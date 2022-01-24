Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 3

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"Расчёску" в редакторе вернули, спасибо. По мне так бы ещё стилизованную дискетку для сохранения вернуть. Но это моё личное мнение. Сам значёк дискеты это уже как телефонная трубка на сотовом, физически не актуально, но смысл всем понятен.

В настройках цвета MetaEditor не сохраняется настроенный шаблон Custom. Приходится переносить сохранённый файл настроек после переключения.
Просто показывать проще на белом фоне, а работать на чёрном. Настройки тёмной темы по умолчанию на любителя. Понятно, что это моё личное мнение.

 

Здравствуйте!

Как настроить скролинг таблицы символов из меню "создание нового графика". У меня, как видите, выпадают только символы с A до D. Остальные символы недоступны. и прокрутить список вниз возможности нет, как раньше


 

В данном релизе устранена ошибка SynthFriDel - самопроизвольное удаление данных синтетических инструментов за предыдущую пятницу, о которой я ранее сообщал на форуме. Теперь в воскресенье утром можно будет отдохнуть подольше, уже не обязательно рано вставать, чтобы успеть в первой половине дня восстановить данные по всем кастомарным символам.

Команде MQ большое спасибо за проделанную работу!

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
  • 2021.05.15
  • www.mql5.com
В пятницу 21 мая 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
mkron #:

Здравствуйте!

Как настроить скролинг таблицы символов из меню "создание нового графика". У меня, как видите, выпадают только символы с A до D. Остальные символы недоступны. и прокрутить список вниз возможности нет, как раньше

Из обзора рынка не проще открывать чарт?

 

Отчет об ошибке : UninitializeReason не работает. Он всегда возвращает 0 независимо от того. Пример кода ниже.

 int OnInit () {
   const int reason  = UninitializeReason();
   Print ("Init Reason: " , reason);
   return (INIT_SUCCEEDED );
}

 void OnDeinit (const int reason) {
   Print ("Deinit Reason: " , reason);
}
 

В отчете пропала Просадка средств:



 
Можно сделать так чтобы визуализатор тестера всегда открывался в полное окно чтобы каждый раз не делать это вручную?
 
Alexander Martinez #:

Отчет об ошибке : UninitializeReason не работает. Он всегда возвращает 0 независимо от того. Пример кода ниже.

Где-то уже писали, что в MT5 эта функция работает только в OnDeinit(), в отличие от MT4.

 

Build 3091.

Уважаемые разработчики, что-то сломали в календаре.

Функция уходит в таймаут:

MqlCalendarCountry countries[];
int countries_cnt = ::CalendarCountries(countries);

Проверил на последней версии релиза (build 2981), там всё работает...

 
Ihor Herasko #:

Где-то уже писали, что в MT5 эта функция работает только в OnDeinit(), в отличие от MT4.

Да, это существенное ограничение. И если нельзя организовать по другому:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2020.05.22 22:04

По материалам ... возникли следующие соображения:
Учитывая, что UninitializeReason() может вызываться в любой части программы, в частности в OnInit() (а если не предполагался такой вызов, то можно и расширить границы применения)
Предлагается:

Если значение переменной _UninitReason формируется перед вызовом функции OnDeinit(),
и если причина предыдущей деинициализации эксперта не может быть определена (REASON_PROGRAM, REASON_REMOVE, и т.д.)
то до этого вызова оно должно быть неопределено (-1). Сейчас 0, т.е. фактически REASON_PROGRAM

Если эксперт полностью перезапускается (REASON_RECOMPILE, REASON_ACCOUNT, REASON_CLOSE и т.д.), то
представляется, что есть возможность при запуске новой копии программы установить переменной _UninitReason соответствующее значение (REASON_RECOMPILE, REASON_ACCOUNT, REASON_CLOSE и т.д.),

а не как сейчас 0, т.е. фактически REASON_PROGRAM

Если эксперт частично перезапускается (REASON_CHARTCHANGE и т.д.), то переменная _UninitReason и сейчас в OnInit() равна соответствующему значению (REASON_CHARTCHANGE и т.д.),
и никаких изменений не требуется
то по крайней мере ошибка (_LastError) должна быть вне OnDeinit
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