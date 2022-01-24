Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 5

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Пятый он, для тех, кто не верил)


В журнале тестера отсутствует вкладка Source. Почему он нужен? Ну, например, если через шаблон тестируется несколько индикаторов сразу.


Значит сделал я месседж короткий для POP UP, а колонки то по ширине не настраиваются... Пришлось продублировать в Месседж (Валюту,ТФ) // кстати не зря, ибо если мтф сигналы с одного окна, то сурс всегда одну пару показывает, где находится индикатор.


А вот такой длины (в 1,5 раза шире) нужно окно, чтобы видеть Валюту,ТФ из Source


Предложение сделать колонку Месседж равной размеру сообщения, ну или что-то придумать.

Как и ранее писал, что та же колонка Source не приходит на Push в телефон, поэтому Месседж там расширенный делал.

Или её вообще удалить надо или задействовать везде.

 
Slava #:

То есть, после перекомпиляции эксперта, после смены профиля, после загрузки шаблона, после смены счёта эксперт загружается заново, при этом значение переменной _UninitReason обнуляется. Поэтому UninitializeReason() возвращает 0.

А должна возвращать -1, потому что 0 - это REASON_PROGRAM - Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()

 

Как то так, почему не знаю


 

Если выключить цвет для цены Bid, то прямоугольная плашка перекрывает цены.

На белой схеме плашка чёрная и всё нормально.

В МТ4 на черной теме плашка становится белой. В МТ5 видимо надо поправить.


 

Новый билд  3092:

2021.10.28 17:05:08.665 Terminal ICM Capital MetaTrader 5 x64 build 3092 started for ICM Capital Ltd.
2021.10.28 17:05:08.665 Terminal Windows 10 build 19043, 4 x Intel Core i5-4200U  @ 1.60GHz, 1 / 7 Gb memory, 23 / 913 Gb disk, touchable, UAC, GMT+2
2021.10.28 17:05:08.665 Terminal C:\Users\Alex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2BBE125AB050CAF856FF83F865B275C2
2021.10.28 17:05:14.554 Indicators custom indicator My_correlationsDiff (XAGXAUid,M1) loaded succesfully
2021.10.28 17:05:16.720 Network '53203045': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 70.02 ms, build 3092)

не срабатывают отложенные ордера на сервере  MetaQuotes-Demo .

https://www.mql5.com/ru/charts/14790489/eurusd-m1-metaquotes-software-corp

 

Создание скриншота также сопровождалось нештатным поведением. Опубликованный выше скриншот получен не с первой попытки.

Предыдущий результат- черный прямоугольник.https://www.mql5.com/ru/charts/14790483/eurusd-m1-metaquotes-software-corp

График EURUSD, M1, 2021.10.28 14:21 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, M1, 2021.10.28 14:21 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2021.10.28 14:21 UTC.
 
В build 3092 исправили, но не как ожидалось

Это оба .ex5 значка и ожидалось, они будут одинаковыми (как в Навигаторе), а в результате .ex5 выглядит как .mq5

 

кстати, про импорт DLL - неплохо в настройки терминала добавить каталог в котором терминал будет искать зависимости DLL.

если настройка задана то вызывать https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-setdlldirectorya?redirectedfrom=MSDN

а то сейчас неудобно - зависимости надо класть или рядом с terminal64, что нехорошо и неправильно, или в каталоги %PATH% (тоже не ахти) или добавлять в реестр. 

SetDllDirectoryA function (winbase.h) - Win32 apps
SetDllDirectoryA function (winbase.h) - Win32 apps
  • 2021.10.13
  • lastnameholiu
  • docs.microsoft.com
Adds a directory to the search path used to locate DLLs for the application.
 
Maxim Kuznetsov #:

кстати, про импорт DLL - неплохо в настройки терминала добавить каталог в котором терминал будет искать зависимости DLL.

если настройка задана то вызывать https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-setdlldirectorya?redirectedfrom=MSDN

а то сейчас неудобно - зависимости надо класть или рядом с terminal64, что нехорошо и неправильно, или в каталоги %PATH% (тоже не ахти) или добавлять в реестр. 

Такой каталог уже есть: /MQL5/Libraries специально предназначен для хранения общих библиотек.
 

В окне визуализации иногда бывает что линии, связывающие открытие-закрытие, не совпадают со стрелочками - это баг или фича?



 
transcendreamer #:

В окне визуализации иногда бывает что линии, связывающие открытие-закрытие, не совпадают со стрелочками - это баг или фича?

Если пауза + ручной вброс тика (F12) исправляют ситуацию, то фича.

Визуализатор обгоняет время )

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