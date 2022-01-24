Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 13
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Почему bid/ask разные в торговой панели 1click (и в окне ручного выставления F9 должна быть та же цена) и на графике (линии)?
Верно ли я понимаю, что в режиме Instant exeс сделка будет по цене торговой панели ?
Тогда на что влияют линии на графике?
Для меня самый важный вопрос: кто несет ответственность за это различие: сервер, установленный брокером, или клиентский терминал, локальный MT5? И кто может это изменить, как?
To me the most important question is who is responsible for this difference: the server set by the broker or the client terminal, the local MT5? And who can change this how?
Для меня самый важный вопрос: кто несет ответственность за это различие: сервер, установленный брокером, или клиентский терминал, локальный MT5? И кто может это изменить, как?
Брокер.
1. При помощи кнопки из терминала хочу сохранить картинку. Но поле 'File name' пустое:
в более ранних билдах в этом поле вставлялось автоматически сгененрированное имя из названия символа и таймрейма, что-то вроде EURUSD H1
2. При попытке сохранить шаблон графика открывается папка рабочего стола, а не папка [data folder]\MQL5\Profiles\Templates\
Билд 3098. Спасибо! И №1 и №2 теперь работает как раньше.
Ошибка в CharArrayToString.
Вместо NULL-строки возвращает ""-строку.
Строка для поиска: Oshibka 034.
Ошибка в CharArrayToString.
Вместо NULL-строки возвращает ""-строку.
А в чем ошибка? Согласно описаниюCharArrayToString(,,count=-1,)
[in] Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0.
Другими словами: если массив будет {} или массив будет {0}, то результат будет одинаковым
Результат: true
Зачем сделали не прозрачный значок на панели задач? Прошлый вариант выглядит более красиво, да и профессионально.
Когда уже агенты будут рационально использоваться?
А в чем ошибка? Согласно описаниюCharArrayToString(,,count=-1,)
[in] Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0.
Другими словами: если массив будет {} или массив будет {0}, то результат будет одинаковым
Результат: true
Str1 должен быть равен NULL.
Str1 должен быть равен NULL.
Из описания это не следует, иначе можно требовать NULL и для Str2 (а потом заявить почему Str2 не "")
Кроме того, функции
StringToCharArray
CharArrayToString
изначально (по умолчанию) не симметричные
Результат: true\true\false\false
Как видите false не только для text[] равное NULL
Str1 должен быть равен NULL.
ты прочитал, что однажды разработчики сказали, что нужно проверять?
удивительно конечно это.