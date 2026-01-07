Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 40
Экспериментирую все с тем же кастомным символом за 2017. Теперь добавил в него тики.
Запускаю тестер не с начала года, а с 29 декабря.
Делаю запрос тиков с первого бара в истории. Бары в терминале есть с 3 янв 2017 года.
Даты запроса к CopyTicksRange from 2017.01.03 01:06:00 to 2017.12.28 23:59:00 pos=6 copied=0
Скопировано 0 тиков.
Тестер еще печатает
EURUSD_cme : real ticks begin from 2017.12.29 00:00:00
Следущие вызовы уже начинают копировать
from 2017.12.28 23:59:00 to 2017.12.29 01:00:00 pos=345805 copied=2
В папке тестера файл с тиками только за декабрь и малого размера.
Попробовал запустить с 3 января, тики за весь год загрузились. При последующих вызовах с 29 декабря тестер их уже видит, т.к. файлы закачаны в папку тестера. Но если файлы удалить, и снова попробовть запуск с 29 декабря, то история опять будет только с 29 дек, а не запрошенная с 3 янв.
Так и должно быть? Есть способ заставить тестер подгрузить все запрошенные тики, бывшие до даты начала тестирования (без трюка с предварительным тестом с 1 янв)?
Что нибудь вроде #property tester_file , только надо тики символа.
Так и должно быть?
Тиковая история значительно больше по объему баровой. Тестер экономит ресурсы.
Здравствуйте.
Уже неделю бьюсь, а понять где ошибка не могу. Нужна помощь.
Постарался сделать минимальный код воспроизводящий ошибку.
Итак, Мосбиржа, создаю пользовательский символ, копирую тики с флагом COPY_TICKS_ALL и сдвигаю их назад по времени, символ создаётся, но он не корректный если сравнивать с оригинальным.
Бары строятся не по цене Last и реальные объёмы отличаются от оригинала.
Ну ладно, меняю флаг тиков при копировании на COPY_TICKS_TRADE.
График и объёмы получаются один в один с оригиналом.
УРА!!! Праздник, счастье)))
Но счастье длилось не долго.
Запускаю советник в тестере на созданном символе, а там нет цен bid и ask, только цены last.
Проверяю, тестер с символом созданным с флагом COPY_TICKS_ALL , bid, ask, last всё есть.
На символе созданном с флагом COPY_TICKS_TRADE, last есть, bid, ask нет.
При этом в терминале все тики есть, хоть с тем, хоть с другим флагом создан символ.
Распечатал по пять первых тиков
Код которым создавал пользовательский символ.
Код которым распечатывал тики в терминале и тестере
Файлы .tkc что в терминале, что в тестере одинаковые по размеру, а вот хэш у них разный.
P.S. Чтоб повторить ошибку фалы истории надо удалить из папки тестера. Так как они не перезаписываются, а только могут дописать что то новое.
Папка тестера C:\Users\Iskander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\FEFCD69D9E8B36076FA9ACD98A167923\bases\Open-Broker\ticks\c_Si-3.23
P.P.S Только сейчас понял, что чтоб не удалять файлы истории из тестера надо было пользовательские символы создавать с разными именами.
Возможно с флагами проблема. Если их не ставить, то терминал сам ставит. У меня таким образом в одном из баров не было бид цен, а только аски. В итоге бара вообще не было в истории, бары то бидам формируются. Стал сам назначать нужные флаги например Ticks[n].flags=TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_VOLUME; даже если цена бид=0 (т.е. не изменилась). После этого цены бид стали равными последнему известному биду != 0; и бар стали формироваться.
Это пример, может у вас тоже с флагами что-то...
Наверное, нужен инвест-доступ (в ЛС) к счету.
В телеге написал.
Эта проблема у вас проявлялась только в тестере или в терминале?
У меня проблема только с тестером, в терминале всё красиво. А тестер берёт историю тиков из терминала, соответственно я даже представить не могу, на какие флаги менять флаги, если в терминале всё правильно.
Уже не помню, везде наверное. Рассматривал тики того бара в терминале и понял, что ни одного бид тика не было. Добавил флаги и они появились.
Еще момент, если только в тесетре проблема..
Тиковые файлы в папке тестера могут лежать со времени ваших первых тестов. Они не перезаписываются, а дописываются, если есть новые данные (вроде так, но не уверен на 100%). Удалите файлы и они снова закачаются уже в новой версии.
Возможно с флагами проблема. Если их не ставить, то терминал сам ставит. У меня таким образом в одном из баров не было бид цен, а только аски. В итоге бара вообще не было в истории, бары то бидам формируются. Стал сам назначать нужные флаги например Ticks[n].flags=TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_VOLUME; даже если цена бид=0 (т.е. не изменилась). После этого цены бид стали равными последнему известному биду != 0; и бар стали формироваться.
Это пример, может у вас тоже с флагами что-то...
О как, сработало!!!
Я в в шоке. столько времени убил. Флаги тоже пробовал менять, но согда копировал тики COPY_TICKS_ALL, так как там были лишние.
Сейчас при копировании тиков COPY_TICKS_TRAD, сделал флаги равными нулю и всё заработало!!!
Ну спасибо за наводку. Просто огромное, преогромное спасибо!!!