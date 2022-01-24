Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 32
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3121
CopyRates вызывает критическую ошибку. Пример:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Версия 3121
Vladimir Karputov, 2021.12.06 13:07
Ошибка в 'Moving Average.mq5'
OnTick critical error
возникает здесь:
Терминал:
Добавлено: всё из-за статического массива. Если массив сделать динамическим - всё работает:
3121
А это вообще нормально, когда при попытке переключиться на другой торговый сервер (с MetaQuotes-Demo на RoboForex-ECN) терминал завис и висит уже две минуты?
О! Отвис. Висел пять минут.
А это вообще нормально, когда при попытке переключиться на другой торговый сервер (с MetaQuotes-Demo на RoboForex-ECN) терминал завис и висит уже две минуты?
Такие зависания до десятка секунд наблюдаю постоянно. Как будто тиковую/баровую истории проверяет на наличие левых данных, чтобы их почистить.
Если зайти в Bases\ServerName\ , то там можно увидеть много остатков символов, которых никогда не было в ServerName.
Стакан перевернулся...
3121
CopyRates вызывает критическую ошибку. Пример:
Добавлено: всё из-за статического массива. Если массив сделать динамическим - всё работает:
Билд 3123. CopyRates теперь при работе со статическим массивом не вызывает критическую ошибку.
Спасибо, всё работает.
Устранил свои ошибки в мульти эксперте и версия 3121 - отлично работает!
Сомневаюсь, хотя бы по этой причине - там через F7
Сомневаюсь, хотя бы по этой причине - там через F7
теперь установил 3123 и тоже всё отлично!
При создании объекта "График" и смены в нем символа не получается обновить этот график по ChartRedraw(ID). Судя по справке, рассчитывал на это.
Посмотрите, пожалуйста, здесь демонстрация и скрипт