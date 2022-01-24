Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 9
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Из справки: — переключиться в расширенный режим, в котором в стакане отображается каждый шаг цены независимо от наличия предложения по данной цене.
Так не понятно в каком он режиме
А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?
На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.
Глубина не должна меняться в Расширенном режиме
Это так сказать "в уме" :)
А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?
На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.
Уже даже не смешно!
Нет Объема - нет никакой цены!
Не может ордер стоять в стакане без объема.
Опять "биржевик" буянит не разобравшись ))
В этом и состоит интуитивно понятный интерфейс, чтобы любой новичек (не разобавшись) смог сразу понять что к чему. В данном случае это недостаток интерфейса, что даже опытный пользователь не сразу понял
В этом и состоит интуитивно понятный интерфейс, чтобы любой новичек (не разобавшись) смог сразу понять что к чему. В данном случае это недостаток инферфейса, что даже опытный пользователь не сразу понял
А теперь подробно, пожалуйста: Как может стоять ордер с нулевым объёмом?
Это примерно как обмануть водителя: купить билет и не поехать?
А теперь подробно, пожалуйста: Как может стоять ордер с нулевым объёмом?
Это примерно как обмануть водителя: купить билет и не поехать?
Это и не стакан вовсе. Классический стакан совместили с торговой панелью и назвали это - Расширенным режимом
Уже второй опытный не понял - значит вывод правильный:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
A100, 2021.11.02 20:22
В этом и состоит интуитивно понятный интерфейс, чтобы любой новичек (не разобавшись) смог сразу понять что к чему. В данном случае это недостаток инферфейса, что даже опытный пользователь не сразу понял
Пользователь видит ( https://www.mql5.com/de/forum/381014 ) разницу цен на графике:
A user sees (https://www.mql5.com/de/forum/381014) a difference between prices on the chart:
Его система: His system:
Если он хочет торговать, он получает цены в верхнем левом углу.
If he wants to trade he gets the prices from the top left corner.
Пользователь видит ( https://www.mql5.com/de/forum/381014 ) разницу цен на графике:
Это не ошибка. Пользователю сделан искусственный отрицательный маркап 9 пипсов на каждую сторону (bid/ask). Так настроена пользовательская группа на торговом сервере.
Перед тем, как торговать, нужно всегда сранивать последний тик из CopyTicks и SymbolInfoTick на предмет наличия маркапа. И делать соответствующую корректировку.