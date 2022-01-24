Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 30

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Обновил терминал до версии 3118 и получил ошибку. На чьей стороне проблема?


 
Aleksey Vyazmikin #:

Вот беда, беда огорчение, стопы в тестере не закрываются!

Поясню, позиция открылась в пятницу 29.07.2016 тралилась, а потом бац и перестала - рынок типа закрыт с 19 часов по спецификации (ошибка брокера?), ну ладно, жду дальше, и только в четверг 04.08.2016 трал опять заработал и позиция закрылась!

Жесть какая то...

Тех поддержка брокера Открытие сообщила, что ждут правок со стороны поддержки MQ.

Ждёмс...

 

Очередное обновление - очередной глюк!

Обновился на билд 3091 - нажимаю на скрипт с условным названием "А" запускается "Б" - что за ерунда!?!?

 

Обновился на последний билд и радость от работы скриптов омрачилось отказам работать с сервером брокера!

2021.12.04 04:38:08.959 Network '41443': authorization on Open-Broker failed (Old version)
 
Aleksey Vyazmikin #:

Обновился на последний билд и радость от работы скриптов омрачилось отказам работать с сервером брокера!

Обновитесь на последнюю бету 3121, пожалуйста.

 
MetaQuotes #:

Обновитесь на последнюю бету 3121, пожалуйста.

спасибо, есть соединение с сервером

 

https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26154900

https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26161754

Спустя 2 обновления:

Интересует массив ii1[], тут именно инициализация массива конкретными значениями

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
  • 2021.11.27
  • www.mql5.com
В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Aliaksandr Hryshyn #:

https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26154900

https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26161754

Спустя 2 обновления:

Интересует массив ii1[], тут именно инициализация массива конкретными значениями

А какие сомнения? Всё правильно, ведь ii1[] = {0}; инициализируется одним значением, соответственно размер массива фиксированный = 1

Если написать так ii1[] = {0, 0}; то будет фиксированный массив размером 2 элемента.

 

Уважаемые разработчики, при обновлении до  3121 появилась проблема

Вот такой эксперт 

#property version "1.00"

string           Qsymbol[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int              OnInit()
{
     ArrayResize(Qsymbol, 1);
     Qsymbol[0]  = Symbol();
     return (INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
     MqlRates data[2];
     CopyRates(Qsymbol[0], PERIOD_M1, 0, 2, data);
}

При тестировании

лог

 
MetaQuotes #:

Обновитесь на последнюю бету 3121, пожалуйста.

Ошибка исчезла, спасибо.

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