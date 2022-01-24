Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 8
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Там просто никого нет, а стакан отражает наличие ордеров на каждом пункте - поэтому такая визуализация.
Как минимум глубина нарушена при таком построении
Зависание календаря в MQL.
Запустить на 13-ти чартах этот советник.
Перезагрузить терминал.
Результат.
Всегда ровно девять советников выдадут ноль, остальные - 5401 (ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени)). До этого будут висеть 50 секунд.
Строка для поиска: Oshibka 033.
Зависание календаря в MQL.
Запустить на 13-ти чартах этот советник.
Перезагрузить терминал.
Результат.
Всегда ровно девять советников выдадут ноль, остальные - 5401 (ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени)). До этого будут висеть 50 секунд.
Строка для поиска: Oshibka 033.
Удивительно ...
Там просто никого нет, а стакан отражает наличие ордеров на каждом пункте - поэтому такая визуализация.
Спасибо, не знал, что ордер может быть без объема!
Тут либо совсем запрещать в MT5 перевод часов, либо что-то архитектурно менять.
достаточно DST выключить на серваке. Но тогда появятся другие проблемы - форексники и прочие CFDшники начнут пытать суппорт почему время на час съехало для всех (остальных) инструментов
Как минимум глубина нарушена при таком построении
Так глубина, получаемая от сервера, или её визуализация?
Спасибо, не знал, что ордер может быть без объема!
Это так сказать "в уме" :)
А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?
На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.
В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему Live Update.
День добрый уважаемые Модераторы! Повторно пишу о просьбе включить в функционал Тестера стратегий вкладку "Окна", для возможности расположения окон, удаления лишних, открепления. Надеюсь на ответ. С уважением!
Из билда в билд тянется неоднозначность в стандартной библиотеке:
Это так сказать "в уме" :)
А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?
На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.
Все уже добавлено.
Из справки: — переключиться в расширенный режим, в котором в стакане отображается каждый шаг цены независимо от наличия предложения по данной цене.