Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе - страница 40

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fxsaber #:

Иначе получите соответствующие нулевые mq5/mqh-файлы. Это происходит, когда на диске под исходники закончилось место. Никаких предупреждений ME не делает

Проанализировал причину забивания диска. Это идиотская закачка всей возможной тиковой истории с торгового сервера! На кой черт Терминал это делает на десяток-другой гигабайтов, когда нет обращений дальше,чем за неделю?!

Люди костыли из-за этого придумывают... Просьба поправить и ME и Terminal.

Ограничить количество тиковой истории
Ограничить количество тиковой истории
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Арендую сторонний ВПС. Эксперт использует тиковые данные. Для старта советника Загружается тиковая история на 100000 тиков...
 
fxsaber #:

Если сталкиваетесь с таким бредом.

ни в коем случае не закрывайте MetaEditor! Очень рекомендую сохранить весь открытый исходный код из редактора через копи-пасту в какое-нибудь другое место.


Иначе получите соответствующие нулевые mq5/mqh-файлы. Это происходит, когда на диске под исходники закончилось место. Никаких предупреждений ME не делает


ЫЗ Только что потерял так обновленную MT4Orders.

В свое время писал об этой проблеме много лет назад. 
С тех пор пользуюсь постоянной синхронизацией с глубиной 3 версии файла. 

 
fxsaber #:

Проанализировал причину забивания диска. Это идиотская закачка всей возможной тиковой истории с торгового сервера! На кой черт Терминал это делает на десяток-другой гигабайтов, когда нет обращений дальше,чем за неделю?!

Люди костыли из-за этого придумывают... Просьба поправить и ME и Terminal.

Достаточно открыть график дневок или неделек и начинается полное скачивание. В МТ4 были котировки на каждого тф, конечно были проблемы с дозагрузкой для тестирования или мультитаймфрейма, но факт - всё это весило не так и много.

В МТ5 эту проблему решили тем, что котировки едины и качаются не жалея тиков так, что под диск C теперь нужно покупать террабайтный NVME и иметь гигабитовый канал интернета. Шучу, но 10 гигов один брокер забирает под котировки.

Иногда, когда вырубает интернет, включаю его со смартфона по шнуру к компу, но тогда включение терминала под запретом) Безлимит не безлимит.

 
Изменение параметра периода индикатора Examples\ADX ни к чему не приводит. Версия 5.3091 22.10.21.
 
npats2007 #:
Изменение параметра периода индикатора Examples\ADX ни к чему не приводит. Версия 5.3091 22.10.21.

У меня такая-же проблема с кастом-индикатором.

Меняю входные параметры и закрываю окно. Открываю окно - старые параметры, новые применяются с десятой попытки

Чтобы применялись сразу, нужно убрать с графика и забросить на график с нужными параметрами


 
fxsaber #:
b3146, ME не распознает ошибку.


Спасибо за сообщение.

Для операторов IF/SWITCH/FOR/DO/WHILE и в адресации к массивам будет ошибка о забытых скобках

 

По теме на форуме    https://www.mql5.com/ru/forum/386743

МТ5. Тейк Профит не сработал. Это сбой терминала или его особенность?


2022.01.14 в 17:03:20 не сработал Тейк Профит на паре EUR/USD. Ордер открыт был в ручном режиме на sell по цене 1.14751 с Take Profit по цене 1.14251.

Цена проскочила Тейк Профит, при этом появился ордер на buy в списке отложенных ордеров по цене этого ТП- 1.14251. Ордер продолжает оставаться открытым. 

При попытке закрыть ордер или изменить этот Тейк Профит выдается сообщение:-
"Не удалось выполнить изменение, т.к. ордер или
позиция расположены близко к рыночной цене". ... Сообщение выдается, независимо от того где расположена цена.


Как этот ордер закрыть?

Если это сбой МТ5, то как его не допустить в будущем? Что было сделано не так?

Тикет основного ордера- 101773225

Тикет ордера на бай в списке отложенных 101820412

На момент написания поста 17.01.2022. Не удаляемый ордер так и висит. Прошу по возможности вылечить эту болезнь терминала. 

Спасибо.

Форум трейдеров - MQL5.community
Форум трейдеров - MQL5.community
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https://www.mql5.com/ru/forum/380278/page38#comment_26985783

Импорт кастомного символа не стабилен. Ошибка 5304 есть. Но вот количество готовых баров зависит от удачи.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
  • www.mql5.com
В пятницу 22 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
В ВизТестере Окне данных нет реальных объемов :D
 

Нет удобных графических объектов для подсчета количества пунктов по вертикали. Равноудаленный канал с подсчетом пунктов и возможностью перетягивания по графику за любую точку.  

Удобней равноудаленного канала стандартный прямоугольник. Он в отличии от канала не растягивается от горизонтали. На прямоугольнике нужно цифровое изображение количества пунктов между его горизонталями. Желательна возможность перетаскивания по графику, цепляясь не за одну точку в центре, а за любую точку в теле прямоугольника. Количество пунктов между линиями желательно должно быть настройках, то есть в свойствах объекта, так как на графике его под нужную величину растягивать не всегда удобно.

Ну примерно вот так...

Прямоугольник.
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