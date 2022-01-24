Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 3
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"Расчёску" в редакторе вернули, спасибо. По мне так бы ещё стилизованную дискетку для сохранения вернуть. Но это моё личное мнение. Сам значёк дискеты это уже как телефонная трубка на сотовом, физически не актуально, но смысл всем понятен.
В настройках цвета MetaEditor не сохраняется настроенный шаблон Custom. Приходится переносить сохранённый файл настроек после переключения.
Просто показывать проще на белом фоне, а работать на чёрном. Настройки тёмной темы по умолчанию на любителя. Понятно, что это моё личное мнение.
Здравствуйте!
Как настроить скролинг таблицы символов из меню "создание нового графика". У меня, как видите, выпадают только символы с A до D. Остальные символы недоступны. и прокрутить список вниз возможности нет, как раньше
В данном релизе устранена ошибка SynthFriDel - самопроизвольное удаление данных синтетических инструментов за предыдущую пятницу, о которой я ранее сообщал на форуме. Теперь в воскресенье утром можно будет отдохнуть подольше, уже не обязательно рано вставать, чтобы успеть в первой половине дня восстановить данные по всем кастомарным символам.
Команде MQ большое спасибо за проделанную работу!
Здравствуйте!
Как настроить скролинг таблицы символов из меню "создание нового графика". У меня, как видите, выпадают только символы с A до D. Остальные символы недоступны. и прокрутить список вниз возможности нет, как раньше
Из обзора рынка не проще открывать чарт?
Отчет об ошибке : UninitializeReason не работает. Он всегда возвращает 0 независимо от того. Пример кода ниже.
В отчете пропала Просадка средств:
Отчет об ошибке : UninitializeReason не работает. Он всегда возвращает 0 независимо от того. Пример кода ниже.
Где-то уже писали, что в MT5 эта функция работает только в OnDeinit(), в отличие от MT4.
Build 3091.
Уважаемые разработчики, что-то сломали в календаре.
Функция уходит в таймаут:
Проверил на последней версии релиза (build 2981), там всё работает...
Где-то уже писали, что в MT5 эта функция работает только в OnDeinit(), в отличие от MT4.
Да, это существенное ограничение. И если нельзя организовать по другому:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.05.22 22:04
а не как сейчас 0, т.е. фактически REASON_PROGRAM