Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 18
Баг 24.
Базы проброшенных и импортируемых тиков некорректно сосуществуют.
Результат
Пробросили/Импортировали последовательно пять тиков, а в истории обнаружили 10. При этом сначала идут пять тиков, а затем эти же пять тиков. Т.е. даже время записей в базе тиков не последовательно.
Обратите внимание на флаги второй половины тиков, они отличаются от первой.
Не воспроизводится. Пустой график обновляется сразу после импорта баров.
А что будет если графйк не открыт? Открыть график после импорта баров.
Либо закрыть и открыть график.
Либо обновить график из контекстного меню графика.
Наводящий вопрос )))
Я импортировал бары и закрыл все окна.
Потом заново открыл символы, и перешел на вкладку Бары, выбрал там свой символ.
Бары должны показываться? Там пусто.
По нажатию кнопки Загрузить (с предварительным выбором покрывающего периода) - они тоже не появляются.
Пробовал версию 1970 - такая же ситуация.
Открывать/закрывать график и программу - не помогает.
В программирование пока лезть не с руки.
Ну ведь должно быть и так...
Если есть возможность - подключитесь удаленно, гляньте что ей надо, плз.
https://www.mql5.com/ru/forum/147666/page2#comment_3720399
может кому и поможет
но у меня другая петрушка была
1. кроме файла 2019.hcc образовывался файл 1970.hcc
после удаления уже ожило вроде
2. были красные строки, где o или h были за пределами l h
откуда получался 1970 - неясно
таких дат не было, пустых строк не было
может свеч много, под 50к
смотреть можно, но как раздвинуть график более видимой амплитуды?
мне нужно точно выцеливать концы свеч при построении объектов
неудобно заходить в свойства и проставлять вручную значения
после этого график смещается на конец, обратно мотать надо
как его фиксить, чтобы не перскакивал на последний бар?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Stanislav Korotky, 2019.08.22 17:34
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой с кастом-символами? В функцию CustomRatesUpdate передаются нормальные котировки, а по факту на график и в окно данных попадает нечто странное (в данном случае, в close и low значения в 100 раз меньше, чем переданные):
Также параллельно эмулируются одиночные тики с помощью CustomTicksAdd с теми же значениями цены close, что в логе (непосредственно перед CustomRatesUpdate), т.е. откуда берутся уменьшенные значения в котировках - не понятно.
UPD:
На USDCAD получил "обратную" в некотором смысле ситуацию - котировки после записи увеличиваются в 10 раз. Вот такой лог получаю:
Первый ArrayPrint - то, что записывалось в CustomRatesUpdate, а второй ArrayPrint - то, что прочитано с помощью CopyRates из последнего самого свежего бара сразу после записи. Во-первых, различие в последнем разряде в open, но что более важно - high и close увеличены в 10 раз.
PS. В тиках все нормально:
В каком-нибудь последнем билде исправлено?
Что за ошибка 4022? Как-то связана с попытками записать бар в кастом-символ. Но судя по коду, она относится к общим.
Сперва вылезало вот это:
4401 при вызове CustomRatesUpdate. Далее чтение последних 10 баров кастом-символа с помощью CopyRates (видно, что в базе какая-то лабуда). Далее через таймауты несколько попыток снова записать один бар, пока не вылезла 4022. И затем Abnormal termination эксперта, после чего он сам перезапустился.
Вопрос такой.
Нужно динамически менять уровни стоп- и фриз-левела в пользовательском символе.
Есть следующий код тестового советника:
В режиме обычной отладки получаю ошибку только в теле обработчика OnTick(). Причём ошибка с кодом 0.
В режиме отладки на истории получаю ошибку сразу при инициализации. Ошибка такая:
Т.е. есть запрет на вызов системной функции.
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
В общем, возможно ли менять значения стоп-левела и фриз-левела по ходу работы советника на пользовательском символе?
А почему в OnTick() в строках
и
входим в тело блока обработки ошибки при успешном изменении свойства символа? (нет знака "!")
Артём, спасибо! Моя оплошность.
Обновленная версия:
Теперь в обычном режиме отладки всё работает. Но не в Тестере. Там продолжает писать: