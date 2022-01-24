Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 7
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@Ilyas, подобная информация/проверка не убирается из EX5 для ускорения, как планировали?
2021.11.01 08:22:06.320 Core 6 genetic pass (7, 505) tested with error "critical runtime error 502 in OnTester function (array out of range, module Experts\Test19.ex5, file HashMap.mqh, line 608, col 14)" in 0:00:12.974
ЗЫ Как-то поймать со стороны ошибку 502 возможно? Очень плотно автоматизирую работу с Тестером, поэтому необходимо ловить проблемы при оптимизации какого-то EX5.
Возможны две проблемы:
1. Вы указали в настройках фейковую валюту или указали нулевой баланс
2. Вы открыли счет на сервере, где требуется активация
Что Вы должны сделать:
1. Вы должны предоставить как минимум такую информацию - информацию про торговый терминал и операционную систему. Пример:
2. Вы должны прикрепить лог-файл из вкладки "Журнал"
3. Вы должны показать вкладку "Торговля" - чтобы модно было видеть баланс и валюту.
Спасибо, сделал скрин и только на нем увидел, что не выбран объем... рука-лицо :/
Спасибо, сделал скрин и только на нем увидел, что не выбран объем... рука-лицо :/
Если Вы посмотрите во вкладку "Журнал" терминала (именно терминала, а не тестера) Вы увидите свою ошибку. Привыкайте всегда смотреть во вкладку "Журнал" и "Эксперты".
Если Вы посмотрите во вкладку "Журнал" терминала (именно терминала, а не тестера) Вы увидите свою ошибку. Привыкайте всегда смотреть во вкладку "Журнал" и "Эксперты".
Не было там ошибок, потому что я просто не совершал операцию )
было так:
Не было там ошибок, потому что я просто не совершал операцию )а было так:
прикрепляю файл, ради интереса
А, точно. Если поставить объём в '0.0' кнопки просто станут серыми и операции не будет в принципе. Но, в других случаях всегда лучше проверять вкладки "Журнал" и "Эксперты".
b3091
При нажатии компиляция - установленный на график индикатор не принимает изменения, пока не переключу тф. В МТ4 сразу после компиляции принимает значения. Правда проверял я это на компиляции библиотеки ex5, которую использует индикатор.
@Ilyas, подобная информация/проверка не убирается из EX5 для ускорения, как планировали?
ЗЫ Как-то поймать со стороны ошибку 502 возможно? Очень плотно автоматизирую работу с Тестером, поэтому необходимо ловить проблемы при оптимизации какого-то EX5.
Не убирается и не планируется.
Точное место ошибки указано и программа требует исправления
Не убирается и не планируется.
Точное место ошибки указано и программа требует исправления
В данном случае ошибка в СБ Generic, вызванная нехваткой памяти. Не думаю, что такое стоит править.
Пропадают объемы в стакане
Пропадают объемы в стакане
Там просто никого нет, а стакан отражает наличие ордеров на каждом пункте - поэтому такая визуализация.