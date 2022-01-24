Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 8

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Aleksey Vyazmikin #:

Там просто никого нет, а стакан отражает наличие ордеров на каждом пункте - поэтому такая визуализация.

Как минимум глубина нарушена при таком построении

 

Зависание календаря в MQL.


Запустить на 13-ти чартах этот советник.

void OnInit()
{    
  MqlCalendarValue Value[1];

  ::CalendarValueHistoryByEvent(840030016, Value, D'2020.12.03', D'2020.12.06');

  Print(_LastError);  
}

Перезагрузить терминал.


Результат.

2021.11.01 22:26:24.827 0
2021.11.01 22:26:24.834 0
2021.11.01 22:26:24.835 0
2021.11.01 22:26:24.841 0
2021.11.01 22:26:24.842 0
2021.11.01 22:26:24.853 0
2021.11.01 22:26:24.861 0
2021.11.01 22:26:24.864 0
2021.11.01 22:26:24.868 0
2021.11.01 22:27:13.668 5401
2021.11.01 22:27:13.668 5401
2021.11.01 22:27:13.668 5401
2021.11.01 22:27:14.069 5401

Всегда ровно девять советников выдадут ноль, остальные - 5401 (ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени)). До этого будут висеть 50 секунд.

Строка для поиска: Oshibka 033.

 
fxsaber #:

Зависание календаря в MQL.


Запустить на 13-ти чартах этот советник.

Перезагрузить терминал.


Результат.

Всегда ровно девять советников выдадут ноль, остальные - 5401 (ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени)). До этого будут висеть 50 секунд.

Строка для поиска: Oshibka 033.

Удивительно ... 

 
Aleksey Vyazmikin #:

Там просто никого нет, а стакан отражает наличие ордеров на каждом пункте - поэтому такая визуализация.

Спасибо, не знал, что ордер может быть без объема!

 
fxsaber #:

Тут либо совсем запрещать в MT5 перевод часов, либо что-то архитектурно менять.

достаточно DST выключить на серваке. Но тогда появятся другие проблемы - форексники и прочие CFDшники начнут пытать суппорт почему время на час съехало для всех (остальных) инструментов

 
A100 #:

Как минимум глубина нарушена при таком построении

Так глубина, получаемая от сервера, или её визуализация?

 
prostotrader #:

Спасибо, не знал, что ордер может быть без объема!

Это так сказать "в уме" :)

А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?

На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.

 
MetaQuotes:

В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлен переход на пустую страницу после покупки MQL5-сервисов. Теперь пользователи будут сразу переходить к результатам операции.
  2. Terminal: Исправлено чрезмерное сжатие изображений документов, загружаемых при запросе реальных счетов. Это повысило качество автоматических проверок KYC и скорость принятия решений.
  3. Terminal: Исправлена работа графика, открываемого при завершении тестирования.
  4. MQL5: Добавлена поддержка SQLite 3.36.0.
  5. MetaEditor: Добавлена подсветка фона парных скобок. Для включения перейдите в общие настройки MetaEditor.
  6. MetaEditor: Улучшена работа отладчика MQL5-программ.
  7. Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

День добрый уважаемые Модераторы! Повторно пишу о просьбе включить в функционал Тестера стратегий вкладку "Окна", для возможности расположения окон, удаления лишних, открепления. Надеюсь на ответ. С уважением!

 

Из билда в билд тянется неоднозначность в стандартной библиотеке:

expression not boolean  linalg.mqh      9125    43
expression not boolean  linalg.mqh      9125    29
 
Aleksey Vyazmikin #:

Это так сказать "в уме" :)

А что предлагаете, рисовать нолик или убирать вообще такие ценовые уровни?

На мой взгляд текущая реализация удобна. Возможно, можно добавить выбор визуализации - у каждого свои ценли.

Все уже добавлено.



Из справки:  — переключиться в расширенный режим, в котором в стакане отображается каждый шаг цены независимо от наличия предложения по данной цене.

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