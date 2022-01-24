Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 7

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@Ilyas, подобная информация/проверка не убирается из EX5 для ускорения, как планировали?

2021.11.01 08:22:06.320 Core 6  genetic pass (7, 505) tested with error "critical runtime error 502 in OnTester function
(array out of range, module Experts\Test19.ex5, file HashMap.mqh, line 608, col 14)" in 0:00:12.974


ЗЫ Как-то поймать со стороны ошибку 502 возможно? Очень плотно автоматизирую работу с Тестером, поэтому необходимо ловить проблемы при оптимизации какого-то EX5.

 
Vladimir Karputov #:

Возможны две проблемы:

1. Вы указали в настройках фейковую валюту или указали нулевой баланс

2. Вы открыли счет на сервере, где требуется активация


Что Вы должны сделать:

1. Вы должны предоставить как минимум такую информацию - информацию про торговый терминал и операционную систему. Пример:

2. Вы должны прикрепить лог-файл из вкладки "Журнал" 

3. Вы должны показать вкладку "Торговля" - чтобы модно было видеть баланс и валюту.


Спасибо, сделал скрин и только на нем увидел, что не выбран объем...  рука-лицо :/

 
leon_17 #:


Спасибо, сделал скрин и только на нем увидел, что не выбран объем...  рука-лицо :/

Если Вы посмотрите во вкладку "Журнал" терминала (именно терминала, а не тестера) Вы увидите свою ошибку. Привыкайте всегда смотреть во вкладку "Журнал" и "Эксперты".

 
Vladimir Karputov #:

Если Вы посмотрите во вкладку "Журнал" терминала (именно терминала, а не тестера) Вы увидите свою ошибку. Привыкайте всегда смотреть во вкладку "Журнал" и "Эксперты".

Не было там ошибок, потому что я просто не совершал операцию )
было так:


 
leon_17 #:

Не было там ошибок, потому что я просто не совершал операцию )
прикрепляю файл, ради интереса

а было так:

А, точно. Если поставить объём в '0.0' кнопки просто станут серыми и операции не будет в принципе. Но, в других случаях всегда лучше проверять вкладки "Журнал" и "Эксперты".

 

b3091

При нажатии компиляция - установленный на график индикатор не принимает изменения, пока не переключу тф. В МТ4 сразу после компиляции принимает значения. Правда проверял я это на компиляции библиотеки ex5, которую использует индикатор.

 
fxsaber #:

@Ilyas, подобная информация/проверка не убирается из EX5 для ускорения, как планировали?


ЗЫ Как-то поймать со стороны ошибку 502 возможно? Очень плотно автоматизирую работу с Тестером, поэтому необходимо ловить проблемы при оптимизации какого-то EX5.

Не убирается и не планируется.

Точное место ошибки указано и программа требует исправления

 
Renat Fatkhullin #:

Не убирается и не планируется.

Точное место ошибки указано и программа требует исправления

В данном случае ошибка в СБ Generic, вызванная нехваткой памяти. Не думаю, что такое стоит править.

 

Пропадают объемы в стакане


 
prostotrader #:

Пропадают объемы в стакане


Там просто никого нет, а стакан отражает наличие ордеров на каждом пункте - поэтому такая визуализация.

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