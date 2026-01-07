Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.

Так как тема достаточна обширна, решил, что стоит выделить её в отдельное обсуждение.
 

Баг 01.

Открыт чарт кастомного символа. Если, например, руками удалить всю баровую и тиковую историю, то окно чарта просто подвиснет - не обновляясь.

Ожидалось поведение, как с пустым кастомным символом.

 

Баг 02.

Нужно удалить последнюю неделю котировок кастомного символа. Удалить то получится, но визуального эффекта даже ChartRedraw не дает.

Только если мышкой поскроллить чарт, он приходит в норму. Могли бы поправить визуализацию по ChartRedraw?


ЗЫ Делаю пока подобное передергивание

    ChartSetInteger(0, CHART_SHIFT, !ChartGetInteger(0, CHART_SHIFT));
    Sleep(1000);
    ChartRedraw();
    
    ChartSetInteger(0, CHART_SHIFT, !ChartGetInteger(0, CHART_SHIFT));
 

Баг 03.

TicksAdd имеет следующую защиту. Если тик раньше того, что есть в Обзоре рынка, то он игнорируется.


К сожалению, такой механизм не предусматривает взаимодействие с TicksDelete и TicksReplace.

Требуется удалить последние сутки истории кастомного символа и выставить в Обзор рынка последний тик после удаления.

Если с удалением все в порядке, то с выставлением последнего тика ничего не выйдет, из-за правила, что описал выше.


Предлагаю либо менять правило TicksAdd, либо чтобы TicksDelete/TicksReplace заменял тик в Обзоре рынка на последний в истории, если его время меньше, чем текущее.


Воспроизведение проблемы

template <typename T>
T MyPrint( const T Value, const string Str, const bool DebugFlag = false ) { Print(Str + " = " + (string)Value); return(Value); }
#define _P(A) MyPrint(A, __FUNCSIG__ ", Line = " + (string)__LINE__ + ": " + #A)                    // Макрос для удобного и наглядного вывода значений

void OnStart()
{
  const string Name = "TEMP1235";                                                                   // Имя кастомного символа
  const string SymbOrig = "EURUSD";                                                                 // Имя оригинального символа

  MqlTick Ticks[];
  const int Size = _P(CopyTicksRange(SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (long)D'2019.01.01' * 1000)); // Считали EURUSD-тики за 2019 год.
    
  if ((Size > 0) && _P(CustomSymbolCreate(Name, NULL, SymbOrig)) && _P(SymbolSelect(Name, true)))   // Создали символ на основе EURUSD.
  {            
    _P(CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks));                                               // Поместили в него историю EURUSD.
    
    MqlTick AddTicks[1];                                                                            
    AddTicks[0] = Ticks[Size - 1];                                                                  // Последний тик в истории.
    
    _P(CustomTicksAdd(Name, AddTicks));                                                             // Последний тик добавили в Обзор рынка и еще раз в историю
    
    _P(CustomTicksDelete(Name, (long)D'2019.02.01' * 1000, LONG_MAX));                              // Удалили все тики, оставив только данные за январь 2019.
    _P(CopyTicks(Name, AddTicks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1));                                            // Взяли последний тик из оставшейся истории.
    
    ArrayPrint(AddTicks);                                                                           // Посмотрели, что это, действительно, последний тик января.
    _P(CustomTicksAdd(Name, AddTicks));                                                             // Попробовали записать его в Обзор рынка - не получилось.
    
    _P(SymbolSelect(Name, false));                                                                  // Удалили символ из Обзора рынка.
    _P(CustomSymbolDelete(Name));                                                                   // Удалили символ.
  }
}


Результат

void OnStart(), Line = 11: CopyTicksRange(SymbOrig,Ticks,COPY_TICKS_ALL,(long)D'2019.01.01'*1000) = 3316638
void OnStart(), Line = 13: CustomSymbolCreate(Name,NULL,SymbOrig) = true
void OnStart(), Line = 13: SymbolSelect(Name,true) = true
void OnStart(), Line = 15: CustomTicksReplace(Name,0,LONG_MAX,Ticks) = 3316638
void OnStart(), Line = 20: CustomTicksAdd(Name,AddTicks) = 1
void OnStart(), Line = 22: CustomTicksDelete(Name,(long)D'2019.02.01'*1000,LONG_MAX) = 1159087
void OnStart(), Line = 23: CopyTicks(Name,AddTicks,COPY_TICKS_ALL,0,1) = 1
                 [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
[0] 2019.01.31 23:59:58 1.14461 1.14486 0.0000        0 1548979198644       2       0.00000
void OnStart(), Line = 26: CustomTicksAdd(Name,AddTicks) = -1
void OnStart(), Line = 28: SymbolSelect(Name,false) = true
void OnStart(), Line = 29: CustomSymbolDelete(Name) = true


Понимаю, что без исходника сообщение об ошибке так и останется словами. Насколько же влом было расписывать, но это, наверное, самый эффективный способ показать, найти и устранить ошибку.

 

Только вчера начал разбираться с синтетиками, в тестере какая-то чушь. В тестере работают синтетики с формулами?

Создал синтетик, формула из хелпа. Все верно? 

Вот что показал тест

Какая-то чушь, все трейды прибыльные, чего даже по картинке быть не может, все закрыты по окончании тестирования, прибыль ноль. Наверное, я чего-то не так делаю. Что еще посмотреть? Лог прилагаю.

Файлы:
20190224.log  9322 kb
 
Alexey Volchanskiy:

Наверное, я чего-то не так делаю. Что еще посмотреть?

На скрине видно, что валюта прибыли символа не совпадает с валютой счета. Поэтому конвертация дает ноль.

Чтобы работало "из коробки", называйте по подобию "EURUSD_ALEX1".

 
Подскажите в каких папках лежат custom символы и их настройки ? Что то удаление в терминале и программное не помогает. 
 
pivomoe:
Подскажите в каких папках лежат custom символы и их настройки ? Что то удаление в терминале и программное не помогает. 

\MetaTrader5\Bases\Custom\

 

Баг 04.

Очередной баг со специфическим воспроизведением

template <typename T>
T MyPrint( const T Value, const string Str, const bool DebugFlag = false ) { Print(Str + " = " + (string)Value); return(Value); }
#define _P(A) MyPrint(A, __FUNCSIG__ ", Line = " + (string)__LINE__ + ": " + #A)                    // Макрос для удобного и наглядного вывода значений

void OnStart()
{
  const string Name = "TEMP8";                                                                      // Для каждого запуска нужно менять имя символа, чтобы увидеть проблему
  const string SymbOrig = "EURUSD";                                                                 // Имя оригинального символа

  MqlTick Ticks[];
  const int Size = _P(CopyTicksRange(SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (long)D'2019.01.01' * 1000)); // Считали EURUSD-тики за 2019 год.
    
  if ((Size > 0) && _P(CustomSymbolCreate(Name, NULL, SymbOrig)) && _P(SymbolSelect(Name, true)))   // Создали символ на основе EURUSD.
  {            
    _P(CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks));                                               // Поместили в него историю EURUSD.
    
    MqlTick AddTicks[1];                                                                            
    AddTicks[0] = Ticks[Size - 1];                                                                  // Последний тик в истории.
    
    _P(CustomTicksAdd(Name, AddTicks));                                                             // Последний тик добавили в Обзор рынка и еще раз в историю
    
    _P(CustomTicksDelete(Name, (long)D'2019.02.01' * 1000, LONG_MAX));                              // Удалили все тики, оставив только данные за январь 2019.
    _P(CopyTicks(Name, AddTicks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1));                                            // Взяли последний тик из оставшейся истории.    
    ArrayPrint(AddTicks);                                                                           // Посмотрели, что это, действительно, последний тик января.

    const int NewSize = _P(CopyTicksRange(Name, Ticks));                                            // Запросили всю историю тиков кастомного символа
    
    _P(CopyTicks(Name, AddTicks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1));                                            // Снова Взяли последний тик из истории.    
    ArrayPrint(AddTicks);                                                                           // Увидели, что последний тик изменился!
    
    _P(SymbolSelect(Name, false));                                                                  // Удалили символ из Обзора рынка.
    _P(CustomSymbolDelete(Name));                                                                   // Удалили символ.    
  }
}


Результат

void OnStart(), Line = 11: CopyTicksRange(SymbOrig,Ticks,COPY_TICKS_ALL,(long)D'2019.01.01'*1000) = 3316638
void OnStart(), Line = 13: CustomSymbolCreate(Name,NULL,SymbOrig) = true
void OnStart(), Line = 13: SymbolSelect(Name,true) = true
void OnStart(), Line = 15: CustomTicksReplace(Name,0,LONG_MAX,Ticks) = 3316638
void OnStart(), Line = 20: CustomTicksAdd(Name,AddTicks) = 1
void OnStart(), Line = 22: CustomTicksDelete(Name,(long)D'2019.02.01'*1000,LONG_MAX) = 1159087
void OnStart(), Line = 23: CopyTicks(Name,AddTicks,COPY_TICKS_ALL,0,1) = 1
                 [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
[0] 2019.01.31 23:59:58 1.14461 1.14486 0.0000        0 1548979198644       2       0.00000
void OnStart(), Line = 26: CopyTicksRange(Name,Ticks) = 2157552
void OnStart(), Line = 28: CopyTicks(Name,AddTicks,COPY_TICKS_ALL,0,1) = 1
                 [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
[0] 2019.02.22 23:57:59 1.13303 1.13316 0.0000        0 1550879879799       6       0.00000
void OnStart(), Line = 31: SymbolSelect(Name,false) = true
void OnStart(), Line = 32: CustomSymbolDelete(Name) = true


Баг содержится в CopyTicksRange - меняет тиковую историю! Прошу заметить, что для воспроизведения нужно в скрипте все время менять название кастомного символа. И это несмотря на то, что скрипт успешно удаляет его. Получается, что удаление символа - вовсе не удаление.

 
fxsaber:

На скрине видно, что валюта прибыли символа не совпадает с валютой счета. Поэтому конвертация дает ноль.

Чтобы работало "из коробки", называйте по подобию "EURUSD_ALEX1".

Спасибо, дело было в этом. Назвал, как есть на счете, заработало. Еще вопрос. А что происходит при реальной торговле, ордера синтетика транслируются в ордера и позиции на реальных парах, в данном случае (см. формулу) EURUSD и USDCAD?

Где это можно посмотреть, в журнале тестера только синтетик.

й

 
Кастомные символы на реале являются только информационными, не торговыми. Торговать по ним можно только в Тестере.
