Баг 24.

Базы проброшенных и импортируемых тиков некорректно сосуществуют.

#define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

void OnInit()
{
  MathSrand((int)TimeLocal());
  EventSetMillisecondTimer(20); // С такой частотой будем пробрасывать тики
}

void OnTimer()
{
  static bool FirstRun = true;
  static const string Name = _Symbol + (string)MathRand();
    
  static MqlTick Ticks[];
  static int Pos = 0;
    
  if (FirstRun)
  {    
    if (CustomSymbolCreate(Name, NULL, _Symbol) && SymbolSelect(Name, true)) // Создали символ
      PRINT(CopyTicks(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (ulong)D'2019.06.20' * 1000, 5)); // Взяли 5 тиков для проброса
      
    FirstRun = false;
  }
  else if (Pos < ArraySize(Ticks))
  {
    MqlTick Tick[1];
    
    Tick[0] = Ticks[Pos++];
    
    PRINT(CustomTicksAdd(Name, Tick)); // Пробросили тик.
    PRINT(CustomTicksReplace(Name, Tick[0].time_msc, Tick[0].time_msc, Tick)); // Заменили его же через импорт.
  }
  else
  {
    PRINT(CopyTicksRange(Name, Ticks)); // Взяли всю тиковую историю
    ArrayPrint(Ticks);                  // Распечатали ее.
    
    ExpertRemove();
  }
}


Результат

CopyTicks(_Symbol,Ticks,COPY_TICKS_ALL,(ulong)D'2019.06.20'*1000,5) = 5
CustomTicksAdd(Name,Tick) = 1
CustomTicksReplace(Name,Tick[0].time_msc,Tick[0].time_msc,Tick) = 1
CustomTicksAdd(Name,Tick) = 1
CustomTicksReplace(Name,Tick[0].time_msc,Tick[0].time_msc,Tick) = 1
CustomTicksAdd(Name,Tick) = 1
CustomTicksReplace(Name,Tick[0].time_msc,Tick[0].time_msc,Tick) = 1
CustomTicksAdd(Name,Tick) = 1
CustomTicksReplace(Name,Tick[0].time_msc,Tick[0].time_msc,Tick) = 1
CustomTicksAdd(Name,Tick) = 1
CustomTicksReplace(Name,Tick[0].time_msc,Tick[0].time_msc,Tick) = 1
CopyTicksRange(Name,Ticks) = 10
                 [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
[0] 2019.06.20 00:00:05 1.12255 1.12268 0.0000        0 1560988805004       6       0.00000
[1] 2019.06.20 00:00:07 1.12259 1.12268 0.0000        0 1560988807693       2       0.00000
[2] 2019.06.20 00:00:08 1.12259 1.12267 0.0000        0 1560988808627       4       0.00000
[3] 2019.06.20 00:00:09 1.12256 1.12267 0.0000        0 1560988809561       2       0.00000
[4] 2019.06.20 00:00:10 1.12255 1.12268 0.0000        0 1560988810083       6       0.00000
[5] 2019.06.20 00:00:05 1.12255 1.12268 0.0000        0 1560988805004       6       0.00000
[6] 2019.06.20 00:00:07 1.12259 1.12268 0.0000        0 1560988807693       6       0.00000
[7] 2019.06.20 00:00:08 1.12259 1.12267 0.0000        0 1560988808627       6       0.00000
[8] 2019.06.20 00:00:09 1.12256 1.12267 0.0000        0 1560988809561       6       0.00000
[9] 2019.06.20 00:00:10 1.12255 1.12268 0.0000        0 1560988810083       6       0.00000


Пробросили/Импортировали последовательно пять тиков, а в истории обнаружили 10. При этом сначала идут пять тиков, а затем эти же пять тиков. Т.е. даже время записей в базе тиков не последовательно.

Обратите внимание на флаги второй половины тиков, они отличаются от первой.

 
Slava:

Не воспроизводится. Пустой график обновляется сразу после импорта баров.

А что будет если графйк не открыт? Открыть график после импорта баров.

Либо закрыть и открыть график.

Либо обновить график из контекстного меню графика.

Наводящий вопрос )))

Я импортировал бары и закрыл все окна.

Потом заново открыл символы, и перешел на вкладку Бары, выбрал там свой символ.

Бары должны показываться? Там пусто.

По нажатию кнопки Загрузить (с предварительным выбором покрывающего периода) - они тоже не появляются.

Пробовал версию 1970 - такая же ситуация.

Открывать/закрывать график и программу - не помогает.

В программирование пока лезть не с руки.

Ну ведь должно быть и так...


Если есть возможность - подключитесь удаленно, гляньте что ей надо, плз.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Stanislav Korotky, 2019.08.22 17:34

Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой с кастом-символами? В функцию CustomRatesUpdate передаются нормальные котировки, а по факту на график и в окно данных попадает нечто странное (в данном случае, в close и low значения в 100 раз меньше, чем переданные):

Также параллельно эмулируются одиночные тики с помощью CustomTicksAdd с теми же значениями цены close, что в логе (непосредственно перед CustomRatesUpdate), т.е. откуда берутся уменьшенные значения в котировках - не понятно.

UPD:

На USDCAD получил "обратную" в некотором смысле ситуацию - котировки после записи увеличиваются в 10 раз. Вот такой лог получаю:

2019.08.23 00:04:10.579 RenkoCharts (USDCAD,M1)                  [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
2019.08.23 00:04:10.579 RenkoCharts (USDCAD,M1) [0] 2019.08.23 00:02:00 1.32987 1.32987 1.32980 1.32987           457       48             0
2019.08.23 00:04:10.579 RenkoCharts (USDCAD,M1) Retry: 1 0
2019.08.23 00:04:10.579 RenkoCharts (USDCAD,M1)                  [time]  [open]   [high]   [low]  [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
2019.08.23 00:04:10.579 RenkoCharts (USDCAD,M1) [0] 2019.08.23 00:02:00 1.32980 13.29730 1.32980 13.29730           457       52             0

Первый ArrayPrint - то, что записывалось в CustomRatesUpdate, а второй ArrayPrint - то, что прочитано с помощью CopyRates из последнего самого свежего бара сразу после записи. Во-первых, различие в последнем разряде в open, но что более важно - high и close увеличены в 10 раз.

PS. В тиках все нормально:

 

Stanislav Korotky:

PS. В тиках все нормально:

Баг 22.

 
fxsaber:

Баг 22.

В каком-нибудь последнем билде исправлено?

 

Что за ошибка 4022? Как-то связана с попытками записать бар в кастом-символ. Но судя по коду, она относится к общим.

Сперва вылезало вот это:

KI      0       16:24:20.957    RenkoCharts (XAUUSD,M1) Alert: Error on writing custom record: 3082, err: 4401
HS      0       16:24:20.957    RenkoCharts (XAUUSD,M1) Failed to add:
LE      0       16:24:20.957    RenkoCharts (XAUUSD,M1)                  [time]   [open]   [high]    [low]  [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
KG      0       16:24:20.957    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [0] 2019.08.28 00:06:00 1542.500 1542.500 1542.400 1542.400            15      170             0
GF      0       16:24:20.957    RenkoCharts (XAUUSD,M1) Last known 10M1:
JN      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1)                  [time]   [open]   [high]    [low]  [close]       [tick_volume] [spread]       [real_volume]
JJ      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [0] 2019.08.28 00:00:00 1543.100 1543.100 1543.000 1543.000                   4      180                   0
DE      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [1] 2019.08.28 00:01:00 1543.000 1543.000 1542.900 1542.900                   2      180                   0
EP      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [2] 2019.08.28 00:02:00 1542.900 1542.900 1542.800 1542.800                   1      180                   0
ES      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [3] 2019.08.28 00:03:00 1542.800 1542.800 1542.700 1542.700                   1      180                   0
EN      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [4] 2019.08.28 00:04:00 1542.700 1542.700 1542.600 1542.600                   1      180                   0
QH      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [5] 2019.08.28 00:05:00 1542.600 1542.700 1542.500 1542.500                  30      170                   0
RE      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [6] 1970.01.01 00:00:00   +0.000   +0.000   +0.000   +0.000          5365435195        1 1827299883397152768
FF      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [7] 2106.02.07 06:28:16    0.078   +0.000   +0.000   +0.000 4597373804417646592        1                9481
KR      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [8] 1970.01.01 00:00:00   +0.000   +0.000   +0.000   +0.000           136454688        1 1827300776750350336
KL      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) [9] 0000.00.00 00:00:00   +0.000    2.150   +0.000   +0.000 1287860306076237824        0          4294967300
CH      0       16:24:20.973    RenkoCharts (XAUUSD,M1) Timeout before retry...

4401 при вызове CustomRatesUpdate. Далее чтение последних 10 баров кастом-символа с помощью CopyRates (видно, что в базе какая-то лабуда). Далее через таймауты несколько попыток снова записать один бар, пока не вылезла 4022. И затем Abnormal termination эксперта, после чего он сам перезапустился.

 

Вопрос такой.

Нужно динамически менять уровни стоп- и фриз-левела в пользовательском символе.

Есть следующий код тестового советника:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Globals                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string symbol_name="EURUSD_1";
string symbol_path="";
string symbol_origin="EURUSD";
long stop_lvl=20;
long freeze_lvl=30;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 1) create
   if(!::SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_CUSTOM))
     {
      ResetLastError();
      if(!::CustomSymbolCreate(symbol_name,symbol_path,symbol_origin))
        {
         PrintFormat("Error code: %d",GetLastError());
         return INIT_FAILED;
        }
     }
//--- 2) set levels
   ResetLastError();
   if(!::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL,stop_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code: %d",GetLastError());
      return INIT_FAILED;
     }
   if(!::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL,freeze_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code: %d",GetLastError());
      return INIT_FAILED;
     }
//---
   return INIT_SUCCEEDED;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- 1) stop level
   stop_lvl=::SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   if(stop_lvl==20)
      stop_lvl=30;
   else
      stop_lvl=20;
   ResetLastError();
   if(::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL,stop_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code while setting a new value for the stop level: %d",
                  GetLastError());
      return;
     }
//--- 2) freeze level
   freeze_lvl=::SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
   if(freeze_lvl==30)
      freeze_lvl=40;
   else
      freeze_lvl=30;
   if(::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL,freeze_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code while setting a new value for the freeze level: %d",
                  GetLastError());
      return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В режиме обычной отладки получаю ошибку только в теле обработчика OnTick(). Причём ошибка с кодом 0.

2019.09.09 23:25:05.010 TestingLevels (EURUSD,M1)       Error code while setting a new value for the stop level: 0


В режиме отладки на истории получаю ошибку сразу при инициализации. Ошибка такая:

2019.09.09 23:29:43.005 2019.09.02 00:00:00   Error code: 4014

Т.е. есть запрет на вызов системной функции. 

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова


В общем, возможно ли менять значения стоп-левела и фриз-левела по ходу работы советника на пользовательском символе?

 
Denis Kirichenko:

Вопрос такой.

Нужно динамически менять уровни стоп- и фриз-левела в пользовательском символе.

Есть следующий код тестового советника:

В режиме обычной отладки получаю ошибку только в теле обработчика OnTick(). Причём ошибка с кодом 0.


В режиме отладки на истории получаю ошибку сразу при инициализации. Ошибка такая:

Т.е. есть запрет на вызов системной функции. 

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова


В общем, возможно ли менять значения стоп-левела и фриз-левела по ходу работы советника на пользовательском символе?

А почему в OnTick() в строках

if(::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL,stop_lvl))

и

if(::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL,freeze_lvl))

входим в тело блока обработки ошибки при успешном изменении свойства символа? (нет знака "!")

 
Artyom Trishkin:

А почему в OnTick() в строках

и

входим в тело блока обработки ошибки при успешном изменении свойства символа? (нет знака "!")

Артём, спасибо! Моя оплошность.

Обновленная версия:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Globals                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string symbol_name="EURUSD_1";
string symbol_path="";
string symbol_origin="EURUSD";
long stop_lvl=20;
long freeze_lvl=30;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 1) create
   if(!::SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_CUSTOM))
     {
      ResetLastError();
      if(!::CustomSymbolCreate(symbol_name,symbol_path,symbol_origin))
        {
         PrintFormat("Error code: %d",GetLastError());
         return INIT_FAILED;
        }
     }
//--- 2) set levels
   ResetLastError();
   if(!::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL,stop_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code: %d",GetLastError());
      return INIT_FAILED;
     }
   if(!::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL,freeze_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code: %d",GetLastError());
      return INIT_FAILED;
     }
//---
   return INIT_SUCCEEDED;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- 1) stop level
   stop_lvl=::SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   if(stop_lvl==20)
      stop_lvl=30;
   else
      stop_lvl=20;
   ResetLastError();
   if(!::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL,stop_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code while setting a new value for the stop level: %d",
                  GetLastError());
      return;
     }
//--- 2) freeze level
   freeze_lvl=::SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
   if(freeze_lvl==30)
      freeze_lvl=40;
   else
      freeze_lvl=30;
   if(!::CustomSymbolSetInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL,freeze_lvl))
     {
      PrintFormat("Error code while setting a new value for the freeze level: %d",
                  GetLastError());
      return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Теперь в обычном режиме отладки всё работает. Но не в Тестере. Там продолжает писать:

2019.09.10 07:16:49.867 2019.09.03 00:00:00   Error code: 4014
