:

Это не ошибка. Пользователю сделан искусственный отрицательный маркап 9 пипсов на каждую сторону (bid/ask). Так настроена пользовательская группа на торговом сервере.


Перед тем, как торговать, нужно всегда сранивать последний тик из CopyTicks и SymbolInfoTick на предмет наличия маркапа. И делать соответствующую корректировку.

 
В Терминале - Шаблоны-Сохранить как или Загрузить, открывается папка другой копии терминала "Portable" версии, хорошо бы если бы открывал всегда собственную.
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