Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 29

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Alexey Viktorov #:

А вы в каком билде сегодня исправляли? У меня 3106 показывает как динамические массивы и в одном и другом случаях.

ЗЫ: Или это у Андрея опечатка?

У меня 3115

Значит, исправление будет в одном из следующих.

 
Andrey Khatimlianskii #:

У меня 3115

Значит, исправление будет в одном из следующих.

Ну да. Я с небольшим запозданием понял, что 3015 это просто очепятка…

 
Alexey Viktorov #:

Ну да. Я с небольшим запозданием понял, что 3015 это просто очепятка…

Спасибо. Даже не заметил.

 
Здравствуйте, есть предложение в котировках сохранять спред не минимальный за бар, а  как разницу максимальных цен  (High Ask - High Bid). Так можно вычислить максимальное значение по Ask.
Минимальный спред за бар вообще ничего не дает вычислить. А так хоть верхнюю цену Ask получим.Будем точно знать, что на этом баре мог стоп сработать. При минимальном спреде этот стоп может быть пропущен и тестирование будет отличаться от реальной торговли  и от теста по реальным тикам.
 
Уважаемые разработчики MQ! 
Скажите пожалуйста - когда будет поддержка расширенной авторизации (через SSL сертификат) в новой версии web терминала?
 

b3116

только что - 2021.12.01 11:41:18.432 Robot (USDCHF,M1) TERMINAL_CONNECTED: Ошибка - Наличие подключения к торговому серверу

в другой копии дисконнекта не было, после этой записи робот не открывает позиции, в соседней копии на том же компьютере уже 2 позиции открылись.

соединение на месте, робот заснул. потери интернета кстати не было в системе, отдельная программа это регистрирует.

и как народ на VPS торгует роботами??

второй рабочий b3115(может это имеет значение)

add

давно возникает вопрос, на новом счете это всегда, открыл сделку вручную тащу линию получается tp например, бросаю, и выскакивает сообщение подтвердите там в один клик или подобное..,

казалось бы подтверждаешь и линия должна быть там куда ее притащили, а нет, второй раз надо тащить

 
Ilyas #:
Спасибо за сообщение. Исправлено, массив должен оставаться динамическим.

Полезное исправление, жду с нетерпением, мне не надо будет выбирать между быстродействием и удобством в некоторых моментах в коде

 

Build 3118. Заметил, что в течение нескольких билдов продолжается перезапись при запуске файла default.tpl. Это шаблон по умолчанию. 

В частности, в исходном шаблоне есть такие строки:

<chart>
mode=1
fore=0
grid=1
volume=0
scroll=1
shift=1


После сохранения шаблона и рестарта терминала файл default.tpl оказывается уже таким:

<chart>
mode=1
fore=0
grid=1
volume=1
scroll=1
shift=1


Может что не так делаю? 

 

не думаю, что так задумано. 

 

b3115

Дилер предоставляет крипто фьючерсы биржи Бинанс.
Биржа списывает плавающую ставку финансирования три раза в сутки.
Дилер своим клиентам эту ставку + свой маркап, списывает через механизм мт5 свопов.

Проблема в тестере стратегий.
Тестер стратегий мт5 не корректно начисляет свопы!
Не корректно как по времени(всего один раз в сутки), не корректно и по значению, завышая в 10-20 раз!
То есть совсем не соответствует тому проценту, что предоставил дилер. 
Со слов дилера, в тестере стратегий нет возможности получить адекватное значение свопов,
т.к. в МТ5 не заложено трехразовое зачисление, и при тесте он может брать не историческое, а текущее значение, которое может меняться каждую минуту.
В связи с этим убедительно прошу, доработать механизм начисления свопов в тестере стратегий, под трех разовое списание в сутки, плавающего процента.

 

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