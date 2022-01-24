Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 5
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Пятый он, для тех, кто не верил)
В журнале тестера отсутствует вкладка Source. Почему он нужен? Ну, например, если через шаблон тестируется несколько индикаторов сразу.
Значит сделал я месседж короткий для POP UP, а колонки то по ширине не настраиваются... Пришлось продублировать в Месседж (Валюту,ТФ) // кстати не зря, ибо если мтф сигналы с одного окна, то сурс всегда одну пару показывает, где находится индикатор.
А вот такой длины (в 1,5 раза шире) нужно окно, чтобы видеть Валюту,ТФ из Source
Предложение сделать колонку Месседж равной размеру сообщения, ну или что-то придумать.
Как и ранее писал, что та же колонка Source не приходит на Push в телефон, поэтому Месседж там расширенный делал.
Или её вообще удалить надо или задействовать везде.
То есть, после перекомпиляции эксперта, после смены профиля, после загрузки шаблона, после смены счёта эксперт загружается заново, при этом значение переменной _UninitReason обнуляется. Поэтому UninitializeReason() возвращает 0.
А должна возвращать -1, потому что 0 - это REASON_PROGRAM - Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()
Как то так, почему не знаю
Если выключить цвет для цены Bid, то прямоугольная плашка перекрывает цены.
На белой схеме плашка чёрная и всё нормально.
В МТ4 на черной теме плашка становится белой. В МТ5 видимо надо поправить.
Новый билд 3092:
2021.10.28 17:05:08.665 Terminal ICM Capital MetaTrader 5 x64 build 3092 started for ICM Capital Ltd.
2021.10.28 17:05:08.665 Terminal Windows 10 build 19043, 4 x Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz, 1 / 7 Gb memory, 23 / 913 Gb disk, touchable, UAC, GMT+2
2021.10.28 17:05:08.665 Terminal C:\Users\Alex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2BBE125AB050CAF856FF83F865B275C2
2021.10.28 17:05:14.554 Indicators custom indicator My_correlationsDiff (XAGXAUid,M1) loaded succesfully
2021.10.28 17:05:16.720 Network '53203045': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 70.02 ms, build 3092)
не срабатывают отложенные ордера на сервере MetaQuotes-Demo .
https://www.mql5.com/ru/charts/14790489/eurusd-m1-metaquotes-software-corp
Создание скриншота также сопровождалось нештатным поведением. Опубликованный выше скриншот получен не с первой попытки.
Предыдущий результат- черный прямоугольник.https://www.mql5.com/ru/charts/14790483/eurusd-m1-metaquotes-software-corp
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
A100, 2021.10.22 23:45
Опять разные иконки на глаза попались
Это оба .ex5 значка и ожидалось, они будут одинаковыми (как в Навигаторе), а в результате .ex5 выглядит как .mq5
кстати, про импорт DLL - неплохо в настройки терминала добавить каталог в котором терминал будет искать зависимости DLL.
если настройка задана то вызывать https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-setdlldirectorya?redirectedfrom=MSDN
а то сейчас неудобно - зависимости надо класть или рядом с terminal64, что нехорошо и неправильно, или в каталоги %PATH% (тоже не ахти) или добавлять в реестр.
кстати, про импорт DLL - неплохо в настройки терминала добавить каталог в котором терминал будет искать зависимости DLL.
если настройка задана то вызывать https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-setdlldirectorya?redirectedfrom=MSDN
а то сейчас неудобно - зависимости надо класть или рядом с terminal64, что нехорошо и неправильно, или в каталоги %PATH% (тоже не ахти) или добавлять в реестр.
В окне визуализации иногда бывает что линии, связывающие открытие-закрытие, не совпадают со стрелочками - это баг или фича?
В окне визуализации иногда бывает что линии, связывающие открытие-закрытие, не совпадают со стрелочками - это баг или фича?
Если пауза + ручной вброс тика (F12) исправляют ситуацию, то фича.
Визуализатор обгоняет время )