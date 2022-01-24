Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 40
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Иначе получите соответствующие нулевые mq5/mqh-файлы. Это происходит, когда на диске под исходники закончилось место. Никаких предупреждений ME не делает
Проанализировал причину забивания диска. Это идиотская закачка всей возможной тиковой истории с торгового сервера! На кой черт Терминал это делает на десяток-другой гигабайтов, когда нет обращений дальше,чем за неделю?!
Люди костыли из-за этого придумывают... Просьба поправить и ME и Terminal.
Если сталкиваетесь с таким бредом.
ни в коем случае не закрывайте MetaEditor! Очень рекомендую сохранить весь открытый исходный код из редактора через копи-пасту в какое-нибудь другое место.
Иначе получите соответствующие нулевые mq5/mqh-файлы. Это происходит, когда на диске под исходники закончилось место. Никаких предупреждений ME не делает
ЫЗ Только что потерял так обновленную MT4Orders.
Проанализировал причину забивания диска. Это идиотская закачка всей возможной тиковой истории с торгового сервера! На кой черт Терминал это делает на десяток-другой гигабайтов, когда нет обращений дальше,чем за неделю?!
Люди костыли из-за этого придумывают... Просьба поправить и ME и Terminal.
Достаточно открыть график дневок или неделек и начинается полное скачивание. В МТ4 были котировки на каждого тф, конечно были проблемы с дозагрузкой для тестирования или мультитаймфрейма, но факт - всё это весило не так и много.
В МТ5 эту проблему решили тем, что котировки едины и качаются не жалея тиков так, что под диск C теперь нужно покупать террабайтный NVME и иметь гигабитовый канал интернета. Шучу, но 10 гигов один брокер забирает под котировки.
Иногда, когда вырубает интернет, включаю его со смартфона по шнуру к компу, но тогда включение терминала под запретом) Безлимит не безлимит.
Изменение параметра периода индикатора Examples\ADX ни к чему не приводит. Версия 5.3091 22.10.21.
У меня такая-же проблема с кастом-индикатором.
Меняю входные параметры и закрываю окно. Открываю окно - старые параметры, новые применяются с десятой попытки
Чтобы применялись сразу, нужно убрать с графика и забросить на график с нужными параметрами
b3146, ME не распознает ошибку.
Спасибо за сообщение.
Для операторов IF/SWITCH/FOR/DO/WHILE и в адресации к массивам будет ошибка о забытых скобках
По теме на форуме https://www.mql5.com/ru/forum/386743
МТ5. Тейк Профит не сработал. Это сбой терминала или его особенность?
2022.01.14 в 17:03:20 не сработал Тейк Профит на паре EUR/USD. Ордер открыт был в ручном режиме на sell по цене 1.14751 с Take Profit по цене 1.14251.
Цена проскочила Тейк Профит, при этом появился ордер на buy в списке отложенных ордеров по цене этого ТП- 1.14251. Ордер продолжает оставаться открытым.
Как этот ордер закрыть?
Тикет ордера на бай в списке отложенных 101820412
На момент написания поста 17.01.2022. Не удаляемый ордер так и висит. Прошу по возможности вылечить эту болезнь терминала.
Спасибо.
https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page38#comment_26985783
Импорт кастомного символа не стабилен. Ошибка 5304 есть. Но вот количество готовых баров зависит от удачи.
Нет удобных графических объектов для подсчета количества пунктов по вертикали. Равноудаленный канал с подсчетом пунктов и возможностью перетягивания по графику за любую точку.
Удобней равноудаленного канала стандартный прямоугольник. Он в отличии от канала не растягивается от горизонтали. На прямоугольнике нужно цифровое изображение количества пунктов между его горизонталями. Желательна возможность перетаскивания по графику, цепляясь не за одну точку в центре, а за любую точку в теле прямоугольника. Количество пунктов между линиями желательно должно быть настройках, то есть в свойствах объекта, так как на графике его под нужную величину растягивать не всегда удобно.
Ну примерно вот так...