Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обновил терминал до версии 3118 и получил ошибку. На чьей стороне проблема?
Вот беда, беда огорчение, стопы в тестере не закрываются!
Поясню, позиция открылась в пятницу 29.07.2016 тралилась, а потом бац и перестала - рынок типа закрыт с 19 часов по спецификации (ошибка брокера?), ну ладно, жду дальше, и только в четверг 04.08.2016 трал опять заработал и позиция закрылась!
Жесть какая то...
Тех поддержка брокера Открытие сообщила, что ждут правок со стороны поддержки MQ.
Ждёмс...
Очередное обновление - очередной глюк!
Обновился на билд 3091 - нажимаю на скрипт с условным названием "А" запускается "Б" - что за ерунда!?!?
Обновился на последний билд и радость от работы скриптов омрачилось отказам работать с сервером брокера!
Обновился на последний билд и радость от работы скриптов омрачилось отказам работать с сервером брокера!
Обновитесь на последнюю бету 3121, пожалуйста.
Обновитесь на последнюю бету 3121, пожалуйста.
спасибо, есть соединение с сервером
https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26154900
https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26161754
Спустя 2 обновления:
Интересует массив ii1[], тут именно инициализация массива конкретными значениями
https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26154900
https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page28#comment_26161754
Спустя 2 обновления:
Интересует массив ii1[], тут именно инициализация массива конкретными значениями
А какие сомнения? Всё правильно, ведь ii1[] = {0}; инициализируется одним значением, соответственно размер массива фиксированный = 1
Если написать так ii1[] = {0, 0}; то будет фиксированный массив размером 2 элемента.
Уважаемые разработчики, при обновлении до 3121 появилась проблема
Вот такой эксперт
При тестировании
Обновитесь на последнюю бету 3121, пожалуйста.
Ошибка исчезла, спасибо.