Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 32

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Билд 3121. Перестал работать CustomTicksAdd, ошибка 4002. Та же программа, собранная в 3118, работает прекрасно.
 

3121 

CopyRates вызывает критическую ошибку. Пример:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Версия 3121

Vladimir Karputov, 2021.12.06 13:07

Ошибка в 'Moving Average.mq5'

OnTick critical error

возникает здесь:

   MqlRates rt[2];
//--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
     {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
      return;
     }


Терминал:

MetaTrader 5 x64 build 3121 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 11 build 22000, 12 x Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 20 / 31 Gb memory, 721 / 947 Gb disk, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Добавлено: всё из-за статического массива. Если массив сделать динамическим - всё работает:

   MqlRates rt[];
//--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(Symbol(),Period(),0,2,rt)!=2)
     {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
      return;
     }
 

3121 

А это вообще нормально, когда при попытке переключиться на другой торговый сервер (с MetaQuotes-Demo на RoboForex-ECN) терминал завис и висит уже две минуты?


О! Отвис. Висел пять минут.

2021.12.06 14:10:15.254 MQL5 debugger   testing launched for debugging 'Moving Average.ex5' on history
2021.12.06 14:16:09.417 Network '***': disconnected from MetaQuotes-Demo
2021.12.06 14:21:39.555 HistorySymbol   EURJPY: thread 42440 terminated
2021.12.06 14:21:40.270 Network '***': authorized on RoboForex-ECN through Finland (ping: 57.18 ms, build 3091)
 
Vladimir Karputov #:

А это вообще нормально, когда при попытке переключиться на другой торговый сервер (с MetaQuotes-Demo на RoboForex-ECN) терминал завис и висит уже две минуты?

Такие зависания до десятка секунд наблюдаю постоянно. Как будто тиковую/баровую истории проверяет на наличие левых данных, чтобы их почистить.

Если зайти в Bases\ServerName\ , то там можно увидеть много остатков символов, которых никогда не было в ServerName.

 

Стакан перевернулся...


 
Приватные чаты трейдеров для использования как личного журнала ? Насколько модерируется чаты? в принципе нет желания приватный чат и записи  превращать в общедоступный.
 
Vladimir Karputov #:

3121 

CopyRates вызывает критическую ошибку. Пример:


Добавлено: всё из-за статического массива. Если массив сделать динамическим - всё работает:

Билд 3123.  CopyRates теперь при работе со статическим массивом не вызывает критическую ошибку. 

Спасибо, всё работает.

 
SanAlex #:

Устранил свои ошибки в мульти эксперте и версия 3121 - отлично работает!

Сомневаюсь, хотя бы по этой причине - там через F7

Access violation at 0x0000020180A60524 read to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
[Удален]  
A100 #:

Сомневаюсь, хотя бы по этой причине - там через F7

теперь установил 3123 и тоже всё отлично! 

Снимок экрана 2021-12-07 094741

 

При создании объекта "График" и смены в нем символа не получается обновить этот график по ChartRedraw(ID). Судя по справке, рассчитывал на это.

Посмотрите, пожалуйста, здесь демонстрация и скрипт

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